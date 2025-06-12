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الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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https://sarabic.ae/20250612/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-إسرائيل-ضربة-مباشرة-ضد-إيران-بعد-تصاعد-التهديدات؟-1101588053.html
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قريبا، من دون مساعدة أمريكية، في ظل المفاوضات الأمريكية - الإيرانية... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T10:08+0000
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وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن إسرائيل بصدد القيام بعمل عسكري ضد إيران، دون دعم أمريكي في الأيام المقبلة، حتى في الوقت الذي يجري فيه الرئيس دونالد ترامب، مفاوضات متقدمة مع طهران، بشأن اتفاق دبلوماسي لتقليص برنامجها النووي، وفقا لـ5 أشخاص مطلعين على الوضع.برأيك... هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
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استطلاعات الرأي, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, опросы

تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟

10:08 GMT 12.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalitسلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قريبا، من دون مساعدة أمريكية، في ظل المفاوضات الأمريكية - الإيرانية الجارية.
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن إسرائيل بصدد القيام بعمل عسكري ضد إيران، دون دعم أمريكي في الأيام المقبلة، حتى في الوقت الذي يجري فيه الرئيس دونالد ترامب، مفاوضات متقدمة مع طهران، بشأن اتفاق دبلوماسي لتقليص برنامجها النووي، وفقا لـ5 أشخاص مطلعين على الوضع.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الشبكة، فإن إسرائيل أصبحت أكثر جدية بشأن توجيه ضربة أحادية الجانب لإيران، حيث تبدو المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أقرب إلى اتفاق تمهيدي أو إطاري يتضمن أحكاما تتعلق بتخصيب اليورانيوم، والتي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة.

برأيك... هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟

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