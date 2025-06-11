https://sarabic.ae/20250611/عشية-يوم-روسيا-علم-عملاق-يرفرف-وسط-موسكو-1101572414.html
عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر رفع علم روسي ضخم بمساحة نحو 1300 متر مربع في حديقة "يوزا" في العاصمة الروسية موسكو. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T17:15+0000
2025-06-11T17:15+0000
2025-06-11T17:15+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101571991_99:0:748:365_1920x0_80_0_0_c646c69def0c08ede06d5f6748bbaddb.png
وشارك في هذا الحدث أكثر من 200 متدرب من الوزارة، وذلك احتفالاً بالعيد الوطني "يوم روسيا" الذي يصادف 12 يونيو /حزيران من كل عام.وفي 12 يونيو من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني، وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يعود إرثه التاريخي إلى قرون عدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101571991_180:0:667:365_1920x0_80_0_0_c119efb49568fe31a830f3cf296680d1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
نشرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر رفع علم روسي ضخم بمساحة نحو 1300 متر مربع في حديقة "يوزا" في العاصمة الروسية موسكو.
وشارك في هذا الحدث أكثر من 200 متدرب من الوزارة، وذلك احتفالاً بالعيد الوطني "يوم روسيا" الذي يصادف 12 يونيو /حزيران من كل عام.
وفي 12 يونيو من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني، وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يعود إرثه التاريخي إلى قرون عدة.