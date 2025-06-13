https://sarabic.ae/20250613/خريطة-توزع-أهداف-الضربات-الإسرائيلية-في-إيران--1101628663.html
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف يظهر خارطة توزع المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في إيران، حيث تظهر البيانات أن الضربات تركزت على... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T13:23+0000
2025-06-13T13:23+0000
2025-06-13T13:23+0000
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انفوجرافيك, инфографика
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف يظهر خارطة توزع المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في إيران، حيث تظهر البيانات أن الضربات تركزت على الجزء الغربي من البلاد.