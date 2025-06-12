https://sarabic.ae/20250612/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-إسرائيل-ضربة-مباشرة-ضد-إيران-بعد-تصاعد-التهديدات؟-1101588053.html
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قريبا، من دون مساعدة أمريكية، في ظل المفاوضات الأمريكية - الإيرانية... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T10:08+0000
2025-06-12T10:08+0000
2025-06-12T10:08+0000
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وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن إسرائيل بصدد القيام بعمل عسكري ضد إيران، دون دعم أمريكي في الأيام المقبلة، حتى في الوقت الذي يجري فيه الرئيس دونالد ترامب، مفاوضات متقدمة مع طهران، بشأن اتفاق دبلوماسي لتقليص برنامجها النووي، وفقا لـ5 أشخاص مطلعين على الوضع.برأيك... هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, опросы
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة عسكرية ضد إيران قريبا، من دون مساعدة أمريكية، في ظل المفاوضات الأمريكية - الإيرانية الجارية.
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن إسرائيل بصدد القيام بعمل عسكري ضد إيران، دون دعم أمريكي في الأيام المقبلة، حتى في الوقت الذي يجري فيه الرئيس دونالد ترامب، مفاوضات متقدمة مع طهران، بشأن اتفاق دبلوماسي لتقليص برنامجها النووي، وفقا لـ5 أشخاص مطلعين على الوضع.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الشبكة، فإن إسرائيل أصبحت أكثر جدية بشأن توجيه ضربة أحادية الجانب لإيران، حيث تبدو المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أقرب إلى اتفاق تمهيدي أو إطاري يتضمن أحكاما تتعلق بتخصيب اليورانيوم، والتي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة.
برأيك... هل تنفذ إسرائيل ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد التهديدات؟