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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يناقشان "التصعيد غير المسبوق" في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يناقشان "التصعيد غير المسبوق" في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".وختم البيان: "الجانب المصري أعرب عن تقديره العالي لاستعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة اللازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
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روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران

وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يناقشان "التصعيد غير المسبوق" في الشرق الأوسط

15:12 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 17.06.2025)
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".

وتابع البيان: "ركّزت المحادثة على التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، وعبّر الوزيران عن قلقهما العميق إزاء العملية العسكرية، التي تنفذها إسرائيل ضد إيران، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".

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وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".

وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى البيان المشترك لوزارات خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك مصر، والذي يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار العاجل وتعزيز العمل الجماعي لتهدئة الوضع.

وختم البيان: "الجانب المصري أعرب عن تقديره العالي لاستعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة اللازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة".
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وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع مقلق... يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين".

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
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