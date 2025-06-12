أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن حل الخلاف بين بكين وواشنطن لكن يمكن إدارته
17:00 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"
أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الاحتفالات التي عمت روسيا بمناسبة عيدها الوطني "يوم روسيا". 12.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"

14:19 GMT 12.06.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الاحتفالات التي عمت روسيا بمناسبة عيدها الوطني "يوم روسيا".
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بيوم روسيا في قازان.

الاحتفال بيوم روسيا في قازان. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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الاحتفال بيوم روسيا في قازان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بيوم روسيا في فلاديفوستوك.

الاحتفال بيوم روسيا في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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الاحتفال بيوم روسيا في فلاديفوستوك.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أطفال يرتدون زي منظمة "رواد الشباب"- وهي منظمة أطفال شيوعية من الحقبة السوفيتية، يشاركون في موكب احتفالي خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.

أطفال يرتدون زي منظمة &quot;رواد الشباب&quot;- وهي منظمة أطفال شيوعية من الحقبة السوفيتية، يشاركون في موكب احتفالي خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أطفال يرتدون زي منظمة "رواد الشباب"- وهي منظمة أطفال شيوعية من الحقبة السوفيتية، يشاركون في موكب احتفالي خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.

© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا.

سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Maks Vetrov
/
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سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بيوم روسيا في قازان.

الاحتفال بيوم روسيا في قازان. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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الاحتفال بيوم روسيا في قازان.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

رفع العلم في الساحة الرئيسية للمدينة في يوم روسيا في كراسنودار.

رفع العلم في الساحة الرئيسية للمدينة في يوم روسيا في كراسنودار. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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رفع العلم في الساحة الرئيسية للمدينة في يوم روسيا في كراسنودار.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بيوم روسيا في قازان.

الاحتفال بيوم روسيا في قازان. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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الاحتفال بيوم روسيا في قازان.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

يمر موكب احتفالي أمام قاذفة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية توبول إم المثبتة في متحف المدفعية خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.

يمر موكب احتفالي أمام قاذفة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية توبول إم المثبتة في متحف المدفعية خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

يمر موكب احتفالي أمام قاذفة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية توبول إم المثبتة في متحف المدفعية خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.

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