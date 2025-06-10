سباق مليء بالألوان في موسكو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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نبض افريقيا
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16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
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سباق مليء بالألوان في موسكو
سباق مليء بالألوان في موسكو
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لمسابقة الألوان، التي جرت في العاصمة الروسية موسكو. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

سباق مليء بالألوان في موسكو

09:55 GMT 10.06.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لمسابقة الألوان، التي جرت في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات في سباق الألوان في موسكو.

مشاركات في سباق الألوان في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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مشاركات في سباق الألوان في موسكو.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

متسابقة تلتقط صورة لصديقتها وهي مغطاة بالألوان، خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

متسابقة تلتقط صورة لصديقتها وهي مغطاة بالألوان، خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

متسابقة تلتقط صورة لصديقتها وهي مغطاة بالألوان، خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لمتسابق مغطى بمسحوق أخضر خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

لقطة طريفة لمتسابق مغطى بمسحوق أخضر خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لمتسابق مغطى بمسحوق أخضر خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

متسابقات يرقصن خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

متسابقات يرقصن خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Pavel Bednyakov

متسابقات يرقصن خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

دمية مطلية بالألوان خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

دمية مطلية بالألوان خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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دمية مطلية بالألوان خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

كرنفال من الألوان الزاهية خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

كرنفال من الألوان الزاهية خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

كرنفال من الألوان الزاهية خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

متسابقات خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

متسابقات خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Pavel Bednyakov

متسابقات خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

متسابقات يحتفلن بفوزهن بسباق الألوان في موسكو، روسيا.

متسابقات يحتفلن بفوزهن بسباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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متسابقات يحتفلن بفوزهن بسباق الألوان في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

مشارك يرتدي زي "سبايدر مان"، مغطى بمسحوق ملون خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

مشارك يرتدي زي &quot;سبايدر مان&quot;، مغطى بمسحوق ملون خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Pavel Bednyakov

مشارك يرتدي زي "سبايدر مان"، مغطى بمسحوق ملون خلال سباق الألوان في موسكو، روسيا.

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