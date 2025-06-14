عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل

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قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.