https://sarabic.ae/20250612/رغم-العقوبات-الأمريكية-استمرار-صادرات-النفط-الروسية-للصين-1101598998.html

رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين

رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين

سبوتنيك عربي

استعاد المشترون الصينيون اهتمامهم بسوق خام "إسبو" الروسي، بعد انخفاض الأسعار وسط عثور شركات الشحن والوسطاء على طرق تحد من تأثير العقوبات الأمريكية. 12.06.2025, سبوتنيك عربي

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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين سبوتنيك عربي رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين

ومن المتوقع أن تصل صادرات روسيا إلى الصين، هذا الشهر إلى نحو 1.15 مليون برميل يوميًا، بزيادة 16 في المئة، عن فبراير/ شباط الماضي، وهو أعلى معدل يومي منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا لبيانات تتبعها شركة "كبلر"، ويشكّل خام "إسبو" الحصة الأكبر من هذه التدفقات.ولا تزال درجات النفط الروسي الأخرى القادمة من الشرق الأقصى، مثل مزيج "سوكول" و"سخالين بليند"، متأثرة بالقيود الأمريكية، إلا أن الحلول البديلة المطبقة على خام "إسبو" ساهمت في إعادة التجارة والتسعير إلى المستويات الطبيعية، وبالتالي تعزيز إجمالي تدفقات الخام الروسي.وأضاف عازار أن "العلاقة الاقتصادية الروسية الصينية، تعتبر تحولا استراتيجيا على مستوى متميز جدًا"، معتبرًا أن "التحايل على العقوبات يأتي لكيفية إدارة التوازنات الاستراتيجية الجديدة بين الصين وروسيا".ولفت إلى أن "الاقتصاد الروسي أصبح اقتصادا مقاوما وباتت روسيا تمتلك كل المقدرة على القيام بكل عمليات التبادل رغم العقوبات المفروضة".وبالنسبة لإمكانية أن تصبح الصين بديلا لأوروبا لاستقبال فائض الغاز الروسي، قال إسماعيل إن "هذا ربما يحتاج إلى سنوات لإنشاء بنية تحتية أكثر اتساعًا حتى تستطيع أن تستوعب الإنتاج الضخم للاتحاد الروسي من النفط والغاز، لكن استمرار التعاون بين الصين وروسيا على هذا المستوى ربما يمكن الصين على المدى البعيد أن تصبح بديلا ليس رئيسيا، لتصدير روسيا فائضها من النفط والغاز إليها".

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