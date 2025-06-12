https://sarabic.ae/20250612/شرطة-لوس-أنجلوس-تستخدم-القنابل-الصوتية-والخيالة-لتفريق-المتظاهرين-1101579751.html
شرطة لوس أنجلوس تستخدم القنابل الصوتية والخيالة لتفريق المتظاهرين
شرطة لوس أنجلوس تستخدم القنابل الصوتية والخيالة لتفريق المتظاهرين
سبوتنيك عربي
استخدمت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الأربعاء، القنابل الصوتية ووحدات الخيالة ضد متظاهرين احتجاجًا على سياسة الهجرة الأمريكية. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T03:03+0000
2025-06-12T03:03+0000
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مئات عدة من المتظاهرين ما زالوا متواجدين في وسط المدينة رغم اقتراب بدء حظر التجول المفروض.ومن المقرر بدء الحظر في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، فيما لا يزال مئات الأشخاص يحتلون الشوارع قبل نصف ساعة من دخول الحظر حيز التنفيذ، وقد قاموا بإغلاق الطرق.وفي اليوم ذاته، هدد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب للحكومة الفيدرالية، ردًا على خطط إدارة ترامب المحتملة لخفض التمويل الفيدرالي بشكل واسع. وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة.وردًا على ذلك، قدّم نيوسوم، طلبًا رسميًا لإلغاء قرار النشر، متهمًا البيت الأبيض بإثارة الاضطرابات، مؤكدًا أن السلطات المحلية لم تواجه أي مشكلات قبل تدخل الرئيس.
https://sarabic.ae/20250611/البيت-الأبيض-المدن-التي-تحاول-تكرار-ما-حصل-في-لوس-أنجلوس-لن-تنجح-1101573582.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كاليفورنيا, ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كاليفورنيا, ترامب
شرطة لوس أنجلوس تستخدم القنابل الصوتية والخيالة لتفريق المتظاهرين
03:03 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 05:15 GMT 12.06.2025)
استخدمت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الأربعاء، القنابل الصوتية ووحدات الخيالة ضد متظاهرين احتجاجًا على سياسة الهجرة الأمريكية.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك
" أن مئات عدة من المتظاهرين ما زالوا متواجدين في وسط المدينة رغم اقتراب بدء حظر التجول المفروض.
ومن المقرر بدء الحظر في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، فيما لا يزال مئات الأشخاص يحتلون الشوارع قبل نصف ساعة من دخول الحظر حيز التنفيذ، وقد قاموا بإغلاق الطرق.
وكانت حملة دهم نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (آي سي أي)، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، للبحث عن مهاجرين غير شرعيين
في وسط المدينة، قد تطورت إلى اشتباكات مع متظاهرين.
وفي اليوم ذاته، هدد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب للحكومة الفيدرالية، ردًا على خطط إدارة ترامب المحتملة لخفض التمويل الفيدرالي بشكل واسع. وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة.
وردًا على ذلك، قدّم نيوسوم، طلبًا رسميًا لإلغاء قرار النشر، متهمًا البيت الأبيض بإثارة الاضطرابات، مؤكدًا أن السلطات المحلية لم تواجه أي مشكلات قبل تدخل الرئيس.