https://sarabic.ae/20250617/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-المصري-يناقشان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1101753639.html

وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يناقشان "التصعيد غير المسبوق" في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يناقشان "التصعيد غير المسبوق" في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T15:12+0000

2025-06-17T15:12+0000

2025-06-17T15:13+0000

روسيا

مصر

أخبار مصر الآن

العالم

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a83b167d5682edd95ef917fa7f6a0515.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".وختم البيان: "الجانب المصري أعرب عن تقديره العالي لاستعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة اللازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران

https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يثير-القلق-ويتجه-نحو-مزيد-من-التصعيد-1101742035.html

https://sarabic.ae/20250617/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-العدوان-على-إيران-يثبت-أن-إسرائيل-من-تخلق-عدم-الاستقرار-بالمنطقة-1101753073.html

مصر

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران