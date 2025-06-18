https://sarabic.ae/20250618/ليبيا-مسلحون-يهاجمون-جمهور-الأهلي-في-طرابلس-بالرصاص-الحي-وسط-غياب-أمني-فيديو-1101806433.html
ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو
ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حادثة جديدة بعدما قامت سيارات مسلحة بملاحقة عدد من جماهير نادي الأهلي الليبي، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T19:56+0000
2025-06-18T19:56+0000
2025-06-18T19:56+0000
حصري
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وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الحادثة وقعت في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، دون صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من انفلات أمني متجدد.ويشار إلى أنه في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250609/ليبيا-تعزيزات-أمنية-داخل-مناطق-التماس-في-طرابلس-1101489424.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو
حصري
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حادثة جديدة بعدما قامت سيارات مسلحة بملاحقة عدد من جماهير نادي الأهلي الليبي، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين.
وأكد مراسل "سبوتنيك
"، أن الحادثة وقعت في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، دون صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من انفلات أمني متجدد.
ويشار إلى أنه في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.
وشهدت مدن ليبية عدة، في 29 مايو/ أيار الماضي، موجة من الاحتجاجات
شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا
، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.