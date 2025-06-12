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إعلام أمريكي: ويتكوف يعتزم لقاء عراقجي في مسقط الأحد المقبل
إعلام أمريكي: ويتكوف يعتزم لقاء عراقجي في مسقط الأحد المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد المقبل في العاصمة... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T04:08+0000
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وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن "إيران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، ما يجعل من غير المرجح انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات في موعدها المحدد".ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي.وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.
https://sarabic.ae/20250611/طهران-روسيا-مستعدة-لأداء-دور-رئيسي-في-القضايا-المتعلقة-بالملف-النووي-الإيراني-1101576059.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
إعلام أمريكي: ويتكوف يعتزم لقاء عراقجي في مسقط الأحد المقبل
04:08 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 12.06.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، لبحث رد طهران على المقترح الأمريكي الأخير بشأن برنامجها النووي.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن "إيران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، ما يجعل من غير المرجح انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات في موعدها المحدد".
ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات
غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي.
وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.