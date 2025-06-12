https://sarabic.ae/20250612/شرطة-لوس-أنجلوس-تستخدم-القنابل-الصوتية-والخيالة-لتفريق-المتظاهرين-1101579751.html

شرطة لوس أنجلوس تستخدم القنابل الصوتية والخيالة لتفريق المتظاهرين

شرطة لوس أنجلوس تستخدم القنابل الصوتية والخيالة لتفريق المتظاهرين

سبوتنيك عربي

استخدمت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الأربعاء، القنابل الصوتية ووحدات الخيالة ضد متظاهرين احتجاجًا على سياسة الهجرة الأمريكية. 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T03:03+0000

2025-06-12T03:03+0000

2025-06-12T05:15+0000

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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مئات عدة من المتظاهرين ما زالوا متواجدين في وسط المدينة رغم اقتراب بدء حظر التجول المفروض.ومن المقرر بدء الحظر في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، فيما لا يزال مئات الأشخاص يحتلون الشوارع قبل نصف ساعة من دخول الحظر حيز التنفيذ، وقد قاموا بإغلاق الطرق.وفي اليوم ذاته، هدد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب للحكومة الفيدرالية، ردًا على خطط إدارة ترامب المحتملة لخفض التمويل الفيدرالي بشكل واسع. وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة.وردًا على ذلك، قدّم نيوسوم، طلبًا رسميًا لإلغاء قرار النشر، متهمًا البيت الأبيض بإثارة الاضطرابات، مؤكدًا أن السلطات المحلية لم تواجه أي مشكلات قبل تدخل الرئيس.

https://sarabic.ae/20250611/البيت-الأبيض-المدن-التي-تحاول-تكرار-ما-حصل-في-لوس-أنجلوس-لن-تنجح-1101573582.html

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