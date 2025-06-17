خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250617/خبير-ما-يجري-اليوم-بين-إيران-وإسرائيل-هو-عبارة-عن-صراع-بين-مشروعين-اقتصاديين-كبيرين--1101751236.html
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T14:16+0000
2025-06-17T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
سبوتنيك عربي
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك" الباحث الأكاديمي الدكتور فائز حوالة، قائلا:بوغدانوف وأبو مرزوق يناقشان أهمية وقف إطلاق النار في غزة. بهذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة:مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تلغي أكثر من 3000 وظيفة بسبب نقص التمويل. بهذا الخصوص، قال المحامي المتخصص في القوانين الدولية، الأستاذ أشرف صفي الدين:الخارجية الروسية تحدد شروط إعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي الروسي، الدكتور أحمد الزين:هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي، الدكتور محمد موسى:ويعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان "البحث عن الاستقرار في عالم متغير"، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقرر انعقاده في 18 يونيو الجاري، والذي يستضيف ممثلين عن 140 دولة ومنطقة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين

14:16 GMT 17.06.2025
راديو
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك" الباحث الأكاديمي الدكتور فائز حوالة، قائلا:

لا يمكن التعويل على هذه التصريحات، فهي جاءت لحفظ ماء الوجه، إن ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين، الأول يسمى بـ"حزام واحد وطريق واحد" والآخر يسمى بـ"المشروع الهندي"، الذي يربط الهند وأوروبا بدول الشرق الأوسط وصولاً إلى فلسطين المحتلة، ومن هنا تأتي أهمية ما يجري في غزة ومحاولة تهجير سكانها حتى يتيح لهم المجال لإنشاء القناة الواصلة من إيلات إلى المتوسط عبر القطاع وتوسيع ميناء حيفا، أما المشروع الآخر الذي يرتبط بالصين وتُعتبر إيران فيه حلقة الوصل الأساسية من حيث موقعها الجغرافي واحتياطاتها الكبيرة وبالتالي عندما يتم تدمير هذه النقطة سيفشل مشروع حزام واحد وطريق واحد.

بوغدانوف وأبو مرزوق يناقشان أهمية وقف إطلاق النار في غزة. بهذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة:

روسيا تلعب دورا مهما، ولا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة بشكل كبير للموقف الإسرائيلي، وبالتالي نحن بحاجة لأدوار دولية أكثر تنوعا لفتح نقاش حول أهمية وقف إطلاق النار وروسيا تولي الملف الفلسطيني أهمية خاصة منذ وقت طويل.

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تلغي أكثر من 3000 وظيفة بسبب نقص التمويل. بهذا الخصوص، قال المحامي المتخصص في القوانين الدولية، الأستاذ أشرف صفي الدين:

التمويل هو أساسي لتقديم أي خدمات إن كانت إنسانية أو غير إنسانية ولا توجد أي مؤسسة دولية أو مدنية أو حكومية قادرة على التصرف والتحرك بدون تمويل، وبالتالي وقف التمويل هو محاولة لقتل هذه المنطمة الإنسانية.

الخارجية الروسية تحدد شروط إعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي الروسي، الدكتور أحمد الزين:

العلاقات الأوربية الروسية متوترة على خلفية الحرب الأوكرانية، وهذا ما بدأته أمريكا وحلف الناتو باستفزاز لروسيا والتوسع نحو شرق أوروبا على الحدود الروسية، التي تهدد مصالحها وأمنها القومي، وتسعى روسيا نحو تسوية مستدامة مع الحفاظ على شروطها المشروعة.

هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي، الدكتور محمد موسى:

من الواضح أن الأوروبيين حزموا أمرهم في مواجهة موسكو، ليس فقط على مستوى الطاقة الروسية، بل على كافة المستويات، والطاقة الروسية تعتبر ملاذًا للأوروبيين، ولكن منذ عام 2022 حتى الساعة، يدفعون الأثمان وذلك لأن الاقتصادات الأوروبية تتهاوى واحدا تلو الآخر.

ويعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان "البحث عن الاستقرار في عالم متغير"، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقرر انعقاده في 18 يونيو الجاري، والذي يستضيف ممثلين عن 140 دولة ومنطقة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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