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مصدر إسرائيلي: "حماس" تلقت نسخة معدلة من مقترح ويتكوف لإنهاء حرب غزة
مصدر إسرائيلي: "حماس" تلقت نسخة معدلة من مقترح ويتكوف لإنهاء حرب غزة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس الفلسطينية، تلقت نسخة معدلة من مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:07+0000
2025-06-11T06:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
دونالد ترامب
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العالم
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وبحسب صحيفة "هآرتس"، أوضح مصدر مطلع، أن "النسخة الجديدة تضمنت بعض التعديلات"، مشيرًا إلى أن "حماس لم ترد عليها بعد". وتوقع المصدر تسليم الرد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه في حال كان رد الحركة إيجابيًا، فيتوقع أن يزور ويتكوف المنطقة قريبًا، على حد قوله.كما كشف المصدر الإسرائيلي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو، إنهاء الحرب في غزة، على وجه السرعة".وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ردّها على مقترح ويتكوف، الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".وأشارت إلى أنه "وفقا للاتفاق، سيتم إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بينما وافقت إسرائيل على مقترح ويتكوف المحدّث، تواصل حماس رفضه. كما قال المبعوث ويتكوف، رد حماس غير مقبول على الإطلاق. ستواصل إسرائيل عملها من أجل استعادة الأسرى وهزيمتها".واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250602/توسيع-العمليات-العسكرية-في-غزة-ما-تداعيات-فشل-مقترح-ويتكوف-في-إنهاء-الحرب-1101236540.html
https://sarabic.ae/20250531/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-حماس-وافقت-على-مقترح-ويتكوف-والكرة-في-ملعب-ترامب-ونتنياهو-1101172023.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مصدر إسرائيلي: "حماس" تلقت نسخة معدلة من مقترح ويتكوف لإنهاء حرب غزة

06:07 GMT 11.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس الفلسطينية، تلقت نسخة معدلة من مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، أوضح مصدر مطلع، أن "النسخة الجديدة تضمنت بعض التعديلات"، مشيرًا إلى أن "حماس لم ترد عليها بعد".
وتوقع المصدر تسليم الرد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه في حال كان رد الحركة إيجابيًا، فيتوقع أن يزور ويتكوف المنطقة قريبًا، على حد قوله.
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كما كشف المصدر الإسرائيلي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو، إنهاء الحرب في غزة، على وجه السرعة".
وأعلنت حركة حماس، في الآونة الأخيرة، تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأخير إلى الوسطاء، مشيرة إلى أنه "يتضمن المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة".
وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ردّها على مقترح ويتكوف، الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأشارت إلى أنه "وفقا للاتفاق، سيتم إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
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محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": حماس وافقت على مقترح ويتكوف والكرة في ملعب ترامب ونتنياهو
31 مايو, 17:50 GMT
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بينما وافقت إسرائيل على مقترح ويتكوف المحدّث، تواصل حماس رفضه. كما قال المبعوث ويتكوف، رد حماس غير مقبول على الإطلاق. ستواصل إسرائيل عملها من أجل استعادة الأسرى وهزيمتها".
واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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