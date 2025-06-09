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https://sarabic.ae/20250609/الخارجية-الإيرانية-تعلن-موعد-ومكان-انعقاد-الجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-واشنطن-1101503765.html
الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن
الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موعد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاورات جرت بين الطرفين. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T23:00+0000
2025-06-09T23:00+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إنه من المتوقع أن تعقد المحادثات، يوم الأحد المقبل، في العاصمة العُمانية مسقط، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء.ولم يقدم بقائي تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الأمريكي أو الإيراني.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر نفسه.وفي 11 مايو/ أيار الماضي، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.وفي 23 مايو/ أيار 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ 5 من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250603/باحث-في-الشأن-الإيراني-الغموض-الأمريكي-يعقد-المفاوضات-النووية-وإيران-ترفض-المساس-بسيادتها-1101284329.html
https://sarabic.ae/20250526/إيران-تؤكد-انفتاحها-على-تقديم-تنازلات-بشأن-برنامجها-النووي-في-المفاوضات-مع-أمريكا-1100993659.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن

23:00 GMT 09.06.2025
© AP Photoمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موعد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاورات جرت بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إنه من المتوقع أن تعقد المحادثات، يوم الأحد المقبل، في العاصمة العُمانية مسقط، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
باحث في الشأن الإيراني: الغموض الأمريكي يعقد المفاوضات النووية وإيران ترفض المساس بسيادتها
3 يونيو, 18:12 GMT
ولم يقدم بقائي تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الأمريكي أو الإيراني.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.
واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر نفسه.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
إيران تؤكد انفتاحها على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المفاوضات مع أمريكا
26 مايو, 17:52 GMT
وفي 23 مايو/ أيار 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ 5 من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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