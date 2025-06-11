https://sarabic.ae/20250611/خبير-رفض-زيلينسكي-تسلم-الجثث-غير-قانوني-واستلامها-قد-يؤدي-إلى-تداعيات-خطيرة-داخل-أوكرانيا-1101555039.html
خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا
خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي الدكتور زكريا الغول، على رفض نظام كييف استلام جثث جنوده وإتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا، معتبرا أنه "دليل على وقوع كييف في مأزق... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T10:12+0000
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وأشار الغول، خلال حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير مبرر وغير قانوني، كما أن استلامها والتعرف عليها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة في الداخل الأوكراني، وعلى حكم زيلينسكي المنتهي ولايته".وفي ما يتعلق بمفاوضات إسطنبول، قال الباحث في الشأن الدولي، إن "إطلاق المسيرات تزامنا مع انعقاد المفاوضات يؤشر إلى رغبة أوكرانيا ومن وراؤها لعدم الوصول إلى حل"، مشيرًا إلى "وجود مخطط تديره مخابرات غربية أدى إلى هذا العمل الأمني في الداخل الروسي".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الجانب الأمريكي، ورغم انشغاله بما يحدث في الداخل، لكنه قادر على إدارة المفاوضات"، معتبرًا أنه "رغم وجود تعقيدات عديدة في الملف الأوكراني وغيرها من الملفات المتعلقة بإيران وما يحدث مع الصين، لكن وجود هذه اللقاءات بحد ذاتها هي عمل إيجابي سيترك تداعيات ربما على مختلف الملفات".وأشار الغول إلى "تخبط أوروبي غربي واضح والخاسر الأكبر اقتصاديا هو الجانب الأوروبي"، موضحًا أن "بريطانيا تاريخيا تعتبر روسيا هي العدو الأساس لها في أوروبا"، قائلا : "هناك خوف من مقدرات روسيا التي تسمح لها أن تكون قطبا عالميا وهذا ما تقلق منه أوروبا، وبالتالي دائما هناك رغبة غربية لتطويع روسيا".وأردف: "المتضرر الأول من العقوبات المواجهة ضد روسيا هو الجانب الأوروبي، كما الخاسر الأكبر من كل ما حدث وسيحدث هي كييف"، مضيفًا أن "أوكرانيا بادرت إلى إشعال جبهات كبرى والتعرض إلى الداخل الروسي بمسيرات وغيرها"، مشددًا على "قدرة روسيا على استعمال أسلحة غير تقليدية لإنهاء الصراع لكنها لم تقم بذلك".واشنطن تعلن تخفيض ميزانية شراء الأسلحة المخصصة لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250611/الخارجية-الروسية-لم-تكن-هناك-طلبات-من-كييف-لتأخير-أو-تسليم-جثث-محددة-الهوية-بل-كان-رفضا-مباشرا-1101542452.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي الدكتور زكريا الغول، على رفض نظام كييف استلام جثث جنوده وإتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا، معتبرا أنه "دليل على وقوع كييف في مأزق إنساني وأذى سياسي".
وأشار الغول، خلال حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير مبرر وغير قانوني، كما أن استلامها والتعرف عليها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة في الداخل الأوكراني، وعلى حكم زيلينسكي المنتهي ولايته".
وفي ما يتعلق بمفاوضات إسطنبول، قال الباحث في الشأن الدولي، إن "إطلاق المسيرات تزامنا مع انعقاد المفاوضات يؤشر إلى رغبة أوكرانيا ومن وراؤها لعدم الوصول إلى حل"، مشيرًا إلى "وجود مخطط تديره مخابرات غربية أدى إلى هذا العمل الأمني في الداخل الروسي".
وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، تحدث الغول عن "الإنشغال الأمريكي في محاور معينة ومحددة"، مضيفًا أن "الوصول إلى نتائج خلال المفاوضات، بعيدة المنال حاليًا".
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الجانب الأمريكي، ورغم انشغاله بما يحدث في الداخل، لكنه قادر على إدارة المفاوضات"، معتبرًا أنه "رغم وجود تعقيدات عديدة في الملف الأوكراني وغيرها من الملفات المتعلقة بإيران وما يحدث مع الصين، لكن وجود هذه اللقاءات بحد ذاتها هي عمل إيجابي سيترك تداعيات ربما على مختلف الملفات".
كما اعتبر أيضا أن "طلب واشنطن من موسكو التوسط في الملف الإيراني، اعتراف من الولايات المتحدة بقدرات موسكو السياسية وغير السياسية في إمكانية الخروج من هذه الأزمات، لما تتمتّع به روسيا من علاقات ممتازة مع عدة أطراف".
وأشار الغول إلى "تخبط أوروبي غربي واضح والخاسر الأكبر اقتصاديا هو الجانب الأوروبي"، موضحًا أن "بريطانيا تاريخيا تعتبر روسيا هي العدو الأساس لها في أوروبا"، قائلا : "هناك خوف من مقدرات روسيا التي تسمح لها أن تكون قطبا عالميا وهذا ما تقلق منه أوروبا، وبالتالي دائما هناك رغبة غربية لتطويع روسيا".
وأردف: "المتضرر الأول من العقوبات المواجهة ضد روسيا هو الجانب الأوروبي، كما الخاسر الأكبر من كل ما حدث وسيحدث هي كييف"، مضيفًا أن "أوكرانيا بادرت إلى إشعال جبهات كبرى والتعرض إلى الداخل الروسي بمسيرات وغيرها"، مشددًا على "قدرة روسيا على استعمال أسلحة غير تقليدية لإنهاء الصراع لكنها لم تقم بذلك".