https://sarabic.ae/20250609/تصويت-هل-التلميح-بإنهاء-مهمة-الـيونيفيل-في-لبنان-إشارة-لإجراء-مماثل-لـأندوف-في-سوريا--1101481568.html
تصويت... هل التلميح بإنهاء مهمة الـ"يونيفيل" في لبنان إشارة لإجراء مماثل لـ"أندوف" في سوريا
تصويت... هل التلميح بإنهاء مهمة الـ"يونيفيل" في لبنان إشارة لإجراء مماثل لـ"أندوف" في سوريا
سبوتنيك عربي
قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان، وأكدتا أن "التنسيق مع الجيش اللبناني فعال ولا ضرورة لوجود قوات... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T11:58+0000
2025-06-09T11:58+0000
2025-06-09T11:58+0000
اليونيفيل
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قوات أممية
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ومن المتوقع، أن يتم طرح إنهاء مهمة الـ"يونيفيل" للتصويت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.وتعد "يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها إلى شهر مارس/آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسعت مهام الـ"يونيفيل" بموجب القرار1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.برأيك... هل التلميح بإنهاء مهمة الـ"يونيفيل" في لبنان إشارة لإجراء مماثل لـ"أندوف" في سوريا؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
اليونيفيل, أندوف, قوات أممية, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
اليونيفيل, أندوف, قوات أممية, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل التلميح بإنهاء مهمة الـ"يونيفيل" في لبنان إشارة لإجراء مماثل لـ"أندوف" في سوريا
قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان، وأكدتا أن "التنسيق مع الجيش اللبناني فعال ولا ضرورة لوجود قوات الـ"يونيفيل".
ومن المتوقع، أن يتم طرح إنهاء مهمة الـ"يونيفيل" للتصويت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت أن "واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية".
وتعد "يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم
، ويرجع تاريخ إنشائها إلى شهر مارس/آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب. وتضم قوات الـ"يونيفيل" نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسعت مهام الـ"يونيفيل
" بموجب القرار1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
برأيك... هل التلميح بإنهاء مهمة الـ"يونيفيل" في لبنان إشارة لإجراء مماثل لـ"أندوف" في سوريا؟