عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من "حماس" في سوريا
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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لقاء سبوتنيك
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18:00 GMT
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الكافيين بين المتعة والخطورة
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الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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https://sarabic.ae/20250612/المبعوث-الأمريكي-الخاص-يلتقي-وزير-الخارجية-الإيراني-في-مسقط-الأحد-المقبل-1101579929.html
إعلام أمريكي: ويتكوف يعتزم لقاء عراقجي في مسقط الأحد المقبل
إعلام أمريكي: ويتكوف يعتزم لقاء عراقجي في مسقط الأحد المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد المقبل في العاصمة... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T04:08+0000
2025-06-12T05:19+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن "إيران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، ما يجعل من غير المرجح انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات في موعدها المحدد".ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي.وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.
https://sarabic.ae/20250611/طهران-روسيا-مستعدة-لأداء-دور-رئيسي-في-القضايا-المتعلقة-بالملف-النووي-الإيراني-1101576059.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

إعلام أمريكي: ويتكوف يعتزم لقاء عراقجي في مسقط الأحد المقبل

04:08 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 12.06.2025)
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، لبحث رد طهران على المقترح الأمريكي الأخير بشأن برنامجها النووي.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن "إيران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، ما يجعل من غير المرجح انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات في موعدها المحدد".
برج آزادي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
طهران: روسيا مستعدة لأداء دور رئيسي في القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني
أمس, 19:56 GMT
ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي.
وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.
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