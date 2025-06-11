أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مسرحية "ميستيريوم" التي قدمها مسرح "كوميك ترست" في مهرجان "بوشكين فيست 2025"، المخصص لميلاد الأديب الروسي ألكسندر بوشكين، في حديقة "يوسوبوف" في سان بطرسبورغ.