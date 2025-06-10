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سباق مليء بالألوان في موسكو
سباق مليء بالألوان في موسكو
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لمسابقة الألوان، التي جرت في العاصمة الروسية موسكو. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T09:55+0000
2025-06-10T09:55+0000
2025-06-10T09:55+0000
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фото, صور, روسيا
سباق مليء بالألوان في موسكو
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لمسابقة الألوان، التي جرت في العاصمة الروسية موسكو.
مشاركات في سباق الألوان في موسكو.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
متسابقة تلتقط صورة لصديقتها وهي مغطاة بالألوان، خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
متسابقة تلتقط صورة لصديقتها وهي مغطاة بالألوان، خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
لقطة طريفة لمتسابق مغطى بمسحوق أخضر خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
لقطة طريفة لمتسابق مغطى بمسحوق أخضر خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
© AP Photo / Pavel Bednyakov
متسابقات يرقصن خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
متسابقات يرقصن خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
دمية مطلية بالألوان خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
كرنفال من الألوان الزاهية خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
كرنفال من الألوان الزاهية خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
© AP Photo / Pavel Bednyakov
متسابقات خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
متسابقات خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
متسابقات يحتفلن بفوزهن بسباق الألوان في موسكو، روسيا.
© AP Photo / Pavel Bednyakov
مشارك يرتدي زي "سبايدر مان"، مغطى بمسحوق ملون خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.
مشارك يرتدي زي "سبايدر مان"، مغطى بمسحوق ملون خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.