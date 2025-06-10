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فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس
فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يطالب مئات المتظاهرين بوقف مداهمات إدارة الهجرة والجمارك... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T15:05+0000
2025-06-10T15:05+0000
2025-06-10T15:05+0000
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фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية
фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية
فوضى عارمة... آثار الاحتجاجات في لوس أنجلوس
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يطالب مئات المتظاهرين بوقف مداهمات إدارة الهجرة والجمارك لأماكن العمل في ثاني أكبر مدينة أمريكية، وذلك لاعتقال مهاجرين غير نظاميين بهدف ترحيلهم.
© AP Photo / Damian Dovarganes
سيارات محترقة ومدمرة بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.
سيارات محترقة ومدمرة بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.
© Getty Images / Carlin Still/Los Angeles Times
صورة تظهر تعرض مبنى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للتخريب بسبب الاحتجاجات.
صورة تظهر تعرض مبنى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للتخريب بسبب الاحتجاجات.
© AP Photo / Damian Dovarganes
مشهد لأعمال التنظيف بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.
مشهد لأعمال التنظيف بعد ليلة من الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس.
© Getty Images / Spencer Platt
صورة تظهر مواجهة بين الحرس الوطني والشرطة الأمريكية من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
صورة تظهر مواجهة بين الحرس الوطني والشرطة الأمريكية من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
© Getty Images / Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News
إزالة المركبات التي دمرها مثيرو الشغب بالقرب من شارع أولفيرا في لوس أنجلوس.
إزالة المركبات التي دمرها مثيرو الشغب بالقرب من شارع أولفيرا في لوس أنجلوس.
© Getty Images / Robert Gauthier/Los Angeles Times
عمال المدينة يصلحون النوافذ المكسورة بمقر الشرطة في شارع سبرينغ.
عمال المدينة يصلحون النوافذ المكسورة بمقر الشرطة في شارع سبرينغ.
© Getty Images / Taurat Hossain/Anadolu
متظاهرة تكسر نافذة سيارة أمامية بمطرقة، خلال اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
متظاهرة تكسر نافذة سيارة أمامية بمطرقة، خلال اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
© Getty Images / Carlin Stiehl/Los Angeles Times
صورة تظهر آثار إطلاق كرات الطلاء على ضابط شرطة، أمام المبنى الفيدرالي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
صورة تظهر آثار إطلاق كرات الطلاء على ضابط شرطة، أمام المبنى الفيدرالي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.