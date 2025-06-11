https://sarabic.ae/20250611/قمة-شباب-بريكس-للطاقة-تستعرض-أبرز-التحديات-وفرص-التعاون-صور-1101543845.html

قمة شباب "بريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون.. صور

قمة شباب "بريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون.. صور

سبوتنيك عربي

ناقش مشاركون من مختلف دول العالم في الدورة السابعة لقمة شباب "بريكس" للطاقة في العاصمة البرازيلية، أولويات تقرير"آفاق الطاقة للشباب في دول بريكس". 11.06.2025, سبوتنيك عربي

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2025-06-11T06:26+0000

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واستقطبت القمة، التي تُعد الحدث السنوي الأبرز لمجتمع الشباب المهتمين بالطاقة في دول "بريكس"، والتي باتت تضم اليوم 10 دول، أكثر من 100 مشارك من وفود شبابية رسمية تمثل دول "بريكس"، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين ومصر وإندونيسيا، إلى جانب ممثلين عن وزارات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات طاقة كبرى.وجاء تنظيم القمة في إطار رئاسة البرازيل الحالية لمجموعة "بريكس"، وبدعم من وزارة المناجم والطاقة البرازيلية، والأمانة الوطنية للشباب، ووكالة شباب "بريكس" للطاقة.وكما في السنوات السابقة، كانت شركة "روساتوم" الروسية، شريكًا تقليديًا في القمة، بوصفها رائدًا عالميًا في تطوير قدرات الجيل الشاب في قطاع الطاقة النووية العالمي.وقال: "نحن لا نبني محطات طاقة نووية فقط، بل نؤسس أطرًا تنظيمية، ونوطّن الإنتاج، وندرب كوادر بشرية عالية التأهيل، وأنشأنا لهذا الغرض مركز "أوبنينسك تك" ليكون منصة تعليمية نووية عالمية تجمع الكفاءات الشابة من مختلف دول العالم".وكان من أبرز محاور القمة عرض تمهيدي لتقرير "آفاق الطاقة للشباب في دول بريكس"، الذي أعدّه أكثر من 50 باحثًا شابًا من الدول الأعضاء.ويتناول التقرير قضايا محورية في مشهد الطاقة العالمي، مثل التحول إلى أنظمة منخفضة الكربون، وتطوير الوقود المستدام، وتعزيز الوصول للطاقة، وضمان الموارد المعدنية الحيوية.وأكد ألكسندر كورميشين، رئيس وكالة شباب "بريكس" للطاقة، خلال الجلسة المخصصة للتقرير، على أهمية الخبرة الشبابية المستدامة في تشكيل مستقبل الطاقة. كما شارك في النقاش مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم لياندرو ألبوكيركي، نائب أمين التخطيط والانتقال الطاقي بوزارة المناجم والطاقة البرازيلية، وأندريه بيبيتوني دا نوبريغا، المدير التنفيذي المالي في "إيتايبو بيناسيونال"، والدكتور كارتِك أغروال من وزارة الطاقة الهندية، وشيلا دي كارفاليو من وزارة العدل البرازيلية، ورونالد سوريسو، الأمين الوطني للشباب، إضافة إلى مارسيل أوليفيرا، بطلة شباب البرازيل لقمة المناخ "كوب 30".ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية من التقرير رسميًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، الذي تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية، بمشاركة واسعة من صانعي القرار والخبراء الدوليين. ويأتي التقرير بدعم من منصة "بريكس" النووية، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النووية المستدامة عبر التعاون بين شركات الطاقة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين في المجال.وتُعد قمة شباب "بريكس" للطاقة، المنصة الرسمية المعترف بها في بيانات قادة "بريكس"، لتمكين المهنيين الشباب وصناع السياسات الناشئين في قطاع الطاقة، حيث ترفع نتائجها وتوصيات تقاريرها إلى وزراء الطاقة في دول المجموعة، وتدرج في خارطة طريق التعاون بين الدول الأعضاء.

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