أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم
أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لاكتمال القمر في السماء بعدد من بلدان العالم. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم

08:53 GMT 11.06.2025
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جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لاكتمال القمر في السماء بعدد من بلدان العالم.
© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل في سماء مدينة حلبجة، العراق

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل في سماء مدينة حلبجة، العراق - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل في سماء مدينة حلبجة، العراق

© Getty Images / Gary Hershorn

السكان يلتقطون صورًا لـ"قمر الفراولة" المكتمل خلف أفق مانهاتن ومبنى "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

السكان يلتقطون صورًا لـ&quot;قمر الفراولة&quot; المكتمل خلف أفق مانهاتن ومبنى &quot;إمباير ستيت&quot; في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / Gary Hershorn

السكان يلتقطون صورًا لـ"قمر الفراولة" المكتمل خلف أفق مانهاتن ومبنى "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

© Getty Images / Anadolu/Isa Terli

منظر للقمر المكتمل أثناء مرور طائرة ركاب في سماء إسطنبول، تركيا

منظر للقمر المكتمل أثناء مرور طائرة ركاب في سماء إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Anadolu/Isa Terli

منظر للقمر المكتمل أثناء مرور طائرة ركاب في سماء إسطنبول، تركيا

© Getty Images / NurPhoto/Firdous Nazir

"قمر الفراولة" المكتمل يسطع في سريناغار، كشمير

&quot;قمر الفراولة&quot; المكتمل يسطع في سريناغار، كشمير - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / NurPhoto/Firdous Nazir

"قمر الفراولة" المكتمل يسطع في سريناغار، كشمير

© AP Photo / Petros Giannakouris

قمر الفراولة يسطع في السماء خلف معبد "بارثينون" على تلة الـ"أكروبوليس" القديمة في أثينا، اليونان

قمر الفراولة يسطع في السماء خلف معبد &quot;بارثينون&quot; على تلة الـ&quot;أكروبوليس&quot; القديمة في أثينا، اليونان - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Petros Giannakouris

قمر الفراولة يسطع في السماء خلف معبد "بارثينون" على تلة الـ"أكروبوليس" القديمة في أثينا، اليونان

© Getty Images / PA Images/Peter Byrne

القمر المكتمل، المعروف أيضًا بـ"قمر الفراولة"، يسطع فوق ليفربول، إنجلترا

القمر المكتمل، المعروف أيضًا بـ&quot;قمر الفراولة&quot;، يسطع فوق ليفربول، إنجلترا - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / PA Images/Peter Byrne

القمر المكتمل، المعروف أيضًا بـ"قمر الفراولة"، يسطع فوق ليفربول، إنجلترا

© Getty Images / picture alliance/Markus Lenhardt

صورة للبدر على سطح القصر الجديد في شتوتغارت، ألمانيا

صورة للبدر على سطح القصر الجديد في شتوتغارت، ألمانيا - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / picture alliance/Markus Lenhardt

صورة للبدر على سطح القصر الجديد في شتوتغارت، ألمانيا

© Getty Images / NurPhoto/Manuel Romano

"قمر الفراولة" فوق برج "سيربي" في أوترانتو، إيطاليا

&quot;قمر الفراولة&quot; فوق برج &quot;سيربي&quot; في أوترانتو، إيطاليا - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / NurPhoto/Manuel Romano

"قمر الفراولة" فوق برج "سيربي" في أوترانتو، إيطاليا

© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob

لقطة جميلة لقاطرة معلقة "تلفريك" أمام القمر المكتمل في دهوك، العراق

لقطة جميلة لقاطرة معلقة &quot;تلفريك&quot; أمام القمر المكتمل في دهوك، العراق - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob

لقطة جميلة لقاطرة معلقة "تلفريك" أمام القمر المكتمل في دهوك، العراق

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