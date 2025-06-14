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بوتين يبلغ نظيره الأمريكي باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250614/إيران-تطلق-عملية-الوعد-الصادق-3-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-وموسكو-تؤكد-ضرورة-العودة-للدبلوماسية-1101658547.html
إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق عشرات الصواريخ البالستية على إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي استهدف... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T13:34+0000
2025-06-14T13:34+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
إسرائيل
فلاديمير بوتين
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إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
سبوتنيك عربي
إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
وكشف أنه "تم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف، بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية داخل إسرائيل في الأراضي المحتلة". وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الإيراني، محمد حسن قاسم، إن "عملية "الوعد الصادق 3" تختلف في الحجم والأهداف عن عملية "الوعد الصادق" 1 و2 لأنها مستمرة، كما أن وتيرة الهجمات في ازدياد". لكن أكد قاسم، أن "تنفيذ هذه التهديدات يعتمد على تطورات الأوضاع في الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل، وكيفية تدخل هذه الدول لمساندة إسرائيل".الرئيس الروسي يؤكد على ضرورة حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي عبر الدبلوماسيةقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، إن موسكو تندد بأفعال إسرائيل ضد طهران.وذكر بيان للكرملين أن بوتين أبلغ بزشكيان بأن روسيا "تندد بأفعال إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".ولفت البيان أن الرئيس الروسي قدم تعازيه في القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي.وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الضربة الإسرائيلية على إيران كانت قوية ومفاجئة ومزعجة، خاصة في ظل أن هناك شراكة استراتيجية بين موسكو وطهران، لذلك فإن روسيا تتحدث مع كافة الأطراف لوقف الحرب وعدم التصعيد، وذلك بعد أن عرضت وساطتها في الملف النووي من أجل السلام".إسرائيل تقر باستحالة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكرياقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أمس الجمعة، إنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل في حملة عسكرية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران. وأضاف هنغبي في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، أن الحملة العسكرية قد "تهيئ الظروف لاتفاق طويل الأمد، بقيادة الولايات المتحدة، من شأنه أن يلغي البرنامج النووي تماما".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني ولكن عن طريق إسقاط النظام"، مشيرا إلى أن "إيران لن ترضخ للمخططات التي تحاول وقف الاشتباك مع إسرائيل وإعطاء انتصار لنتنياهو".الجيش الإسرائيلي يعلن سحب قوات عسكرية من غزة تمهيدا لنشرها في أماكن أخرىأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في سحب قواته المتمركزة داخل قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى جبهات أخرى.وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن سحب لواء "ناحل" من غزة وإعادة تمركزه في الضفة الغربية.وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع حساسة في إيران.في هذا الإطار، اعتبر وزير الدولة الأردني للشؤون القانوية سابقا، محمود الخرابشة، إعلان إسرائيل سحب قوات عسكرية من غزة أنها بحاجة إلى قوات مع فتح جبهة عسكرية أخرى مع إيران.وأكد أن "إسرائيل تعاني من نقص في عدد الجيش والاحتياط، في ظل الصراع حول تجنيد الحريديم، إضافة إلى رفض نسبة كبيرة من جنود الاحتياط الالتحاق بالقوات".اقتصاديا.. ارتباك في أسواق المال العالمية بسبب الحرب الإسرائيلية على إيرانشهدت الأسواق المالية، أمس الجمعة، انخفاضا في المؤشرات الرئيسية بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية.وشهدت الأسواق المالية الآسيوية انخفاضا ملحوظا، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 0.89%، مع تراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.8%.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مستوى المخاطر في الأسواق العالمية ارتفع بشكل كبير، وهو ما يمكن أن يتسبب في دخول العالم ككل في ركود اقتصادي".
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عالم سبوتنيك, إيران, إسرائيل, فلاديمير بوتين, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, إسرائيل, فلاديمير بوتين, аудио

إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية

13:34 GMT 14.06.2025
راديو
إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق عشرات الصواريخ البالستية على إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي استهدف مواقع نووية، واغتال عددا من القادة العسكريين و العلماء النوويين.
وكشف أنه "تم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف، بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية داخل إسرائيل في الأراضي المحتلة".
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الإيراني، محمد حسن قاسم، إن "عملية "الوعد الصادق 3" تختلف في الحجم والأهداف عن عملية "الوعد الصادق" 1 و2 لأنها مستمرة، كما أن وتيرة الهجمات في ازدياد".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التهديدات الإيرانية باستهداف القواعد العسكرية للدول التي تدعم إسرائيل ضد إيران جدية، لأنها جاءت على لسان قائد عسكري".

لكن أكد قاسم، أن "تنفيذ هذه التهديدات يعتمد على تطورات الأوضاع في الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل، وكيفية تدخل هذه الدول لمساندة إسرائيل".
الرئيس الروسي يؤكد على ضرورة حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي عبر الدبلوماسية
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، إن موسكو تندد بأفعال إسرائيل ضد طهران.
وذكر بيان للكرملين أن بوتين أبلغ بزشكيان بأن روسيا "تندد بأفعال إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".
ولفت البيان أن الرئيس الروسي قدم تعازيه في القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي.
في هذا السياق، قالت أستاذة علوم سياسية، ثريا الفرا، إن "تنديد روسيا بالضربات الإسرائيلية على إيران، يأتي في إطار التحذير من إشعال حرب واسعة في المنطقة".
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الضربة الإسرائيلية على إيران كانت قوية ومفاجئة ومزعجة، خاصة في ظل أن هناك شراكة استراتيجية بين موسكو وطهران، لذلك فإن روسيا تتحدث مع كافة الأطراف لوقف الحرب وعدم التصعيد، وذلك بعد أن عرضت وساطتها في الملف النووي من أجل السلام".
إسرائيل تقر باستحالة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أمس الجمعة، إنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل في حملة عسكرية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران.
وأضاف هنغبي في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، أن الحملة العسكرية قد "تهيئ الظروف لاتفاق طويل الأمد، بقيادة الولايات المتحدة، من شأنه أن يلغي البرنامج النووي تماما".
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، فراس ياغي، إن "تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي حول عدم قدرة تل أبيب على تدمير البرنامج النووي الإيراني، يعد تأكيدا على الواقع الموجود في إيران وطبيعة وجود المفاعلات النووية في مواقع عميقة".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني ولكن عن طريق إسقاط النظام"، مشيرا إلى أن "إيران لن ترضخ للمخططات التي تحاول وقف الاشتباك مع إسرائيل وإعطاء انتصار لنتنياهو".
الجيش الإسرائيلي يعلن سحب قوات عسكرية من غزة تمهيدا لنشرها في أماكن أخرى
أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في سحب قواته المتمركزة داخل قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى جبهات أخرى.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن سحب لواء "ناحل" من غزة وإعادة تمركزه في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع حساسة في إيران.
في هذا الإطار، اعتبر وزير الدولة الأردني للشؤون القانوية سابقا، محمود الخرابشة، إعلان إسرائيل سحب قوات عسكرية من غزة أنها بحاجة إلى قوات مع فتح جبهة عسكرية أخرى مع إيران.
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عدد جنود الاحتياط لم يكن كافيا لتغطية احتياجات الجيش الإسرائيلي، مما يعني أن الحرب مستمرة وأن الجبهات الجديدة لا يمكن تغطيتها بعدد الجنود الحالي".
وأكد أن "إسرائيل تعاني من نقص في عدد الجيش والاحتياط، في ظل الصراع حول تجنيد الحريديم، إضافة إلى رفض نسبة كبيرة من جنود الاحتياط الالتحاق بالقوات".
اقتصاديا.. ارتباك في أسواق المال العالمية بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران
شهدت الأسواق المالية، أمس الجمعة، انخفاضا في المؤشرات الرئيسية بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية.
وشهدت الأسواق المالية الآسيوية انخفاضا ملحوظا، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 0.89%، مع تراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.8%.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عمرو عبده، إن "الحرب الإسرائيلية على إيران تعد حدثا كبير جدا بالنسبة للأسواق العالمية، خصوصا أسواق النفط التي زادت ما يقارب 11%".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مستوى المخاطر في الأسواق العالمية ارتفع بشكل كبير، وهو ما يمكن أن يتسبب في دخول العالم ككل في ركود اقتصادي".
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