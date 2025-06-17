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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر حجرات تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في مفاعل نطنز الإيراني
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر حجرات تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في مفاعل نطنز الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T13:22+0000
2025-06-17T13:23+0000
إيران
إسرائيل
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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "بناء على التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي جُمعت بعد هجمات يوم الجمعة (الماضية)، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى آثار مباشرة على حجرات التخصيب تحت الأرض في نطنز".وتُعدّ نطنز مقرًا لأحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران.وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل استهداف القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى المنظومة الصاروخية والبرنامج النووي، في إطار العمليات الجارية ضد إيران.وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو" كانت محدودة للغاية".وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد أفاد بأن موقع "فوردو" النووي تعرض لأضرار محدودة إثر الهجمات الإسرائيلية.وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا الموقع المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانيةالجيش الإسرائيلي: دمرنا نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
https://sarabic.ae/20250617/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-دمرنا-الموقع-المركزي-في-منشأة-نطنز-النووية-الإيرانية-1101745310.html
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إيران, إسرائيل, العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر حجرات تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في مفاعل نطنز الإيراني

13:22 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 13:23 GMT 17.06.2025)
© AP Photoمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "بناء على التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي جُمعت بعد هجمات يوم الجمعة (الماضية)، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى آثار مباشرة على حجرات التخصيب تحت الأرض في نطنز".

وأوضحت الوكالة أنه لم تُسجل أي تغييرات في المنشأتين الإيرانيتين في أصفهان وفوردو.

وتُعدّ نطنز مقرًا لأحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل استهداف القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى المنظومة الصاروخية والبرنامج النووي، في إطار العمليات الجارية ضد إيران.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا الموقع المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية
12:09 GMT
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو" كانت محدودة للغاية".

وقال غروسي إن "أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي ربما تضررت بشدة إن لم تدمر بالكامل"، مؤكدًا أن "المساحات تحت الأرض في منشأة أصفهان لا يبدو أنها تأثرت".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد أفاد بأن موقع "فوردو" النووي تعرض لأضرار محدودة إثر الهجمات الإسرائيلية.
وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا الموقع المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية
الجيش الإسرائيلي: دمرنا نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
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