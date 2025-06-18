وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250618/وزير-الزراعة-المصري-يكشف-لـسبوتنيك-استعدادات-بلاده-لمواجهة-تداعيات-الأزمة-بين-إيران-وإسرائيل-1101752749.html
وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل
وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الزراعة المصري علاء فاروق، استعدادات القاهرة لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، وإذا ما كان هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة اتخذتها الوزارة أو... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T10:00+0000
2025-06-18T10:00+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101751904_0:0:1456:819_1920x0_80_0_0_1558cc3e1fa44379d6c5533baac9dee0.jpg
وقال فاروق في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، إنه "بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة".وأضاف أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع".وأكد أن "مصر قادرة على تجاوز الأزمات المتتالية، ولدينا زيادة في إنتاج القمح هذا العام بما يزيد عن نحو 500 ألف طن قمح، وحققنا طفرة كبيرة في عمليات إنتاج وتوريد المحاصيل المختلفة".وختم قائلا: "أذكّر أننا شكلنا لجنة متابعة من أجل الوقوف على كافة المتطلبات والانعكاسات الخاصة الإيرانية الإسرائيلية، وحال وجود أي مستجدات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أننا مستمرون في المتابعة الدقيقة من أجل صرف الأسمدة ووصولها للفلاحين في كل نطاق الجمهورية".
https://sarabic.ae/20240427/الزراعة-المصرية-التبادل-الزراعي-بين-مصر-وروسيا-في-أحسن-حالاته-1088330977.html
https://sarabic.ae/20240427/وزارة-الزراعة-المصرية-تنفي-لـسبوتنيك-نجاح-زراعة-البن-في-مصر-1088331397.html
مصر
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101751904_15:0:1456:1081_1920x0_80_0_0_da6ed7bc3fef9f207dd5f8f3ca64d7aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل

10:00 GMT 18.06.2025
© AP Photo / Amr Nabilمزارعون مصريون
مزارعون مصريون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
حصري
كشف وزير الزراعة المصري علاء فاروق، استعدادات القاهرة لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، وإذا ما كان هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة اتخذتها الوزارة أو ستقوم بها بشأن انعاكسات الأزمة.
وقال فاروق في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، إنه "بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة".
وأضاف أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
الزراعة المصرية: التبادل الزراعي بين مصر وروسيا في أحسن حالاته
27 أبريل 2024, 12:47 GMT

وتابع الوزير المصري: "وفي الإطار وحتى الآن لا توجد أي حالات تأثر بالأزمة على مستوى المحاصيل والمنتجات الزراعية، خاصة أن المشروعات الكبرى أحدثت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، الذي انعكس على توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري".

وأكد أن "مصر قادرة على تجاوز الأزمات المتتالية، ولدينا زيادة في إنتاج القمح هذا العام بما يزيد عن نحو 500 ألف طن قمح، وحققنا طفرة كبيرة في عمليات إنتاج وتوريد المحاصيل المختلفة".
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
وزارة الزراعة المصرية تنفي لـ"سبوتنيك" نجاح زراعة البن في مصر
27 أبريل 2024, 12:50 GMT
وشدد وزير الزراعة المصري علاء فاروق، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن "العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف في الأساس لزيادة القدرة الإنتاجية عبر مضاعفة المساحات الزراعية، كما يلاحظ التطور الكبير في حجم وقيمة الصادرات الزراعية، والتي انعكست على مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي للدولة".
وختم قائلا: "أذكّر أننا شكلنا لجنة متابعة من أجل الوقوف على كافة المتطلبات والانعكاسات الخاصة الإيرانية الإسرائيلية، وحال وجود أي مستجدات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أننا مستمرون في المتابعة الدقيقة من أجل صرف الأسمدة ووصولها للفلاحين في كل نطاق الجمهورية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала