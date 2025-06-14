https://sarabic.ae/20250614/زعيم-أنصار-الله-الأمة-في-مرحلة-حساسة-وبين-خيارين-إما-أن-تواجه-اليهود-أو-أن-تخضع-لسيطرتهم-1101662345.html

زعيم "أنصار الله": الأمة في مرحلة حساسة وبين خيارين إما أن تواجه اليهود أو أن تخضع لسيطرتهم

زعيم "أنصار الله": الأمة في مرحلة حساسة وبين خيارين إما أن تواجه اليهود أو أن تخضع لسيطرتهم

سبوتنيك عربي

اعتبر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل "اعتداء ظالما وإجراميا"، استهدف قادة عسكريين وعلماء... 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T15:51+0000

2025-06-14T15:51+0000

2025-06-14T15:51+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

إيران

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg

وأضاف الحوثي في خطاب متلفز له، أن هذا العدوان يشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأكملها، مشددا على أنه "لا مبرر له، وبدون ردعه، ستستمر إسرائيل في عدوانها وإجرامها"، وفق قوله. وأشار إلى أن ما تسعى إليه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والغرب عامة هو احتواء الرد الإيراني ومنع تصاعده، مؤكدا دعم جماعته الكامل للرد الإيراني، وأنها "شريك في الموقف بكل ما تستطيع"، مع استمرارها في "إسناد غزة".وأكد الحوثي أن "ردع العدو الصهيوني ومنعه من فرض معادلة الاستباحة ضرورة لمصلحة الجميع في المنطقة"، معتبرًا أن العدوان لن يؤدي إلى إضعاف إيران، بل سيمنحها فرصة لتكبيد العدو خسائر كبيرة.وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

https://sarabic.ae/20250614/هجوم-إسرائيلي-يستهدف-قاعدة-جوية-وثكنة-عسكرية-غربي-إيران-1101653473.html

https://sarabic.ae/20250614/الرئيس-اللبناني-يوجه-برفع-الجهوزية-الأمنية-تحسبا-لتداعيات-المواجهة-بين-إيران-وإسرائيل-1101654478.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, إيران, العالم العربي