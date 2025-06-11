أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250611/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع-1101567356.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

15:37 GMT 11.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في سباق الجري الملون في موسكو في روسيا.

المشاركون في سباق الجري الملون في موسكو في روسيا. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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المشاركون في سباق الجري الملون في موسكو في روسيا.

© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

طائر البجع تستريح على مقاعد في حديقة "سانت جيمس" التاريخية في لندن.

طائر البجع تستريح على مقاعد في حديقة &quot;سانت جيمس&quot; التاريخية في لندن. - سبوتنيك عربي
2/11
© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

طائر البجع تستريح على مقاعد في حديقة "سانت جيمس" التاريخية في لندن.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور استخراج عملة معدنية من دون استخدام اليدين من حوض مملوء باللبن الزبادي خلال الاحتفال السنوي بانتهاء أعمال الزراعة الربيعية "سابانتوي" في زيلينودولسك روسيا.
استخراج عملة معدنية من دون استخدام اليدين من حوض مملوء باللبن الزبادي خلال الاحتفال السنوي بانتهاء أعمال الزراعة الربيعية سابانتوي في زيلينودولسك روسيا. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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استخراج عملة معدنية من دون استخدام اليدين من حوض مملوء باللبن الزبادي خلال الاحتفال السنوي بانتهاء أعمال الزراعة الربيعية "سابانتوي" في زيلينودولسك روسيا.
© Getty Images / Leon Neal أعضاء حرس "كولدستريم" ينتظرون قطارهم العائد في محطة السكك الحديدية في بريطانيا
أعضاء حرس كولدستريم ينتظرون قطارهم العائد في محطة السكك الحديدية في بريطانيا - سبوتنيك عربي
4/11
© Getty Images / Leon Neal
أعضاء حرس "كولدستريم" ينتظرون قطارهم العائد في محطة السكك الحديدية في بريطانيا
© Getty Images / Picture alliance/Daniel Karmann

زائر مهرجان "روك إم بارك"يقفز فوق بركة ماء في ألمانيا

زائر مهرجان &quot;روك إم بارك&quot;يقفز فوق بركة ماء في ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Daniel Karmann

زائر مهرجان "روك إم بارك"يقفز فوق بركة ماء في ألمانيا

© AP Photo / Karl B DeBlaker

الكلب الروبوتي العسكري "الذئب الوحيد" يتفاعل مع الزوار خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لأمريكا في فورت براغ في أمريكا

الكلب الروبوتي العسكري &quot;الذئب الوحيد&quot; يتفاعل مع الزوار خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لأمريكا في فورت براغ في أمريكا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Karl B DeBlaker

الكلب الروبوتي العسكري "الذئب الوحيد" يتفاعل مع الزوار خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لأمريكا في فورت براغ في أمريكا

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

مسرحية "ميستيريوم" التي قدمها مسرح "كوميك ترست" في مهرجان "بوشكين فيست 2025"، المخصص لميلاد الأديب الروسي ألكسندر بوشكين، في حديقة "يوسوبوف" في سان بطرسبورغ.

مسرحية &quot;ميستيريوم&quot; التي قدمها مسرح &quot;كوميك ترست&quot; في مهرجان &quot;بوشكين فيست 2025&quot;، المخصص لميلاد الأديب الروسي ألكسندر بوشكين، في حديقة &quot;يوسوبوف&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Artem Pryahin
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مسرحية "ميستيريوم" التي قدمها مسرح "كوميك ترست" في مهرجان "بوشكين فيست 2025"، المخصص لميلاد الأديب الروسي ألكسندر بوشكين، في حديقة "يوسوبوف" في سان بطرسبورغ.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

صغار الميركات في حديقة "بلير دروموند سفاري بارك" في بريطانيا.

صغار الميركات في حديقة &quot;بلير دروموند سفاري بارك&quot; في بريطانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

صغار الميركات في حديقة "بلير دروموند سفاري بارك" في بريطانيا.

© Getty Images / WPA Pool/Oli Scarff

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (يسار) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ينظران إلى حقيبة هدايا أثناء زيارتهما لمصنع شيفيلد في إنجلترا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (يسار) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ينظران إلى حقيبة هدايا أثناء زيارتهما لمصنع شيفيلد في إنجلترا. - سبوتنيك عربي
9/11
© Getty Images / WPA Pool/Oli Scarff

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (يسار) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ينظران إلى حقيبة هدايا أثناء زيارتهما لمصنع شيفيلد في إنجلترا.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.

مشارك في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في &quot;سيريبرياني بور&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Alexey Filippov
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مشارك في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركان في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.

مشاركان في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في &quot;سيريبرياني بور&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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مشاركان في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.

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