الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250617/الإمارات-تعلن-إجلاء-طاقم-ناقلة-نفط-جراء-تصادم-سفينتين-في-بحر-عمان-1101743867.html
الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان
الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإماراتية تنفيذ عملية إجلاء ناجحة لـ 24 شخصا من طاقم ناقلة النفط "آدالاين"، بعد حادثة تصادم سفينتين في بحر عمان. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T11:27+0000
2025-06-17T11:27+0000
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مضيق هرمز
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ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "حرس السواحل تولى عملية الإخلاء، حيث تم نقل أفراد الطاقم من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الإمارات إلى ميناء خورفكان بواسطة زوارق البحث والإنقاذ".ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.ويعد بحر عمان أحد الممرات الحيوية للملاحة الدولية، ويقع جنوب مضيق هرمز الذي يربط الخليج ببحر العرب، ويعتبر شريانا استراتيجيا لمرور شحنات النفط العالمية.ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق الواقع بين سلطنة عمان وإيران.وبحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لمعلومات الملاحة البحرية، فقد بلغ متوسط تدفق النفط الخام والمكثفات والوقود عبر مضيق هرمز ما بين 17.8 مليون و20.8 مليون برميل يوميا، منذ بداية عام 2022 وحتى الشهر الماضي، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة التي شهدت الحادثة.
https://sarabic.ae/20250614/باحث-في-الشأن-الدولي-مضيق-هرمز-يمثل-الورقة-الأقوى-بيد-إيران-1101665185.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, مضيق هرمز
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, مضيق هرمز

الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان

11:27 GMT 17.06.2025
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإماراتية تنفيذ عملية إجلاء ناجحة لـ 24 شخصا من طاقم ناقلة النفط "آدالاين"، بعد حادثة تصادم سفينتين في بحر عمان.
ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "حرس السواحل تولى عملية الإخلاء، حيث تم نقل أفراد الطاقم من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الإمارات إلى ميناء خورفكان بواسطة زوارق البحث والإنقاذ".
ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
باحث في الشأن الدولي: مضيق هرمز يمثل الورقة الأقوى بيد إيران
14 يونيو, 18:26 GMT
ويعد بحر عمان أحد الممرات الحيوية للملاحة الدولية، ويقع جنوب مضيق هرمز الذي يربط الخليج ببحر العرب، ويعتبر شريانا استراتيجيا لمرور شحنات النفط العالمية.
ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق الواقع بين سلطنة عمان وإيران.
وبحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لمعلومات الملاحة البحرية، فقد بلغ متوسط تدفق النفط الخام والمكثفات والوقود عبر مضيق هرمز ما بين 17.8 مليون و20.8 مليون برميل يوميا، منذ بداية عام 2022 وحتى الشهر الماضي، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة التي شهدت الحادثة.
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