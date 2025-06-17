https://sarabic.ae/20250617/خبير-ما-يجري-اليوم-بين-إيران-وإسرائيل-هو-عبارة-عن-صراع-بين-مشروعين-اقتصاديين-كبيرين--1101751236.html
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T14:16+0000
2025-06-17T14:16+0000
2025-06-17T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
سبوتنيك عربي
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك" الباحث الأكاديمي الدكتور فائز حوالة، قائلا:بوغدانوف وأبو مرزوق يناقشان أهمية وقف إطلاق النار في غزة. بهذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة:مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تلغي أكثر من 3000 وظيفة بسبب نقص التمويل. بهذا الخصوص، قال المحامي المتخصص في القوانين الدولية، الأستاذ أشرف صفي الدين:الخارجية الروسية تحدد شروط إعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي الروسي، الدكتور أحمد الزين:هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي، الدكتور محمد موسى:ويعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان "البحث عن الاستقرار في عالم متغير"، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقرر انعقاده في 18 يونيو الجاري، والذي يستضيف ممثلين عن 140 دولة ومنطقة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2025
محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك" الباحث الأكاديمي الدكتور فائز حوالة، قائلا:
لا يمكن التعويل على هذه التصريحات، فهي جاءت لحفظ ماء الوجه، إن ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين، الأول يسمى بـ"حزام واحد وطريق واحد" والآخر يسمى بـ"المشروع الهندي"، الذي يربط الهند وأوروبا بدول الشرق الأوسط وصولاً إلى فلسطين المحتلة، ومن هنا تأتي أهمية ما يجري في غزة ومحاولة تهجير سكانها حتى يتيح لهم المجال لإنشاء القناة الواصلة من إيلات إلى المتوسط عبر القطاع وتوسيع ميناء حيفا، أما المشروع الآخر الذي يرتبط بالصين وتُعتبر إيران فيه حلقة الوصل الأساسية من حيث موقعها الجغرافي واحتياطاتها الكبيرة وبالتالي عندما يتم تدمير هذه النقطة سيفشل مشروع حزام واحد وطريق واحد.
بوغدانوف وأبو مرزوق يناقشان أهمية وقف إطلاق النار في غزة. بهذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة:
روسيا تلعب دورا مهما، ولا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة بشكل كبير للموقف الإسرائيلي، وبالتالي نحن بحاجة لأدوار دولية أكثر تنوعا لفتح نقاش حول أهمية وقف إطلاق النار وروسيا تولي الملف الفلسطيني أهمية خاصة منذ وقت طويل.
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تلغي أكثر من 3000 وظيفة بسبب نقص التمويل. بهذا الخصوص، قال المحامي المتخصص في القوانين الدولية، الأستاذ أشرف صفي الدين:
التمويل هو أساسي لتقديم أي خدمات إن كانت إنسانية أو غير إنسانية ولا توجد أي مؤسسة دولية أو مدنية أو حكومية قادرة على التصرف والتحرك بدون تمويل، وبالتالي وقف التمويل هو محاولة لقتل هذه المنطمة الإنسانية.
الخارجية الروسية تحدد شروط إعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي الروسي، الدكتور أحمد الزين:
العلاقات الأوربية الروسية متوترة على خلفية الحرب الأوكرانية، وهذا ما بدأته أمريكا وحلف الناتو باستفزاز لروسيا والتوسع نحو شرق أوروبا على الحدود الروسية، التي تهدد مصالحها وأمنها القومي، وتسعى روسيا نحو تسوية مستدامة مع الحفاظ على شروطها المشروعة.
هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي، الدكتور محمد موسى:
من الواضح أن الأوروبيين حزموا أمرهم في مواجهة موسكو، ليس فقط على مستوى الطاقة الروسية، بل على كافة المستويات، والطاقة الروسية تعتبر ملاذًا للأوروبيين، ولكن منذ عام 2022 حتى الساعة، يدفعون الأثمان وذلك لأن الاقتصادات الأوروبية تتهاوى واحدا تلو الآخر.
ويعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان "البحث عن الاستقرار في عالم متغير"، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقرر انعقاده في 18 يونيو الجاري، والذي يستضيف ممثلين عن 140 دولة ومنطقة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...