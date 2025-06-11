عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو

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نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
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هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
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08:18 GMT
6 د
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
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10:50 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250611/عشية-يوم-روسيا-علم-عملاق-يرفرف-وسط-موسكو-1101572414.html
عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر رفع علم روسي ضخم بمساحة نحو 1300 متر مربع في حديقة "يوزا" في العاصمة الروسية موسكو. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وشارك في هذا الحدث أكثر من 200 متدرب من الوزارة، وذلك احتفالاً بالعيد الوطني "يوم روسيا" الذي يصادف 12 يونيو /حزيران من كل عام.وفي 12 يونيو من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني، وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يعود إرثه التاريخي إلى قرون عدة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو

17:15 GMT 11.06.2025
© Photo / xعشية "يوم روسيا".. علم عملاق يرفرف وسط موسكو
عشية يوم روسيا.. علم عملاق يرفرف وسط موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
نشرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر رفع علم روسي ضخم بمساحة نحو 1300 متر مربع في حديقة "يوزا" في العاصمة الروسية موسكو.
وشارك في هذا الحدث أكثر من 200 متدرب من الوزارة، وذلك احتفالاً بالعيد الوطني "يوم روسيا" الذي يصادف 12 يونيو /حزيران من كل عام.
وفي 12 يونيو من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني، وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يعود إرثه التاريخي إلى قرون عدة.
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