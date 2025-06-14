https://sarabic.ae/20250614/إيران-تطلق-عملية-الوعد-الصادق-3-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-وموسكو-تؤكد-ضرورة-العودة-للدبلوماسية-1101658547.html

إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية

إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق عشرات الصواريخ البالستية على إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي استهدف... 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T13:34+0000

2025-06-14T13:34+0000

2025-06-14T13:34+0000

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إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية سبوتنيك عربي إيران تطلق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الإسرائيلي وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية

وكشف أنه "تم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف، بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية داخل إسرائيل في الأراضي المحتلة". وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الإيراني، محمد حسن قاسم، إن "عملية "الوعد الصادق 3" تختلف في الحجم والأهداف عن عملية "الوعد الصادق" 1 و2 لأنها مستمرة، كما أن وتيرة الهجمات في ازدياد". لكن أكد قاسم، أن "تنفيذ هذه التهديدات يعتمد على تطورات الأوضاع في الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل، وكيفية تدخل هذه الدول لمساندة إسرائيل".الرئيس الروسي يؤكد على ضرورة حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي عبر الدبلوماسيةقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، إن موسكو تندد بأفعال إسرائيل ضد طهران.وذكر بيان للكرملين أن بوتين أبلغ بزشكيان بأن روسيا "تندد بأفعال إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".ولفت البيان أن الرئيس الروسي قدم تعازيه في القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي.وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الضربة الإسرائيلية على إيران كانت قوية ومفاجئة ومزعجة، خاصة في ظل أن هناك شراكة استراتيجية بين موسكو وطهران، لذلك فإن روسيا تتحدث مع كافة الأطراف لوقف الحرب وعدم التصعيد، وذلك بعد أن عرضت وساطتها في الملف النووي من أجل السلام".إسرائيل تقر باستحالة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكرياقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أمس الجمعة، إنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل في حملة عسكرية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران. وأضاف هنغبي في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، أن الحملة العسكرية قد "تهيئ الظروف لاتفاق طويل الأمد، بقيادة الولايات المتحدة، من شأنه أن يلغي البرنامج النووي تماما".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني ولكن عن طريق إسقاط النظام"، مشيرا إلى أن "إيران لن ترضخ للمخططات التي تحاول وقف الاشتباك مع إسرائيل وإعطاء انتصار لنتنياهو".الجيش الإسرائيلي يعلن سحب قوات عسكرية من غزة تمهيدا لنشرها في أماكن أخرىأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في سحب قواته المتمركزة داخل قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى جبهات أخرى.وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن سحب لواء "ناحل" من غزة وإعادة تمركزه في الضفة الغربية.وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع حساسة في إيران.في هذا الإطار، اعتبر وزير الدولة الأردني للشؤون القانوية سابقا، محمود الخرابشة، إعلان إسرائيل سحب قوات عسكرية من غزة أنها بحاجة إلى قوات مع فتح جبهة عسكرية أخرى مع إيران.وأكد أن "إسرائيل تعاني من نقص في عدد الجيش والاحتياط، في ظل الصراع حول تجنيد الحريديم، إضافة إلى رفض نسبة كبيرة من جنود الاحتياط الالتحاق بالقوات".اقتصاديا.. ارتباك في أسواق المال العالمية بسبب الحرب الإسرائيلية على إيرانشهدت الأسواق المالية، أمس الجمعة، انخفاضا في المؤشرات الرئيسية بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية.وشهدت الأسواق المالية الآسيوية انخفاضا ملحوظا، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 0.89%، مع تراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.8%.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مستوى المخاطر في الأسواق العالمية ارتفع بشكل كبير، وهو ما يمكن أن يتسبب في دخول العالم ككل في ركود اقتصادي".

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