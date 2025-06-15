https://sarabic.ae/20250615/إسرائيل-تكشف-حصيلة-وأهداف-ضرباتها-على-إيران-خلال-الأيام-الـ3-الأخيرة-1101679589.html
إسرائيل تكشف حصيلة وأهداف ضرباتها على إيران خلال الأيام الـ3 الأخيرة
إسرائيل تكشف حصيلة وأهداف ضرباتها على إيران خلال الأيام الـ3 الأخيرة
سبوتنيك عربي
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن حصيلة وأهداف ضرباته على إيران، خلال الثلاثة أيام الماضية، منذ بدء عمليته "الأسد الصاعد". 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T11:35+0000
2025-06-15T11:35+0000
2025-06-15T11:35+0000
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وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له، أن نحو 50 مقاتلة شاركت في هجوم واسع النطاق استهدف البنية التحتية وأهدافاً مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني في العاصمة طهران.وأوضح الجيش أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفا، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومواقع مرتبطة بالمشروع النووي، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى.وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت، خلال أقل من 3 أيام، ضربات طالت أكثر من 170 هدفا، و720 منشأة تابعة للبنية التحتية العسكرية الإيرانية.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضي، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل تكشف حصيلة وأهداف ضرباتها على إيران خلال الأيام الـ3 الأخيرة
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن حصيلة وأهداف ضرباته على إيران، خلال الثلاثة أيام الماضية، منذ بدء عمليته "الأسد الصاعد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور له، أن نحو 50 مقاتلة شاركت في هجوم واسع النطاق استهدف البنية التحتية وأهدافاً مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني في العاصمة طهران.
وأوضح الجيش أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفا، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومواقع مرتبطة بالمشروع النووي، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى.
وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت، خلال أقل من 3 أيام، ضربات طالت أكثر من 170 هدفا، و720 منشأة تابعة للبنية التحتية العسكرية الإيرانية.
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضي، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران
في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.