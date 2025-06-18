https://sarabic.ae/20250618/الرئيس-الروسي-يلتقي-رؤساء-وكالات-الأنباء-الدولية-في-إطار-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ--1101804977.html

الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"

الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"

سبوتنيك عربي

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المنعقد في مدينة سان... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T20:36+0000

2025-06-18T20:36+0000

2025-06-18T20:58+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

روسيا

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وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية: ""يعقد هذا المنتدى منذ زمن طويل، في الواقع، منذ التسعينيات، وبدأ يتوسع تدريجيًا، ويكتسب شعبية متزايدة، وبفضل تزايد عدد شركائنا الذين يأتون إلينا، والتواصل فيما بيننا، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات، وما إلى ذلك، هذا هو الهدف الرئيسي من عملنا".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعارض الحروب التجارية والقيود، وهي تدافع عن نظام عالمي عادل.وأوضح بوتين أن "التعاون بين روسيا الاتحادية وجنوب شرق آسيا يتطور بثبات، وحجم التجارة ينمو باستمرار"، مشيرا إلى أن "روسيا وفيتنام تحافظان على علاقات الصداقة والتعاون، ولدى البلدين العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في قطاع الطاقة".ولفت إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع فيتنام، بما في ذلك في مجال الهيدروكربونات.ويعقد الرئيس الروسي هذا الاجتماع بشكل دوري، وقد شارك في الاجتماع العام الماضي 16 وكالة أنباء من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط واستمر الحديث أكثر من ثلاث ساعات.وينعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان " القيم المشتركة- أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".

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الأخبار

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سبوتنيك عربي يحفل برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 بالعديد من الفعاليات. وقد أعلن الكرملين أن الرئيس سيبقى في بطرسبورغ طوال الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وإلقاء تصريحات مهمة. وسيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف في إطار أعماله ومع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025-06-18T20:36+0000 true PT1S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, видео