عواقب الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
مسعفون يخلون امرأة من موقع تعرض لقصف صاروخي من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
مسعفون يخلون امرأة من موقع تعرض لقصف صاروخي من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
يتفاعل السكان بعد إصابة منزلهم بصاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
يتفاعل السكان بعد إصابة منزلهم بصاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
شخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
شخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران، يظهر في تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران، يظهر في تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
تظهر المباني السكنية المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
تظهر المباني السكنية المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.