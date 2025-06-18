https://sarabic.ae/20250618/ليبيا-مسلحون-يهاجمون-جمهور-الأهلي-في-طرابلس-بالرصاص-الحي-وسط-غياب-أمني-فيديو-1101806433.html

ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو

ليبيا.. مسلحون يهاجمون جمهور الأهلي في طرابلس بالرصاص الحي وسط غياب أمني.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حادثة جديدة بعدما قامت سيارات مسلحة بملاحقة عدد من جماهير نادي الأهلي الليبي، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T19:56+0000

2025-06-18T19:56+0000

2025-06-18T19:56+0000

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وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الحادثة وقعت في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، دون صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترًا متصاعدًا، وسط مخاوف من انفلات أمني متجدد.ويشار إلى أنه في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20250609/ليبيا-تعزيزات-أمنية-داخل-مناطق-التماس-في-طرابلس-1101489424.html

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