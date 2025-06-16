"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250616/الأسد-الصاعد-والوعد-الصادق-هجمات-متبادلة-بين-إسرائيل-وإيران-1101699061.html
"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران
"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران

06:32 GMT 16.06.2025
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اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / ISNA/Morteza Zangene

رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران.

رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / ISNA/Morteza Zangene

رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران.

© Getty Images / Stringerحريق ودخان يتصاعدان في السماء بعد هجوم إسرائيلي على مستودع "شهران" للنفط في طهران.
حريق ودخان يتصاعدان في السماء بعد هجوم إسرائيلي على مستودع شهران للنفط في طهران. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Stringer
حريق ودخان يتصاعدان في السماء بعد هجوم إسرائيلي على مستودع "شهران" للنفط في طهران.
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)المباني المتضررة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في طهران.
المباني المتضررة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في طهران. - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)
المباني المتضررة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في طهران.
© AP Photo / ISNA/Majid Khahi

رجل مصاب تتم مساعدته لمغادرة مكان الحادث بعد انفجار في وسط مدينة طهران.

رجل مصاب تتم مساعدته لمغادرة مكان الحادث بعد انفجار في وسط مدينة طهران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / ISNA/Majid Khahi

رجل مصاب تتم مساعدته لمغادرة مكان الحادث بعد انفجار في وسط مدينة طهران.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)مبانٍ في طهران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.
مبانٍ في طهران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران. - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)
مبانٍ في طهران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.
© Getty Images / Contributorمشهد عام لطهران، مغطى بالدخان والغبار، إثر انفجارات أعقبت غارة جوية إسرائيلية على إيران.
مشهد عام لطهران، مغطى بالدخان والغبار، إثر انفجارات أعقبت غارة جوية إسرائيلية على إيران. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Contributor
مشهد عام لطهران، مغطى بالدخان والغبار، إثر انفجارات أعقبت غارة جوية إسرائيلية على إيران.
© AP Photo / Baz Ratner

جنود إسرائيليون يبحثون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرها هجوم صاروخي إيراني في مدينة بات يام وسط إسرائيل.

جنود إسرائيليون يبحثون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرها هجوم صاروخي إيراني في مدينة بات يام وسط إسرائيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Baz Ratner

جنود إسرائيليون يبحثون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرها هجوم صاروخي إيراني في مدينة بات يام وسط إسرائيل.

© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

رجال الإنقاذ والأمن الإسرائيليون يتفقدون ويطهرون المباني والمنطقة التي ضربها الصاروخ الإيراني.

رجال الإنقاذ والأمن الإسرائيليون يتفقدون ويطهرون المباني والمنطقة التي ضربها الصاروخ الإيراني. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

رجال الإنقاذ والأمن الإسرائيليون يتفقدون ويطهرون المباني والمنطقة التي ضربها الصاروخ الإيراني.

© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf

تصاعد الدخان واللهب في إسرائيل إثر ضربات إيرانية على مبنى في تل أبيب.

تصاعد الدخان واللهب في إسرائيل إثر ضربات إيرانية على مبنى في تل أبيب. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf

تصاعد الدخان واللهب في إسرائيل إثر ضربات إيرانية على مبنى في تل أبيب.

© AP Photo / Leo Correa

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب.

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي &quot;القبة الحديدية&quot; تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب.

© AP Photo / Ariel Schalit

شقة متضررة في مبنى سكني بالقرب من تل أبيب جراء صاروخ أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.

شقة متضررة في مبنى سكني بالقرب من تل أبيب جراء صاروخ أطلق من إيران باتجاه إسرائيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit

شقة متضررة في مبنى سكني بالقرب من تل أبيب جراء صاروخ أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.

© AP Photo / Baz Ratner

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Baz Ratner

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب.

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