https://sarabic.ae/20250617/كاتس-إسرائيل-لا-تجري-أي-مفاوضات-لتسوية-الوضع-مع-إيران-1101747460.html

كاتس: إسرائيل لا تجري أي مفاوضات لتسوية الوضع مع إيران

كاتس: إسرائيل لا تجري أي مفاوضات لتسوية الوضع مع إيران

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لا تجري أي مفاوضات لتسوية الصراع مع إيران. 17.06.2025, سبوتنيك عربي

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وقال كاتس في مؤتمر صحفي: "نحن لا نتفاوض، ولن نسمح بتعرض المواطنين الإسرائيليين للأذى".وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "قرارات الرئيس الأمريكي هي قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، وسنحترم كل قرار وسنكون ممتنين لأي مساعدة".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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