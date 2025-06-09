https://sarabic.ae/20250609/البطالة-في-دول-مجموعة-العشرين-1101495206.html
البطالة في دول مجموعة العشرين
البطالة في دول مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع بيانات البطالة في دول مجموعة العشرين بناء على أحدث البيانات المتاحة بالنسبة المئوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025،... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T16:39+0000
2025-06-09T16:39+0000
2025-06-09T16:40+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101495399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f58907ce889a404e31a7d4c46f93fb8b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101495399_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_350722a774d4ba4e195046552b014c64.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
البطالة في دول مجموعة العشرين
16:39 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 16:40 GMT 09.06.2025)
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع بيانات البطالة في دول مجموعة العشرين بناء على أحدث البيانات المتاحة بالنسبة المئوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وقدمها على شكل صور توضيحية في الإنفوغراف التالي: