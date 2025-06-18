عربي
الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250618/الرئيس-الروسي-يلتقي-رؤساء-وكالات-الأنباء-الدولية-في-إطار-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ--1101804977.html
الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
سبوتنيك عربي
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المنعقد في مدينة سان... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T20:36+0000
2025-06-18T20:58+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487403_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_5cb1e254f2a5e6ee527a4761e87b8832.jpg
وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية: ""يعقد هذا المنتدى منذ زمن طويل، في الواقع، منذ التسعينيات، وبدأ يتوسع تدريجيًا، ويكتسب شعبية متزايدة، وبفضل تزايد عدد شركائنا الذين يأتون إلينا، والتواصل فيما بيننا، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات، وما إلى ذلك، هذا هو الهدف الرئيسي من عملنا".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعارض الحروب التجارية والقيود، وهي تدافع عن نظام عالمي عادل.وأوضح بوتين أن "التعاون بين روسيا الاتحادية وجنوب شرق آسيا يتطور بثبات، وحجم التجارة ينمو باستمرار"، مشيرا إلى أن "روسيا وفيتنام تحافظان على علاقات الصداقة والتعاون، ولدى البلدين العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في قطاع الطاقة".ولفت إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع فيتنام، بما في ذلك في مجال الهيدروكربونات.ويعقد الرئيس الروسي هذا الاجتماع بشكل دوري، وقد شارك في الاجتماع العام الماضي 16 وكالة أنباء من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط واستمر الحديث أكثر من ثلاث ساعات.وينعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان " القيم المشتركة- أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
يحفل برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 بالعديد من الفعاليات. وقد أعلن الكرملين أن الرئيس سيبقى في بطرسبورغ طوال الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وإلقاء تصريحات مهمة. وسيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف في إطار أعماله ومع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
2025-06-18T20:36+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487403_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_b72a980be44c289496557dfbded1b058.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, видео
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, видео

الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"

20:36 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 20:58 GMT 18.06.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية: ""يعقد هذا المنتدى منذ زمن طويل، في الواقع، منذ التسعينيات، وبدأ يتوسع تدريجيًا، ويكتسب شعبية متزايدة، وبفضل تزايد عدد شركائنا الذين يأتون إلينا، والتواصل فيما بيننا، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات، وما إلى ذلك، هذا هو الهدف الرئيسي من عملنا".
© Ruptly
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعارض الحروب التجارية والقيود، وهي تدافع عن نظام عالمي عادل.

نحن نؤيد نظامًا عالميًا عادلًا، يحترم فيه قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يتغير من شهر لآخر بسبب الظروف السياسية. ونعارض جميع أشكال الحروب والقيود التجارية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين،
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن "التعاون بين روسيا الاتحادية وجنوب شرق آسيا يتطور بثبات، وحجم التجارة ينمو باستمرار"، مشيرا إلى أن "روسيا وفيتنام تحافظان على علاقات الصداقة والتعاون، ولدى البلدين العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في قطاع الطاقة".
ولفت إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع فيتنام، بما في ذلك في مجال الهيدروكربونات.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس بوتين أن روسيا تصبح شريكا بارزا للصين في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشاريع استثمارية روسية صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، وسيتم تنفيذها جميعها.

ويعقد الرئيس الروسي هذا الاجتماع بشكل دوري، وقد شارك في الاجتماع العام الماضي 16 وكالة أنباء من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط واستمر الحديث أكثر من ثلاث ساعات.
وينعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان " القيم المشتركة- أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала