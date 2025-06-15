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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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https://sarabic.ae/20250615/إيران-تلوح-بتوسيع-الضربات-على-إسرائيل-وتل-أبيب-تهدد-بـ-إحراق-طهران-1101682328.html
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل وتل أبيب تهدد بـ "إحراق طهران"
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل وتل أبيب تهدد بـ "إحراق طهران"
سبوتنيك عربي
تستمر المعارك بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على إيران، يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن أضرار بالغة داخل إيران ومقتل وإصابة العشرات بينهم... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T13:51+0000
2025-06-15T13:51+0000
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إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل وتل أبيب تهدد بـ "إحراق طهران"
سبوتنيك عربي
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل وتل أبيب تهدد بـ "إحراق طهران"
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الصاروخي الإيراني في بات يام وتل أبيب إلى 6، والجرحى إلى 240 جريحا، في حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مواصلة الهجمات.في المقابل، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بإصابة مبنى إداري تابع للوزارة ومركز أبحاث بقذيفة إسرائيلية، كما تعرض مستودع وقود رئيسي في العاصمة إلى هجمات إسرائيلية.سياسيا، قال عراقجي إن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآت إيران النووية، معتبرا أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، وعليها تحمّل مسؤولية أفعالها.وأشار أبشناس إلى أن إيران تتدرج في نوعية السلاح وفي بنك الأهداف، لافتا إلى أن ليلة أمس شهدت ضرب حيفا التي هي مقر صناعي ونفطي مهم، وكذلك معهد وايزمان للأبحاث، والجانب الإسرائيلي يدرك مدى دقة هذه الأهداف.ترامب يحذر إيران من استهداف مصالح واشنطن في المنطقة.. والولايات المتحدة تحرك سفنا حربية قرب سواحل إسرائيل حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من شن هجوم على المصالح الأمريكية. وقال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إن القوات الأمريكية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضت لهجوم.في الوقت نفسه أشار إلى ذلك، أشار ترامب إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل لإنهاء هذا الصراع وسط تأكيدات إسرائيلية بأن "تل أبيب حثت واشنطن على المشاركة في الحرب ضد إيران"، وأن ترامب يدرس الفكرة.فيما أبدى عدد من المسؤولين الأمريكيين قلقهم من تصعيد إيراني باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقةفي السياق نفسه تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل مدمرتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، مع استمرار الضربات الإيرانية على إسرائيل بعد استهدافها مواقع عسكرية ونووية في أنحاء إيران، في الوقت الذي هدد فيه مسؤولون إيرانيون بتوسيع نطاق الأهداف لتشمل القواعد الأمريكية بالمنطقة.قال المحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب: إن إسرائيل لا تستطيع الصمود لفترة طويلة لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن المعادلات التي تفرضها إيران ضد إسرائيل، لا تلعب لصالحها، فإيران لا تزال تتبنى سياسة الصبر الاستراتيجي وعدم استخدام القدرات الصاروخية التي تمتلكها، فهذا النموذج قريب جدا من نموذج "حزب الله"، مما أدى إلى نتائج كارثية وإذا استمرت إيران في هذا النهج بعدم استخدام كل ما لديها من قدرات فمن المتوقع أن الوقت سيلعب لصالح إسرائيل.إلغاء جولة المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران المقررة الأحد.. سلطنة عمان: السلام الدائم لا يتحقق إلا بالدبلوماسية والحوارأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق يضمن عدم امتلاكها للأسلحة النووية.من جانبه أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن جولة المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الأحد في مسقط "لن تُعقد"، وذلك بعدما تسبب هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية واغتيال قادة عسكريين إيرانيين، في إشعال مواجهات بين البلدين.وقال البوسعيدي في منشور على "إكس" أن "الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم". وتضطلع سلطنة عمان بالوساطة في هذه المحادثات.وأشار القرالة إلى أن نفي أمريكا علمها بالضربات الإسرائيلية لا ينفي دعمها الاستخباراتي والتقني والعسكري اللامحدود لإسرائيل في هذه العملية، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية تتحدث عن ضرورة العودة للمفاوضات لكن هذا أمر مستبعد حتى يحدث حسم عسكري على الأرض.الاتحاد الأوروبي يقول إن احتمالات زيادة التصعيد بالشرق الأوسط "مرتفعة بشكل خطير"قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محذّرة من أن احتمالات زيادة التصعيد بالشرق الأوسط "مرتفعة بشكل خطير".وأضافت كالاس، عبر منصة "إكس" إن موقف موقف الاتحاد الأوروبي يظل واضحاً حيث يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي".وقال مناف كيلاني، الكاتب المختص بالشأن الأوروبي لـ"سبوتنيك" إن موقف الاتحاد من التصعيد الأخير يمكن النظر إليه في ضوء علاقة دوله بحلف الناتو حسب نصوص معاهدة لشبونة التي تحدد العلاقة بين أوروبا وأمريكا، وفي الشق العسكري من هذه النصوص يحدد الحلف العلاقات الخارجية لدول الاتحاد، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي الذي لم يدن الهجمات الإسرائيلية متسق مع هذه العلاقة .بوتين يبلغ ترامب باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يؤكد لبوتين أن فريق المفاوضين الأمريكيين مستعد لاستئناف العمل مع إيرانأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف بعد 22 يونيو/حزيران، وذلك نقلا عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، هذا الخبر للصحفيين.وأضاف أوشاكوف أن "بوتين وترامب لم يستبعدا إمكانية العودة إلى مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني".وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ذكر في محادثة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن روسيا اقترحت خطوات محددة في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.من جانبه أكد الرئيس دونالد ترامب خلال المحادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن فريق المفاوضين الأمريكيين مستعد لاستئناف العمل مع إيران.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..
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إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل وتل أبيب تهدد بـ "إحراق طهران"

13:51 GMT 15.06.2025
راديو
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل وتل أبيب تهدد بـ "إحراق طهران"
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تستمر المعارك بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على إيران، يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن أضرار بالغة داخل إيران ومقتل وإصابة العشرات بينهم قادة إيرانيين كبار.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الصاروخي الإيراني في بات يام وتل أبيب إلى 6، والجرحى إلى 240 جريحا، في حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مواصلة الهجمات.

وقال رئيس بلدية بات يام، إن هناك أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض المبنى الذي تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، مضيفا أن 61 مبنى تعرض إلى أضرار.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بإصابة مبنى إداري تابع للوزارة ومركز أبحاث بقذيفة إسرائيلية، كما تعرض مستودع وقود رئيسي في العاصمة إلى هجمات إسرائيلية.
سياسيا، قال عراقجي إن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآت إيران النووية، معتبرا أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، وعليها تحمّل مسؤولية أفعالها.
وقال الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي إن إيران ليس لديها مشكلة من مواصلة الهجوم على إسرائيل الباليستي لأشهر عديدة، فالمخزون الإيراني من تلك الصواريخ يكفي لاستمرارها في ضرب إسرائيل لأشهر بألفي صاروخ يوميا وليس بمائتي صاروخ.
وأشار أبشناس إلى أن إيران تتدرج في نوعية السلاح وفي بنك الأهداف، لافتا إلى أن ليلة أمس شهدت ضرب حيفا التي هي مقر صناعي ونفطي مهم، وكذلك معهد وايزمان للأبحاث، والجانب الإسرائيلي يدرك مدى دقة هذه الأهداف.

ترامب يحذر إيران من استهداف مصالح واشنطن في المنطقة.. والولايات المتحدة تحرك سفنا حربية قرب سواحل إسرائيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من شن هجوم على المصالح الأمريكية. وقال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إن القوات الأمريكية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضت لهجوم.
في الوقت نفسه أشار إلى ذلك، أشار ترامب إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل لإنهاء هذا الصراع وسط تأكيدات إسرائيلية بأن "تل أبيب حثت واشنطن على المشاركة في الحرب ضد إيران"، وأن ترامب يدرس الفكرة.
فيما أبدى عدد من المسؤولين الأمريكيين قلقهم من تصعيد إيراني باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة
في السياق نفسه تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل مدمرتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، مع استمرار الضربات الإيرانية على إسرائيل بعد استهدافها مواقع عسكرية ونووية في أنحاء إيران، في الوقت الذي هدد فيه مسؤولون إيرانيون بتوسيع نطاق الأهداف لتشمل القواعد الأمريكية بالمنطقة.
قال المحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب: إن إسرائيل لا تستطيع الصمود لفترة طويلة لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن المعادلات التي تفرضها إيران ضد إسرائيل، لا تلعب لصالحها، فإيران لا تزال تتبنى سياسة الصبر الاستراتيجي وعدم استخدام القدرات الصاروخية التي تمتلكها، فهذا النموذج قريب جدا من نموذج "حزب الله"، مما أدى إلى نتائج كارثية وإذا استمرت إيران في هذا النهج بعدم استخدام كل ما لديها من قدرات فمن المتوقع أن الوقت سيلعب لصالح إسرائيل.
إلغاء جولة المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران المقررة الأحد.. سلطنة عمان: السلام الدائم لا يتحقق إلا بالدبلوماسية والحوار
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق يضمن عدم امتلاكها للأسلحة النووية.

وقال عراقجي في لقاء مع السفراء والبعثات الدبلوماسية في طهران، إن بلاده مستعدة لأي اتفاق يهدف إلى ضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، لأن الأسلحة النووية محظورة وفقا لمباديء إيران، ولكن إذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقوقها النووية فإيران غير مستعدة لمثل هذا الاتفاق".

من جانبه أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن جولة المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة الأحد في مسقط "لن تُعقد"، وذلك بعدما تسبب هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية واغتيال قادة عسكريين إيرانيين، في إشعال مواجهات بين البلدين.
وقال البوسعيدي في منشور على "إكس" أن "الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم". وتضطلع سلطنة عمان بالوساطة في هذه المحادثات.
قال الدكتور عبد الحكيم القرالة أستاذ العلوم السياسية إن الولايات المتحدة كانت تُمني نفسها بعودة الإيرانيين إلى مفاوضات عُمان، عبر استخدام أسلوب حافة الهاوية في التفاوض، وهو الضغط وإضعاف الطرف الآخر وهو إيران، لافتا إلى أن إيران لم تستجب لهذا النمط من التفاوض، وعلقت التفاوض.
وأشار القرالة إلى أن نفي أمريكا علمها بالضربات الإسرائيلية لا ينفي دعمها الاستخباراتي والتقني والعسكري اللامحدود لإسرائيل في هذه العملية، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية تتحدث عن ضرورة العودة للمفاوضات لكن هذا أمر مستبعد حتى يحدث حسم عسكري على الأرض.
الاتحاد الأوروبي يقول إن احتمالات زيادة التصعيد بالشرق الأوسط "مرتفعة بشكل خطير"
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محذّرة من أن احتمالات زيادة التصعيد بالشرق الأوسط "مرتفعة بشكل خطير".
وأضافت كالاس، عبر منصة "إكس" إن موقف موقف الاتحاد الأوروبي يظل واضحاً حيث يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي".
وأضافت كالاس أن الدبلوماسية وحدها كفيلة بإيجاد حل دائم، والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم ذلك، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.
وقال مناف كيلاني، الكاتب المختص بالشأن الأوروبي لـ"سبوتنيك" إن موقف الاتحاد من التصعيد الأخير يمكن النظر إليه في ضوء علاقة دوله بحلف الناتو حسب نصوص معاهدة لشبونة التي تحدد العلاقة بين أوروبا وأمريكا، وفي الشق العسكري من هذه النصوص يحدد الحلف العلاقات الخارجية لدول الاتحاد، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي الذي لم يدن الهجمات الإسرائيلية متسق مع هذه العلاقة .
بوتين يبلغ ترامب باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يؤكد لبوتين أن فريق المفاوضين الأمريكيين مستعد لاستئناف العمل مع إيران
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف بعد 22 يونيو/حزيران، وذلك نقلا عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، هذا الخبر للصحفيين.
وأضاف أوشاكوف أن "بوتين وترامب لم يستبعدا إمكانية العودة إلى مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ذكر في محادثة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن روسيا اقترحت خطوات محددة في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه أكد الرئيس دونالد ترامب خلال المحادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن فريق المفاوضين الأمريكيين مستعد لاستئناف العمل مع إيران.
وقال الباحث السياسي الدكتور آصف ملحم، إن الرئيس بوتين يقوم بواجبه الأخلاقي والقانوني والسياسي تجاه هذه الأزمة، حيث يحاول معالجة الأزمة التي بدأت تمتد إلى مستويات أوسع بكثير، لذلك الاتصال الذي بادر به الرئيس بوتين يكشف أن النوايا الحقيقية لحل هذه الأزمة بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق- توجد فقط عند روسيا أما الطرف الأمريكي فلا يبدو أن لديه الاستعداد لقبول أي مقترحات روسية، مشيراً إلى أن النوايا بقصف إيران كانت مبيتة منذ فترة وأن الملف النووي الإيراني اُتخذ كذريعة لقصف إيران.
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