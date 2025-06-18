ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو

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الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
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لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250618/ليبيا-مسلحون-يهاجمون-جمهور-الأهلي-في-طرابلس-بالرصاص-الحي-وسط-غياب-أمني-فيديو-1101806433.html
ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو
ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حادثة جديدة بعدما قامت سيارات مسلحة بملاحقة عدد من جماهير نادي الأهلي الليبي، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T19:56+0000
2025-06-18T19:56+0000
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وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الحادثة وقعت في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، دون صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من انفلات أمني متجدد.ويشار إلى أنه في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250609/ليبيا-تعزيزات-أمنية-داخل-مناطق-التماس-في-طرابلس-1101489424.html
سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو

19:56 GMT 18.06.2025
© MAHER ALSHAERYمظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس
مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© MAHER ALSHAERY
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حصري
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حادثة جديدة بعدما قامت سيارات مسلحة بملاحقة عدد من جماهير نادي الأهلي الليبي، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الحادثة وقعت في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، دون صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
ليبيا... تعزيزات أمنية داخل مناطق التماس في طرابلس
9 يونيو, 14:10 GMT
وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من انفلات أمني متجدد.
ويشار إلى أنه في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.
وشهدت مدن ليبية عدة، في 29 مايو/ أيار الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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