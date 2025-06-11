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قمة شباب "بريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون.. صور
قمة شباب "بريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون.. صور
سبوتنيك عربي
ناقش مشاركون من مختلف دول العالم في الدورة السابعة لقمة شباب "بريكس" للطاقة في العاصمة البرازيلية، أولويات تقرير"آفاق الطاقة للشباب في دول بريكس". 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:26+0000
2025-06-11T06:30+0000
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واستقطبت القمة، التي تُعد الحدث السنوي الأبرز لمجتمع الشباب المهتمين بالطاقة في دول "بريكس"، والتي باتت تضم اليوم 10 دول، أكثر من 100 مشارك من وفود شبابية رسمية تمثل دول "بريكس"، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين ومصر وإندونيسيا، إلى جانب ممثلين عن وزارات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات طاقة كبرى.وجاء تنظيم القمة في إطار رئاسة البرازيل الحالية لمجموعة "بريكس"، وبدعم من وزارة المناجم والطاقة البرازيلية، والأمانة الوطنية للشباب، ووكالة شباب "بريكس" للطاقة.وكما في السنوات السابقة، كانت شركة "روساتوم" الروسية، شريكًا تقليديًا في القمة، بوصفها رائدًا عالميًا في تطوير قدرات الجيل الشاب في قطاع الطاقة النووية العالمي.وقال: "نحن لا نبني محطات طاقة نووية فقط، بل نؤسس أطرًا تنظيمية، ونوطّن الإنتاج، وندرب كوادر بشرية عالية التأهيل، وأنشأنا لهذا الغرض مركز "أوبنينسك تك" ليكون منصة تعليمية نووية عالمية تجمع الكفاءات الشابة من مختلف دول العالم".وكان من أبرز محاور القمة عرض تمهيدي لتقرير "آفاق الطاقة للشباب في دول بريكس"، الذي أعدّه أكثر من 50 باحثًا شابًا من الدول الأعضاء.ويتناول التقرير قضايا محورية في مشهد الطاقة العالمي، مثل التحول إلى أنظمة منخفضة الكربون، وتطوير الوقود المستدام، وتعزيز الوصول للطاقة، وضمان الموارد المعدنية الحيوية.وأكد ألكسندر كورميشين، رئيس وكالة شباب "بريكس" للطاقة، خلال الجلسة المخصصة للتقرير، على أهمية الخبرة الشبابية المستدامة في تشكيل مستقبل الطاقة. كما شارك في النقاش مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم لياندرو ألبوكيركي، نائب أمين التخطيط والانتقال الطاقي بوزارة المناجم والطاقة البرازيلية، وأندريه بيبيتوني دا نوبريغا، المدير التنفيذي المالي في "إيتايبو بيناسيونال"، والدكتور كارتِك أغروال من وزارة الطاقة الهندية، وشيلا دي كارفاليو من وزارة العدل البرازيلية، ورونالد سوريسو، الأمين الوطني للشباب، إضافة إلى مارسيل أوليفيرا، بطلة شباب البرازيل لقمة المناخ "كوب 30".ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية من التقرير رسميًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، الذي تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية، بمشاركة واسعة من صانعي القرار والخبراء الدوليين. ويأتي التقرير بدعم من منصة "بريكس" النووية، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النووية المستدامة عبر التعاون بين شركات الطاقة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين في المجال.وتُعد قمة شباب "بريكس" للطاقة، المنصة الرسمية المعترف بها في بيانات قادة "بريكس"، لتمكين المهنيين الشباب وصناع السياسات الناشئين في قطاع الطاقة، حيث ترفع نتائجها وتوصيات تقاريرها إلى وزراء الطاقة في دول المجموعة، وتدرج في خارطة طريق التعاون بين الدول الأعضاء.
https://sarabic.ae/20230728/بنك-بريكس-جاهز-لتمويل-مشاريع-روساتوم-بما-فيها-النووية-1079512699.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, بريكست
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, بريكست

قمة شباب "بريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون.. صور

06:26 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 06:30 GMT 11.06.2025)
© Photo / BRICS Youth Energy Agencyقمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
قمة شباب البريكس للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Photo / BRICS Youth Energy Agency
تابعنا عبر
ناقش مشاركون من مختلف دول العالم في الدورة السابعة لقمة شباب "بريكس" للطاقة في العاصمة البرازيلية، أولويات تقرير"آفاق الطاقة للشباب في دول بريكس".
واستقطبت القمة، التي تُعد الحدث السنوي الأبرز لمجتمع الشباب المهتمين بالطاقة في دول "بريكس"، والتي باتت تضم اليوم 10 دول، أكثر من 100 مشارك من وفود شبابية رسمية تمثل دول "بريكس"، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين ومصر وإندونيسيا، إلى جانب ممثلين عن وزارات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات طاقة كبرى.
© Photo / BRICS Youth Energy Agencyقمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
قمة شباب البريكس للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
قمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
© Photo / BRICS Youth Energy Agency
وجاء تنظيم القمة في إطار رئاسة البرازيل الحالية لمجموعة "بريكس"، وبدعم من وزارة المناجم والطاقة البرازيلية، والأمانة الوطنية للشباب، ووكالة شباب "بريكس" للطاقة.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
بنك "بريكس" جاهز لتمويل مشاريع "روساتوم" بما فيها النووية
28 يوليو 2023, 13:26 GMT
وكما في السنوات السابقة، كانت شركة "روساتوم" الروسية، شريكًا تقليديًا في القمة، بوصفها رائدًا عالميًا في تطوير قدرات الجيل الشاب في قطاع الطاقة النووية العالمي.
وفي كلمته أمام الحضور، شدد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لـ"روساتوم"، على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.
وقال: "نحن لا نبني محطات طاقة نووية فقط، بل نؤسس أطرًا تنظيمية، ونوطّن الإنتاج، وندرب كوادر بشرية عالية التأهيل، وأنشأنا لهذا الغرض مركز "أوبنينسك تك" ليكون منصة تعليمية نووية عالمية تجمع الكفاءات الشابة من مختلف دول العالم".
وكان من أبرز محاور القمة عرض تمهيدي لتقرير "آفاق الطاقة للشباب في دول بريكس"، الذي أعدّه أكثر من 50 باحثًا شابًا من الدول الأعضاء.
© Photo / BRICS Youth Energy Agencyقمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
قمة شباب البريكس للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
قمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
© Photo / BRICS Youth Energy Agency
ويتناول التقرير قضايا محورية في مشهد الطاقة العالمي، مثل التحول إلى أنظمة منخفضة الكربون، وتطوير الوقود المستدام، وتعزيز الوصول للطاقة، وضمان الموارد المعدنية الحيوية.
وأكد ألكسندر كورميشين، رئيس وكالة شباب "بريكس" للطاقة، خلال الجلسة المخصصة للتقرير، على أهمية الخبرة الشبابية المستدامة في تشكيل مستقبل الطاقة. كما شارك في النقاش مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم لياندرو ألبوكيركي، نائب أمين التخطيط والانتقال الطاقي بوزارة المناجم والطاقة البرازيلية، وأندريه بيبيتوني دا نوبريغا، المدير التنفيذي المالي في "إيتايبو بيناسيونال"، والدكتور كارتِك أغروال من وزارة الطاقة الهندية، وشيلا دي كارفاليو من وزارة العدل البرازيلية، ورونالد سوريسو، الأمين الوطني للشباب، إضافة إلى مارسيل أوليفيرا، بطلة شباب البرازيل لقمة المناخ "كوب 30".
© Photo / BRICS Youth Energy Agencyقمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
قمة شباب البريكس للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
قمة شباب "البريكس" للطاقة تستعرض أبرز التحديات وفرص التعاون في برازيليا
© Photo / BRICS Youth Energy Agency
ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية من التقرير رسميًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، الذي تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية، بمشاركة واسعة من صانعي القرار والخبراء الدوليين. ويأتي التقرير بدعم من منصة "بريكس" النووية، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النووية المستدامة عبر التعاون بين شركات الطاقة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين في المجال.

يُشار إلى أن هذه الدورة من القمة تزامنت مع مرور 10 سنوات على انطلاق التعاون الشبابي في مجال الطاقة بين دول "بريكس"، ما أضفى عليها طابعًا استثنائيًا من حيث التقييم الاستراتيجي للجهود السابقة، ووضع رؤى مستقبلية يقودها الشباب.

وتُعد قمة شباب "بريكس" للطاقة، المنصة الرسمية المعترف بها في بيانات قادة "بريكس"، لتمكين المهنيين الشباب وصناع السياسات الناشئين في قطاع الطاقة، حيث ترفع نتائجها وتوصيات تقاريرها إلى وزراء الطاقة في دول المجموعة، وتدرج في خارطة طريق التعاون بين الدول الأعضاء.
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