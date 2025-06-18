https://sarabic.ae/20250618/الرئيس-الروسي-يلتقي-رؤساء-وكالات-الأنباء-الدولية-في-إطار-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ--1101804977.html
الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
سبوتنيك عربي
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المنعقد في مدينة سان... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T20:36+0000
2025-06-18T20:36+0000
2025-06-18T20:58+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487403_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_5cb1e254f2a5e6ee527a4761e87b8832.jpg
وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية: ""يعقد هذا المنتدى منذ زمن طويل، في الواقع، منذ التسعينيات، وبدأ يتوسع تدريجيًا، ويكتسب شعبية متزايدة، وبفضل تزايد عدد شركائنا الذين يأتون إلينا، والتواصل فيما بيننا، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات، وما إلى ذلك، هذا هو الهدف الرئيسي من عملنا".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعارض الحروب التجارية والقيود، وهي تدافع عن نظام عالمي عادل.وأوضح بوتين أن "التعاون بين روسيا الاتحادية وجنوب شرق آسيا يتطور بثبات، وحجم التجارة ينمو باستمرار"، مشيرا إلى أن "روسيا وفيتنام تحافظان على علاقات الصداقة والتعاون، ولدى البلدين العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في قطاع الطاقة".ولفت إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع فيتنام، بما في ذلك في مجال الهيدروكربونات.ويعقد الرئيس الروسي هذا الاجتماع بشكل دوري، وقد شارك في الاجتماع العام الماضي 16 وكالة أنباء من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط واستمر الحديث أكثر من ثلاث ساعات.وينعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان " القيم المشتركة- أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487403_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_b72a980be44c289496557dfbded1b058.jpg
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
يحفل برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 بالعديد من الفعاليات. وقد أعلن الكرملين أن الرئيس سيبقى في بطرسبورغ طوال الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وإلقاء تصريحات مهمة.
وسيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف في إطار أعماله ومع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
2025-06-18T20:36+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, видео
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, видео
الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
20:36 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 20:58 GMT 18.06.2025)
يتبع
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية: ""يعقد هذا المنتدى منذ زمن طويل، في الواقع، منذ التسعينيات، وبدأ يتوسع تدريجيًا، ويكتسب شعبية متزايدة، وبفضل تزايد عدد شركائنا الذين يأتون إلينا، والتواصل فيما بيننا، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات، وما إلى ذلك، هذا هو الهدف الرئيسي من عملنا".
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعارض الحروب التجارية والقيود، وهي تدافع عن نظام عالمي عادل.
نحن نؤيد نظامًا عالميًا عادلًا، يحترم فيه قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يتغير من شهر لآخر بسبب الظروف السياسية. ونعارض جميع أشكال الحروب والقيود التجارية.
فلاديمير بوتين،
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن "التعاون بين روسيا الاتحادية وجنوب شرق آسيا يتطور بثبات، وحجم التجارة ينمو باستمرار"، مشيرا إلى أن "روسيا وفيتنام تحافظان على علاقات الصداقة والتعاون، ولدى البلدين العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في قطاع الطاقة".
ولفت إلى أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع فيتنام، بما في ذلك في مجال الهيدروكربونات.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس بوتين أن روسيا تصبح شريكا بارزا للصين في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشاريع استثمارية روسية صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، وسيتم تنفيذها جميعها.
ويعقد الرئيس الروسي هذا الاجتماع بشكل دوري، وقد شارك في الاجتماع العام الماضي 16 وكالة أنباء من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط واستمر الحديث أكثر من ثلاث ساعات.
وينعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان " القيم المشتركة- أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب".