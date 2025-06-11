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أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم
أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لاكتمال القمر في السماء بعدد من بلدان العالم. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T08:53+0000
2025-06-11T08:53+0000
2025-06-11T08:53+0000
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фото, صور
أول بدر في صيف 2025.. "قمر الفراولة" يسطع حول العالم
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لاكتمال القمر في السماء بعدد من بلدان العالم.
© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل في سماء مدينة حلبجة، العراق
شخص يعزف على الكمان بينما يظهر القمر المكتمل في سماء مدينة حلبجة، العراق
© Getty Images / Gary Hershorn
السكان يلتقطون صورًا لـ"قمر الفراولة" المكتمل خلف أفق مانهاتن ومبنى "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
السكان يلتقطون صورًا لـ"قمر الفراولة" المكتمل خلف أفق مانهاتن ومبنى "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
© Getty Images / Anadolu/Isa Terli
منظر للقمر المكتمل أثناء مرور طائرة ركاب في سماء إسطنبول، تركيا
منظر للقمر المكتمل أثناء مرور طائرة ركاب في سماء إسطنبول، تركيا
© Getty Images / NurPhoto/Firdous Nazir
"قمر الفراولة" المكتمل يسطع في سريناغار، كشمير
"قمر الفراولة" المكتمل يسطع في سريناغار، كشمير
© AP Photo / Petros Giannakouris
قمر الفراولة يسطع في السماء خلف معبد "بارثينون" على تلة الـ"أكروبوليس" القديمة في أثينا، اليونان
قمر الفراولة يسطع في السماء خلف معبد "بارثينون" على تلة الـ"أكروبوليس" القديمة في أثينا، اليونان
© Getty Images / PA Images/Peter Byrne
القمر المكتمل، المعروف أيضًا بـ"قمر الفراولة"، يسطع فوق ليفربول، إنجلترا
القمر المكتمل، المعروف أيضًا بـ"قمر الفراولة"، يسطع فوق ليفربول، إنجلترا
© Getty Images / picture alliance/Markus Lenhardt
صورة للبدر على سطح القصر الجديد في شتوتغارت، ألمانيا
صورة للبدر على سطح القصر الجديد في شتوتغارت، ألمانيا
© Getty Images / NurPhoto/Manuel Romano
"قمر الفراولة" فوق برج "سيربي" في أوترانتو، إيطاليا
"قمر الفراولة" فوق برج "سيربي" في أوترانتو، إيطاليا
© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob
لقطة جميلة لقاطرة معلقة "تلفريك" أمام القمر المكتمل في دهوك، العراق
لقطة جميلة لقاطرة معلقة "تلفريك" أمام القمر المكتمل في دهوك، العراق