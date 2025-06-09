https://sarabic.ae/20250609/نشوب-حريق-بطائرة-في-مطار-بغداد-كانت-تقل-زوارا-من-لبنان-فيديو-1101485355.html
نشوب حريق بطائرة في مطار بغداد كانت تقل زوارا من لبنان... فيديو
نشوب حريق بطائرة في مطار بغداد كانت تقل زوارا من لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت إحدى الطائرات في مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، لخلل فني في أحد محركاتها، قبيل إقلاعها في رحلة جوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والتي كانت تقل زوارا... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T12:44+0000
2025-06-09T12:44+0000
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وسارعت فرق الإطفاء في المطار للسيطرة على الحريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات باستثناء بعض حالات اختناق، بحسب تقارير.وأعلنت وزارة النقل العراقية، عن تعرض الطائرة التابعة لشركة "أور" للطيران، لخلل في أحد محركاتها في المطار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المسافرين.من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي، أن "دائرة المطارات اتخذت إجراءات عاجلة حفاظا على سلامة المسافرين، ما استدعى سحب الطائرة واستبدالها بأخرى لضمان استمرار الرحلة دون تأخير"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح الصافي أن "الفرق الفنية سحبت الطائرة من موقع الإقلاع دون التأثير على جدول الرحلات"، مشيرًا إلى أن جميع الخطوات اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.وأشار الصافي إلى أن الإجراءات الوقائية التي نفذتها الكوادر العراقية تؤكد يقظتها وكفاءة أنظمة الطيران المدني في البلاد، والتي تعمل بشكل متواصل لضمان رحلات آمنة ومستقرة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
نشوب حريق بطائرة في مطار بغداد كانت تقل زوارا من لبنان... فيديو
تعرضت إحدى الطائرات في مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، لخلل فني في أحد محركاتها، قبيل إقلاعها في رحلة جوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والتي كانت تقل زوارا لبنانيين.
وسارعت فرق الإطفاء في المطار للسيطرة على الحريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات باستثناء بعض حالات اختناق، بحسب تقارير.
وأعلنت وزارة النقل العراقية، عن تعرض الطائرة التابعة لشركة "أور" للطيران، لخلل في أحد محركاتها في المطار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المسافرين.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي، أن "دائرة المطارات اتخذت إجراءات عاجلة حفاظا على سلامة المسافرين، ما استدعى سحب الطائرة واستبدالها بأخرى لضمان استمرار الرحلة دون تأخير"، بحسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأوضح الصافي أن "الفرق الفنية سحبت الطائرة من موقع الإقلاع دون التأثير على جدول الرحلات"، مشيرًا إلى أن جميع الخطوات اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.
وشدد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية على أن إدارة المطارات العراقية تضع سلامة المسافرين على رأس أولوياتها، داعيًا شركات الطيران العاملة إلى الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع الرحلات المغادرة من المطارات العراقية.
وأشار الصافي إلى أن الإجراءات الوقائية التي نفذتها الكوادر العراقية تؤكد يقظتها وكفاءة أنظمة الطيران المدني في البلاد، والتي تعمل بشكل متواصل لضمان رحلات آمنة ومستقرة.