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المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"
المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"
سبوتنيك عربي
أعلنت المفوضية الأوروبية شطب دولة الإمارات العبية المتحدة من قائمتها الخاصة بـ"الدول عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، بينما أضافت دولتان عربيتان للقائمة هما... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T05:44+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تعكس تحسن البنية الرقابية للدولة الخليجية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة.وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إدراج الإمارات ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.كما تم شطب عدد من الدول الأخرى من القائمة، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا.وإضافة إلى الجزائر ولبنان، أدرجت المفوضية في قائمتها المحدّثة دولًا ومناطق جديدة، قالت إنها تُظهر ما وصفته بـ"نقائص استراتيجية" في أنظمتها المالية ومنها موناكو وكينيا ونيبال وفنزويلا.
https://sarabic.ae/20230228/في-الإمارات-270-قضية-غسل-أموال-ومصادرة-3-مليارات-درهم-1074131848.html
https://sarabic.ae/20211003/الإمارات-تصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-مكافحة-غسل-الأموال-1050326248.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"

05:44 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 05:51 GMT 11.06.2025)
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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أعلنت المفوضية الأوروبية شطب دولة الإمارات العبية المتحدة من قائمتها الخاصة بـ"الدول عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، بينما أضافت دولتان عربيتان للقائمة هما الجزائر ولبنان.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تعكس تحسن البنية الرقابية للدولة الخليجية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة.
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
في الإمارات... 270 قضية غسل أموال.. ومصادرة 3 مليارات درهم
28 فبراير 2023, 11:11 GMT
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إدراج الإمارات ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
وكانت بروكسل، قد أبدت مخاوف من ضعف آليات الرقابة في بعض القطاعات المالية في الإمارات، لا سيما في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها الدولة الخليجية خلال العقد الأخير، وارتباطها بشبكات مالية عالمية معقدة.
بنك دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2021
الإمارات تصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال
3 أكتوبر 2021, 12:26 GMT
كما تم شطب عدد من الدول الأخرى من القائمة، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا.
وإضافة إلى الجزائر ولبنان، أدرجت المفوضية في قائمتها المحدّثة دولًا ومناطق جديدة، قالت إنها تُظهر ما وصفته بـ"نقائص استراتيجية" في أنظمتها المالية ومنها موناكو وكينيا ونيبال وفنزويلا.
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