https://sarabic.ae/20250618/وزير-الزراعة-المصري-يكشف-لـسبوتنيك-استعدادات-بلاده-لمواجهة-تداعيات-الأزمة-بين-إيران-وإسرائيل-1101752749.html
وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل
وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الزراعة المصري علاء فاروق، استعدادات القاهرة لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، وإذا ما كان هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة اتخذتها الوزارة أو... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T10:00+0000
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وقال فاروق في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، إنه "بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة".وأضاف أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع".وأكد أن "مصر قادرة على تجاوز الأزمات المتتالية، ولدينا زيادة في إنتاج القمح هذا العام بما يزيد عن نحو 500 ألف طن قمح، وحققنا طفرة كبيرة في عمليات إنتاج وتوريد المحاصيل المختلفة".وختم قائلا: "أذكّر أننا شكلنا لجنة متابعة من أجل الوقوف على كافة المتطلبات والانعكاسات الخاصة الإيرانية الإسرائيلية، وحال وجود أي مستجدات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أننا مستمرون في المتابعة الدقيقة من أجل صرف الأسمدة ووصولها للفلاحين في كل نطاق الجمهورية".
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https://sarabic.ae/20240427/وزارة-الزراعة-المصرية-تنفي-لـسبوتنيك-نجاح-زراعة-البن-في-مصر-1088331397.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الزراعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" استعدادات بلاده لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل
حصري
كشف وزير الزراعة المصري علاء فاروق، استعدادات القاهرة لمواجهة تداعيات الأزمة بين إيران وإسرائيل، وإذا ما كان هناك أي تأثر أو إجراءات طارئة اتخذتها الوزارة أو ستقوم بها بشأن انعاكسات الأزمة.
وقال فاروق في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، إنه "بالتأكيد أي أزمة في العالم تؤثر على معظم الدول بشكل أو بآخر، وبشأن انعكاسات الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن مصر قامت بجهود كبيرة وسابقة على الأزمة".
وأضاف أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه في أوقات سابقة، بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، في إطار الاستعداد لأي أزمات طارئة خاصة بعد ما شهده العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، التي امتدت آثارها لأنحاء العالم أجمع".
وتابع الوزير المصري: "وفي الإطار وحتى الآن لا توجد أي حالات تأثر بالأزمة على مستوى المحاصيل والمنتجات الزراعية، خاصة أن المشروعات الكبرى أحدثت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، الذي انعكس على توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري".
وأكد أن "مصر قادرة على تجاوز الأزمات المتتالية، ولدينا زيادة في إنتاج القمح هذا العام بما يزيد عن نحو 500 ألف طن قمح، وحققنا طفرة كبيرة في عمليات إنتاج وتوريد المحاصيل المختلفة".
وشدد وزير الزراعة المصري علاء فاروق، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن "العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف في الأساس لزيادة القدرة الإنتاجية عبر مضاعفة المساحات الزراعية، كما يلاحظ التطور الكبير في حجم وقيمة الصادرات الزراعية، والتي انعكست على مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي للدولة".
وختم قائلا: "أذكّر أننا شكلنا لجنة متابعة من أجل الوقوف على كافة المتطلبات والانعكاسات الخاصة الإيرانية الإسرائيلية، وحال وجود أي مستجدات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أننا مستمرون في المتابعة الدقيقة من أجل صرف الأسمدة ووصولها للفلاحين في كل نطاق الجمهورية".