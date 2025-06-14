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القوات الروسية تحرر بلدة زيليوني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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تصويت... برأيك من يستطيع تحمل حرب طويلة إيران أم إسرائيل؟
تصويت... برأيك من يستطيع تحمل حرب طويلة إيران أم إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
ردت إيران على الهجمات الجوية، التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية فجر يوم أمس الجمعة، ببدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ، وسط... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T08:14+0000
2025-06-14T08:14+0000
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الجيش الإيراني، قوله إن "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة"، مؤكدا أن "إطلاقنا الصاروخي القادم سيكون بنحو 2000 صاروخ".برأيك من يستطيع تحمل التبعات القاسية لحرب طويلة.. إيران أم إسرائيل؟
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استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, опросы

تصويت... برأيك من يستطيع تحمل حرب طويلة إيران أم إسرائيل؟

08:14 GMT 14.06.2025
© AP Photoتل أبيب تتعرض لقصف إيراني
تل أبيب تتعرض لقصف إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ردت إيران على الهجمات الجوية، التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية فجر يوم أمس الجمعة، ببدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ، وسط عدم وجود أي مؤشرات على قرب التهدئة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الجيش الإيراني، قوله إن "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة"، مؤكدا أن "إطلاقنا الصاروخي القادم سيكون بنحو 2000 صاروخ".

وتظهر المخاوف من استمرار حرب مفتوحة بين الجانبين وسط توقعات متضاربة حول الطرف الأكثر قدرة على خوض مثل هذه الحرب، حيث تمتلك إيران الجغرافيا والقوة البشرية والموارد الضخمة، فيما تدعم واشنطن تل أبيب بالتكنولوجيا والسلاح والاقتصاد، لكن في الوقت نفسه إسرائيل تعاني داخليا بسبب حرب غزة الطويلة.

برأيك من يستطيع تحمل التبعات القاسية لحرب طويلة.. إيران أم إسرائيل؟
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تطورات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور05:41 GMT
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