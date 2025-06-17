https://sarabic.ae/20250617/الإمارات-تعلن-إجلاء-طاقم-ناقلة-نفط-جراء-تصادم-سفينتين-في-بحر-عمان-1101743867.html
الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان
الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإماراتية تنفيذ عملية إجلاء ناجحة لـ 24 شخصا من طاقم ناقلة النفط "آدالاين"، بعد حادثة تصادم سفينتين في بحر عمان. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T11:27+0000
2025-06-17T11:27+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "حرس السواحل تولى عملية الإخلاء، حيث تم نقل أفراد الطاقم من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الإمارات إلى ميناء خورفكان بواسطة زوارق البحث والإنقاذ".ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.ويعد بحر عمان أحد الممرات الحيوية للملاحة الدولية، ويقع جنوب مضيق هرمز الذي يربط الخليج ببحر العرب، ويعتبر شريانا استراتيجيا لمرور شحنات النفط العالمية.ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق الواقع بين سلطنة عمان وإيران.وبحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لمعلومات الملاحة البحرية، فقد بلغ متوسط تدفق النفط الخام والمكثفات والوقود عبر مضيق هرمز ما بين 17.8 مليون و20.8 مليون برميل يوميا، منذ بداية عام 2022 وحتى الشهر الماضي، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة التي شهدت الحادثة.
https://sarabic.ae/20250614/باحث-في-الشأن-الدولي-مضيق-هرمز-يمثل-الورقة-الأقوى-بيد-إيران-1101665185.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, مضيق هرمز
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, مضيق هرمز
الإمارات تعلن إجلاء طاقم ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين في بحر عمان
أعلنت السلطات الإماراتية تنفيذ عملية إجلاء ناجحة لـ 24 شخصا من طاقم ناقلة النفط "آدالاين"، بعد حادثة تصادم سفينتين في بحر عمان.
ذكرت ذلك وكالة
أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "حرس السواحل تولى عملية الإخلاء، حيث تم نقل أفراد الطاقم من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الإمارات إلى ميناء خورفكان بواسطة زوارق البحث والإنقاذ".
ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
ويعد بحر عمان أحد الممرات الحيوية
للملاحة الدولية، ويقع جنوب مضيق هرمز الذي يربط الخليج ببحر العرب، ويعتبر شريانا استراتيجيا لمرور شحنات النفط العالمية.
ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق الواقع بين سلطنة عمان وإيران.
وبحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لمعلومات الملاحة البحرية، فقد بلغ متوسط تدفق النفط الخام والمكثفات والوقود عبر مضيق هرمز
ما بين 17.8 مليون و20.8 مليون برميل يوميا، منذ بداية عام 2022 وحتى الشهر الماضي، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة التي شهدت الحادثة.