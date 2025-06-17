https://sarabic.ae/20250617/خبير-ما-يجري-اليوم-بين-إيران-وإسرائيل-هو-عبارة-عن-صراع-بين-مشروعين-اقتصاديين-كبيرين--1101751236.html

خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين

خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T14:16+0000

2025-06-17T14:16+0000

2025-06-17T14:16+0000

راديو

بلا قيود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101750797_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9ca0889cbafaac4e74bd86e6cd858feb.png

خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين سبوتنيك عربي خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين

وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، تحدث لـ"سبوتنيك" الباحث الأكاديمي الدكتور فائز حوالة، قائلا:بوغدانوف وأبو مرزوق يناقشان أهمية وقف إطلاق النار في غزة. بهذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة:مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تلغي أكثر من 3000 وظيفة بسبب نقص التمويل. بهذا الخصوص، قال المحامي المتخصص في القوانين الدولية، الأستاذ أشرف صفي الدين:الخارجية الروسية تحدد شروط إعادة العلاقات بين روسيا وأوروبا. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي الروسي، الدكتور أحمد الزين:هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الاقتصادي، الدكتور محمد موسى:ويعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان "البحث عن الاستقرار في عالم متغير"، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقرر انعقاده في 18 يونيو الجاري، والذي يستضيف ممثلين عن 140 دولة ومنطقة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد جمعة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

محمد جمعة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

بلا قيود, аудио