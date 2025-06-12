https://sarabic.ae/20250612/الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-ضد-مقترح-لحل-نفسه-1101579301.html

الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد مقترح لحل نفسه

الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد مقترح لحل نفسه

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صوّت ضد مقترح لحل نفسه. 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T02:12+0000

2025-06-12T02:12+0000

2025-06-12T05:12+0000

الكنيست الإسرائيلي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم رفض مشروع قانون حل الكنيست، بأغلبية 61 صوتا ضد 53 صوتا.وأشارت الهيئة إلى أن "أحزاب الحريديم (المتدينين) قررت تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، والمعارضة الإسرائيلية طرحت حل الكنيست على التصويت رغم قرار الحريديم".وأعلنت أحزاب "الحريديم" الدينية نيتها معارضة مشروع القانون، بعد تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأنه.وكانت كتل معارضة إسرائيلية، من بينها "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، قد أعلنت نيتها الدفع بمقترح لحل البرلمان، وقدّم حزب "يش عتيد" بالفعل طلبًا رسميًا للتصويت على حل الكنيست، في 11 يونيو/ حزيران الجاري.في سياق متصل، وصف يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، الحرب على غزة بأنها "فقدت أهدافها العسكرية وتحولت إلى وسيلة سياسية لإبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة"، في وقت تتهمه فيه المعارضة بالسعي لتمرير قانون يُعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، تلبية لمطالب شركائه في الائتلاف من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، ما يُنظر إليه كمحاولة لتفادي انهيار حكومته.

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الكنيست الإسرائيلي