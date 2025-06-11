خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا

عربي
ميدينسكي: بدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـ"اتفاقيات إسطنبول"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250611/خبير-رفض-زيلينسكي-تسلم-الجثث-غير-قانوني-واستلامها-قد-يؤدي-إلى-تداعيات-خطيرة-داخل-أوكرانيا-1101555039.html
خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا
خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي الدكتور زكريا الغول، على رفض نظام كييف استلام جثث جنوده وإتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا، معتبرا أنه "دليل على وقوع كييف في مأزق... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T10:12+0000
2025-06-11T10:12+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وأشار الغول، خلال حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير مبرر وغير قانوني، كما أن استلامها والتعرف عليها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة في الداخل الأوكراني، وعلى حكم زيلينسكي المنتهي ولايته".وفي ما يتعلق بمفاوضات إسطنبول، قال الباحث في الشأن الدولي، إن "إطلاق المسيرات تزامنا مع انعقاد المفاوضات يؤشر إلى رغبة أوكرانيا ومن وراؤها لعدم الوصول إلى حل"، مشيرًا إلى "وجود مخطط تديره مخابرات غربية أدى إلى هذا العمل الأمني في الداخل الروسي".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الجانب الأمريكي، ورغم انشغاله بما يحدث في الداخل، لكنه قادر على إدارة المفاوضات"، معتبرًا أنه "رغم وجود تعقيدات عديدة في الملف الأوكراني وغيرها من الملفات المتعلقة بإيران وما يحدث مع الصين، لكن وجود هذه اللقاءات بحد ذاتها هي عمل إيجابي سيترك تداعيات ربما على مختلف الملفات".وأشار الغول إلى "تخبط أوروبي غربي واضح والخاسر الأكبر اقتصاديا هو الجانب الأوروبي"، موضحًا أن "بريطانيا تاريخيا تعتبر روسيا هي العدو الأساس لها في أوروبا"، قائلا : "هناك خوف من مقدرات روسيا التي تسمح لها أن تكون قطبا عالميا وهذا ما تقلق منه أوروبا، وبالتالي دائما هناك رغبة غربية لتطويع روسيا".وأردف: "المتضرر الأول من العقوبات المواجهة ضد روسيا هو الجانب الأوروبي، كما الخاسر الأكبر من كل ما حدث وسيحدث هي كييف"، مضيفًا أن "أوكرانيا بادرت إلى إشعال جبهات كبرى والتعرض إلى الداخل الروسي بمسيرات وغيرها"، مشددًا على "قدرة روسيا على استعمال أسلحة غير تقليدية لإنهاء الصراع لكنها لم تقم بذلك".واشنطن تعلن تخفيض ميزانية شراء الأسلحة المخصصة لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250611/الخارجية-الروسية-لم-تكن-هناك-طلبات-من-كييف-لتأخير-أو-تسليم-جثث-محددة-الهوية-بل-كان-رفضا-مباشرا-1101542452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير: رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير قانوني.. واستلامها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة داخل أوكرانيا

10:12 GMT 11.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي الدكتور زكريا الغول، على رفض نظام كييف استلام جثث جنوده وإتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا، معتبرا أنه "دليل على وقوع كييف في مأزق إنساني وأذى سياسي".
وأشار الغول، خلال حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "رفض زيلينسكي تسلم الجثث غير مبرر وغير قانوني، كما أن استلامها والتعرف عليها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة في الداخل الأوكراني، وعلى حكم زيلينسكي المنتهي ولايته".
وفي ما يتعلق بمفاوضات إسطنبول، قال الباحث في الشأن الدولي، إن "إطلاق المسيرات تزامنا مع انعقاد المفاوضات يؤشر إلى رغبة أوكرانيا ومن وراؤها لعدم الوصول إلى حل"، مشيرًا إلى "وجود مخطط تديره مخابرات غربية أدى إلى هذا العمل الأمني في الداخل الروسي".

وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، تحدث الغول عن "الإنشغال الأمريكي في محاور معينة ومحددة"، مضيفًا أن "الوصول إلى نتائج خلال المفاوضات، بعيدة المنال حاليًا".

الشاحنات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين التي رفض نظام كييف تسلمها - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
الخارجية الروسية: لم تكن هناك طلبات من كييف لتأخير أو تسليم جثث محددة الهوية بل كان رفضا مباشرا
05:55 GMT
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الجانب الأمريكي، ورغم انشغاله بما يحدث في الداخل، لكنه قادر على إدارة المفاوضات"، معتبرًا أنه "رغم وجود تعقيدات عديدة في الملف الأوكراني وغيرها من الملفات المتعلقة بإيران وما يحدث مع الصين، لكن وجود هذه اللقاءات بحد ذاتها هي عمل إيجابي سيترك تداعيات ربما على مختلف الملفات".

كما اعتبر أيضا أن "طلب واشنطن من موسكو التوسط في الملف الإيراني، اعتراف من الولايات المتحدة بقدرات موسكو السياسية وغير السياسية في إمكانية الخروج من هذه الأزمات، لما تتمتّع به روسيا من علاقات ممتازة مع عدة أطراف".

وأشار الغول إلى "تخبط أوروبي غربي واضح والخاسر الأكبر اقتصاديا هو الجانب الأوروبي"، موضحًا أن "بريطانيا تاريخيا تعتبر روسيا هي العدو الأساس لها في أوروبا"، قائلا : "هناك خوف من مقدرات روسيا التي تسمح لها أن تكون قطبا عالميا وهذا ما تقلق منه أوروبا، وبالتالي دائما هناك رغبة غربية لتطويع روسيا".
وأردف: "المتضرر الأول من العقوبات المواجهة ضد روسيا هو الجانب الأوروبي، كما الخاسر الأكبر من كل ما حدث وسيحدث هي كييف"، مضيفًا أن "أوكرانيا بادرت إلى إشعال جبهات كبرى والتعرض إلى الداخل الروسي بمسيرات وغيرها"، مشددًا على "قدرة روسيا على استعمال أسلحة غير تقليدية لإنهاء الصراع لكنها لم تقم بذلك".
واشنطن تعلن تخفيض ميزانية شراء الأسلحة المخصصة لأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала