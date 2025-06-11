أطرف الصور لهذا الأسبوع

المشاركون في سباق الجري الملون في موسكو في روسيا.
المشاركون في سباق الجري الملون في موسكو في روسيا.
طائر البجع تستريح على مقاعد في حديقة "سانت جيمس" التاريخية في لندن.
طائر البجع تستريح على مقاعد في حديقة "سانت جيمس" التاريخية في لندن.
زائر مهرجان "روك إم بارك"يقفز فوق بركة ماء في ألمانيا
زائر مهرجان "روك إم بارك"يقفز فوق بركة ماء في ألمانيا
الكلب الروبوتي العسكري "الذئب الوحيد" يتفاعل مع الزوار خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لأمريكا في فورت براغ في أمريكا
الكلب الروبوتي العسكري "الذئب الوحيد" يتفاعل مع الزوار خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لأمريكا في فورت براغ في أمريكا
مسرحية "ميستيريوم" التي قدمها مسرح "كوميك ترست" في مهرجان "بوشكين فيست 2025"، المخصص لميلاد الأديب الروسي ألكسندر بوشكين، في حديقة "يوسوبوف" في سان بطرسبورغ.
مسرحية "ميستيريوم" التي قدمها مسرح "كوميك ترست" في مهرجان "بوشكين فيست 2025"، المخصص لميلاد الأديب الروسي ألكسندر بوشكين، في حديقة "يوسوبوف" في سان بطرسبورغ.
صغار الميركات في حديقة "بلير دروموند سفاري بارك" في بريطانيا.
صغار الميركات في حديقة "بلير دروموند سفاري بارك" في بريطانيا.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (يسار) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ينظران إلى حقيبة هدايا أثناء زيارتهما لمصنع شيفيلد في إنجلترا.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (يسار) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ينظران إلى حقيبة هدايا أثناء زيارتهما لمصنع شيفيلد في إنجلترا.
مشارك في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.
مشارك في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.
مشاركان في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.
مشاركان في سباق التجديف بالألواح الشراعية على الشاطئ في "سيريبرياني بور" في موسكو.