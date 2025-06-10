فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس

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ع الموجة مع ايلي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
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من الملعب
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فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس
فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يطالب مئات المتظاهرين بوقف مداهمات إدارة الهجرة والجمارك... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية
фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية

فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس

15:05 GMT 10.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يطالب مئات المتظاهرين بوقف مداهمات إدارة الهجرة والجمارك لأماكن العمل في ثاني أكبر مدينة أمريكية، وذلك لاعتقال مهاجرين غير نظاميين بهدف ترحيلهم.
© AP Photo / Damian Dovarganes

سيارات محترقة ومدمرة بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.

سيارات محترقة ومدمرة بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Damian Dovarganes

سيارات محترقة ومدمرة بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.

© Getty Images / Carlin Still/Los Angeles Times

صورة تظهر تعرض مبنى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للتخريب بسبب الاحتجاجات.

صورة تظهر تعرض مبنى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للتخريب بسبب الاحتجاجات. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Carlin Still/Los Angeles Times

صورة تظهر تعرض مبنى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للتخريب بسبب الاحتجاجات.

© AP Photo / Damian Dovarganes

مشهد لأعمال التنظيف بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.

مشهد لأعمال التنظيف بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Damian Dovarganes

مشهد لأعمال التنظيف بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.

© Getty Images / Spencer Platt

صورة تظهر مواجهة بين الحرس الوطني والشرطة الأمريكية من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

صورة تظهر مواجهة بين الحرس الوطني والشرطة الأمريكية من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Spencer Platt

صورة تظهر مواجهة بين الحرس الوطني والشرطة الأمريكية من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Getty Images / Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News

إزالة المركبات التي دمرها مثيرو الشغب بالقرب من شارع أولفيرا في لوس أنجلوس.

إزالة المركبات التي دمرها مثيرو الشغب بالقرب من شارع أولفيرا في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News

إزالة المركبات التي دمرها مثيرو الشغب بالقرب من شارع أولفيرا في لوس أنجلوس.

© Getty Images / Robert Gauthier/Los Angeles Times

عمال المدينة يصلحون النوافذ المكسورة بمقر الشرطة في شارع سبرينغ.

عمال المدينة يصلحون النوافذ المكسورة بمقر الشرطة في شارع سبرينغ. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Robert Gauthier/Los Angeles Times

عمال المدينة يصلحون النوافذ المكسورة بمقر الشرطة في شارع سبرينغ.

© Getty Images / Taurat Hossain/Anadolu

متظاهرة تكسر نافذة سيارة أمامية بمطرقة، خلال اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

متظاهرة تكسر نافذة سيارة أمامية بمطرقة، خلال اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Taurat Hossain/Anadolu

متظاهرة تكسر نافذة سيارة أمامية بمطرقة، خلال اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Getty Images / Carlin Stiehl/Los Angeles Times

صورة تظهر آثار إطلاق كرات الطلاء على ضابط شرطة، أمام المبنى الفيدرالي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

صورة تظهر آثار إطلاق كرات الطلاء على ضابط شرطة، أمام المبنى الفيدرالي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Carlin Stiehl/Los Angeles Times

صورة تظهر آثار إطلاق كرات الطلاء على ضابط شرطة، أمام المبنى الفيدرالي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

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