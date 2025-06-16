https://sarabic.ae/20250616/الأسد-الصاعد-والوعد-الصادق-هجمات-متبادلة-بين-إسرائيل-وإيران-1101699061.html
"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران
"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T06:32+0000
2025-06-16T06:32+0000
2025-06-16T06:32+0000
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фото, صور
"الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق".. هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران
اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / ISNA/Morteza Zangene
رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران.
رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران.
© Getty Images / Stringerحريق ودخان يتصاعدان في السماء بعد هجوم إسرائيلي على مستودع "شهران" للنفط في طهران.
حريق ودخان يتصاعدان في السماء بعد هجوم إسرائيلي على مستودع "شهران" للنفط في طهران.
المباني المتضررة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في طهران.
© AP Photo / ISNA/Majid Khahi
رجل مصاب تتم مساعدته لمغادرة مكان الحادث بعد انفجار في وسط مدينة طهران.
رجل مصاب تتم مساعدته لمغادرة مكان الحادث بعد انفجار في وسط مدينة طهران.
مبانٍ في طهران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.
© Getty Images / Contributorمشهد عام لطهران، مغطى بالدخان والغبار، إثر انفجارات أعقبت غارة جوية إسرائيلية على إيران.
مشهد عام لطهران، مغطى بالدخان والغبار، إثر انفجارات أعقبت غارة جوية إسرائيلية على إيران.
© AP Photo / Baz Ratner
جنود إسرائيليون يبحثون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرها هجوم صاروخي إيراني في مدينة بات يام وسط إسرائيل.
جنود إسرائيليون يبحثون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرها هجوم صاروخي إيراني في مدينة بات يام وسط إسرائيل.
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
رجال الإنقاذ والأمن الإسرائيليون يتفقدون ويطهرون المباني والمنطقة التي ضربها الصاروخ الإيراني.
رجال الإنقاذ والأمن الإسرائيليون يتفقدون ويطهرون المباني والمنطقة التي ضربها الصاروخ الإيراني.
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
تصاعد الدخان واللهب في إسرائيل إثر ضربات إيرانية على مبنى في تل أبيب.
تصاعد الدخان واللهب في إسرائيل إثر ضربات إيرانية على مبنى في تل أبيب.
© AP Photo / Leo Correa
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب.
© AP Photo / Ariel Schalit
شقة متضررة في مبنى سكني بالقرب من تل أبيب جراء صاروخ أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
شقة متضررة في مبنى سكني بالقرب من تل أبيب جراء صاروخ أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
© AP Photo / Baz Ratner
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب.
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب.