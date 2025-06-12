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أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"
أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الاحتفالات التي عمت روسيا بمناسبة عيدها الوطني "يوم روسيا". 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T14:19+0000
2025-06-12T14:19+0000
2025-06-12T14:19+0000
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фото, صور, روسيا
أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الاحتفالات التي عمت روسيا بمناسبة عيدها الوطني "يوم روسيا".
الاحتفال بيوم روسيا في قازان.
الاحتفال بيوم روسيا في فلاديفوستوك.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
أطفال يرتدون زي منظمة "رواد الشباب"- وهي منظمة أطفال شيوعية من الحقبة السوفيتية، يشاركون في موكب احتفالي خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.
أطفال يرتدون زي منظمة "رواد الشباب"- وهي منظمة أطفال شيوعية من الحقبة السوفيتية، يشاركون في موكب احتفالي خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور
سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا.
سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا.
الاحتفال بيوم روسيا في قازان.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
رفع العلم في الساحة الرئيسية للمدينة في يوم روسيا في كراسنودار.
رفع العلم في الساحة الرئيسية للمدينة في يوم روسيا في كراسنودار.
الاحتفال بيوم روسيا في قازان.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
يمر موكب احتفالي أمام قاذفة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية توبول إم المثبتة في متحف المدفعية خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.
يمر موكب احتفالي أمام قاذفة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية توبول إم المثبتة في متحف المدفعية خلال احتفالات يوم روسيا في سانت بطرسبورغ، روسيا، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025.