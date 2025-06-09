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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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https://sarabic.ae/20250609/بعد-ضغط-الرقابة-في-بلاده-الصحفي-الأمريكي-ريك-سانشيز-يقدم-برنامجا-جديدا-على-قناة-روسيا-اليوم--1101466721.html
بعد ضغط الرقابة في بلاده... الصحفي الأمريكي ريك سانشيز يقدم برنامجا جديدا على قناة "آر تي" الروسية
بعد ضغط الرقابة في بلاده... الصحفي الأمريكي ريك سانشيز يقدم برنامجا جديدا على قناة "آر تي" الروسية
سبوتنيك عربي
يبدأ ريك سانشيز، الصحفي الأمريكي الشهير، الحائز على جائزتي "إيمي" و"بيبودي"، بتقديم برنامج جديد على قناة "آر تي" الروسية. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T07:40+0000
2025-06-09T07:46+0000
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وسيُبث البرنامج، الذي يحمل اسم "تأثير سانشيز"، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وسيحل لاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ضيفًا أولًا على البرنامج، الذي يُبث يوميًا من الاثنين إلى الخميس.وسبق للصحفي الأمريكي العمل في قنوات تلفزيونية كبرى مثل "فوكس" و"إم إس إن بي سي" و"سي إن إن". وأجرى الصحفي الشهير مقابلات مع 4 رؤساء أمريكيين.يُعرض برنامج "تأثير سانشيز" على قناة "آر تي" الناطقة بالإنجليزية اليوم في تمام الساعة 5:30 مساءً.
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بعد ضغط الرقابة في بلاده... الصحفي الأمريكي ريك سانشيز يقدم برنامجا جديدا على قناة "آر تي" الروسية

07:40 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 07:46 GMT 09.06.2025)
© Photo / RTالصحفي الأمريكي ريك سانشيز يقدم برنامجا جديدا على قناة "روسيا اليوم"
الصحفي الأمريكي ريك سانشيز يقدم برنامجا جديدا على قناة روسيا اليوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Photo / RT
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يبدأ ريك سانشيز، الصحفي الأمريكي الشهير، الحائز على جائزتي "إيمي" و"بيبودي"، بتقديم برنامج جديد على قناة "آر تي" الروسية.
وسيُبث البرنامج، الذي يحمل اسم "تأثير سانشيز"، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وسيحل لاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ضيفًا أولًا على البرنامج، الذي يُبث يوميًا من الاثنين إلى الخميس.

وبدأ سانشيز العمل مع قناة "آر تي" الروسية، بسبب الرقابة في الإعلام الأمريكي.

وسبق للصحفي الأمريكي العمل في قنوات تلفزيونية كبرى مثل "فوكس" و"إم إس إن بي سي" و"سي إن إن". وأجرى الصحفي الشهير مقابلات مع 4 رؤساء أمريكيين.
يُعرض برنامج "تأثير سانشيز" على قناة "آر تي" الناطقة بالإنجليزية اليوم في تمام الساعة 5:30 مساءً.
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