عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل

عربي
بوتين يبلغ نظيره الأمريكي باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
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21 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:39 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
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08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
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21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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ع الموجة مع ايلي
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عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل
عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل. 14.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل

13:56 GMT 14.06.2025
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جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مسعفون يخلون امرأة من موقع تعرض لقصف صاروخي من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

مسعفون يخلون امرأة من موقع تعرض لقصف صاروخي من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مسعفون يخلون امرأة من موقع تعرض لقصف صاروخي من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

يتفاعل السكان بعد إصابة منزلهم بصاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

يتفاعل السكان بعد إصابة منزلهم بصاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

يتفاعل السكان بعد إصابة منزلهم بصاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

© AP Photo / Ariel Schalit

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Ariel Schalit

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

© AP Photo / Ariel Schalit

شخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

شخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Ariel Schalit

شخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

© AP Photo / Leo Correa

مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران، يظهر في تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران، يظهر في تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Leo Correa

مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران، يظهر في تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.

© AP Photo / Ariel Schalit

تظهر المباني السكنية المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

تظهر المباني السكنية المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Ariel Schalit

تظهر المباني السكنية المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.

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