خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران

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الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
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نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
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لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
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حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن حل الخلاف بين بكين وواشنطن لكن يمكن إدارته
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ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
18:00 GMT
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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19:00 GMT
120 د
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27 د
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:40 GMT
13 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
16:10 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
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29 د
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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https://sarabic.ae/20250613/خريطة-توزع-أهداف-الضربات-الإسرائيلية-في-إيران--1101628663.html
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف يظهر خارطة توزع المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في إيران، حيث تظهر البيانات أن الضربات تركزت على... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران

13:23 GMT 13.06.2025
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قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف يظهر خارطة توزع المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في إيران، حيث تظهر البيانات أن الضربات تركزت على الجزء الغربي من البلاد.
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران - سبوتنيك عربي
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... أهم تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها 07:07 GMT
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