https://sarabic.ae/20250609/هذا-مصير-دبابات-أبرامز-التي-قدمتها-واشنطن-لنظام-كييف-1101492732.html
هذا مصير دبابات "أبرامز" التي قدمتها واشنطن لنظام كييف
هذا مصير دبابات "أبرامز" التي قدمتها واشنطن لنظام كييف
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" صور إنفوغراف، تظهر مصير دبابات "أبرامز" التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لنظام كييف، حيث تظهر البيانات أن القوات الروسية قد... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T15:49+0000
2025-06-09T15:49+0000
2025-06-09T15:49+0000
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انفوجرافيك, инфографика
هذا مصير دبابات "أبرامز" التي قدمتها واشنطن لنظام كييف
يقدم فريق تحرير "سبوتنيك" صور إنفوغراف، تظهر مصير دبابات "أبرامز" التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لنظام كييف، حيث تظهر البيانات أن القوات الروسية قد دمرت أغلب هذه الدبابات.