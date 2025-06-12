https://sarabic.ae/20250612/الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-ضد-مقترح-لحل-نفسه-1101579301.html
الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد مقترح لحل نفسه
الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد مقترح لحل نفسه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صوّت ضد مقترح لحل نفسه. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T02:12+0000
2025-06-12T02:12+0000
2025-06-12T05:12+0000
الكنيست الإسرائيلي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم رفض مشروع قانون حل الكنيست، بأغلبية 61 صوتا ضد 53 صوتا.وأشارت الهيئة إلى أن "أحزاب الحريديم (المتدينين) قررت تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، والمعارضة الإسرائيلية طرحت حل الكنيست على التصويت رغم قرار الحريديم".وأعلنت أحزاب "الحريديم" الدينية نيتها معارضة مشروع القانون، بعد تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأنه.وكانت كتل معارضة إسرائيلية، من بينها "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، قد أعلنت نيتها الدفع بمقترح لحل البرلمان، وقدّم حزب "يش عتيد" بالفعل طلبًا رسميًا للتصويت على حل الكنيست، في 11 يونيو/ حزيران الجاري.في سياق متصل، وصف يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، الحرب على غزة بأنها "فقدت أهدافها العسكرية وتحولت إلى وسيلة سياسية لإبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة"، في وقت تتهمه فيه المعارضة بالسعي لتمرير قانون يُعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، تلبية لمطالب شركائه في الائتلاف من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، ما يُنظر إليه كمحاولة لتفادي انهيار حكومته.
https://sarabic.ae/20250610/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-لا-يوجد-محاولات-أمريكية-للتأثير-على-أعضاء-الكنيست-لحل-الحكومة-1101520420.html
https://sarabic.ae/20250610/واشنطن-تضغط-على-الحريديم-لمنعهم-من-إسقاط-حكومة-نتنياهو-1101505384.html
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الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد مقترح لحل نفسه
02:12 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 05:12 GMT 12.06.2025)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صوّت ضد مقترح لحل نفسه.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم رفض مشروع قانون حل الكنيست، بأغلبية 61 صوتا ضد 53 صوتا.
وأشارت الهيئة إلى أن "أحزاب الحريديم (المتدينين) قررت تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، والمعارضة الإسرائيلية طرحت حل الكنيست على التصويت رغم قرار الحريديم".
يشار إلى أنه في ظل تصاعد التوتر السياسي داخل إسرائيل، تواصل أحزاب المعارضة الضغط من أجل حلّ الكنيست، وسط خلافات حادة حول قانون التجنيد الإجباري.
وأعلنت أحزاب "الحريديم" الدينية
نيتها معارضة مشروع القانون، بعد تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأنه.
وكانت كتل معارضة إسرائيلية، من بينها "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، قد أعلنت نيتها الدفع بمقترح لحل البرلمان، وقدّم حزب "يش عتيد" بالفعل طلبًا رسميًا للتصويت على حل الكنيست، في 11 يونيو/ حزيران الجاري.
في سياق متصل، وصف يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، الحرب على غزة بأنها "فقدت أهدافها العسكرية وتحولت إلى وسيلة سياسية لإبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة"، في وقت تتهمه فيه المعارضة بالسعي لتمرير قانون يُعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، تلبية لمطالب شركائه في الائتلاف من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، ما يُنظر إليه كمحاولة لتفادي انهيار حكومته.