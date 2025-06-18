https://sarabic.ae/20250618/-انطلاق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-الروسية-1101798481.html
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T15:23+0000
2025-06-18T15:23+0000
2025-06-18T15:23+0000
راديو
بلا قيود
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انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأفادت موفدة "سبوتنيك" إلى المنتدى نغم كباس، في تقريرها:روسيا تعتبر هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية. وعن هذا الموضوع، قال رئيس "ندوة العمل الوطني"، والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي:الفصائل الفلسطينية ترفض الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا. في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل:"مجموعة السبع" تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي د. عماد الحمروني، في حديث لبرنامجنا:مجلس الأمن الدولي يعرقل مقترحين روسيين بشأن قرارات مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي والخبير في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناه:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأفادت موفدة "سبوتنيك" إلى المنتدى نغم كباس، في تقريرها:
فعاليات اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي انطلقت بمشاركة 140 دولة وأكثر من 20 ألف مشارك، وتحلّ مملكة البحرين ضيفة شرف على المنتدى، كما سيكون هناك وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "روسيا وفرنسا".
روسيا تعتبر هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية. وعن هذا الموضوع، قال رئيس "ندوة العمل الوطني"، والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي:
مضمون بيان وزارة الخارجية الروسية، يتضمن كلمة بالغة الأهمية، وهي الاعتداء على البرنامج النووي السلمي، وليس الحربي، بمعنى أن أي هجوم عليه هو اعتداء على دولة ذات سيادة، لها كل الحق في برنامج نووي سلمي، من أجل أغراض سلمية.
الفصائل الفلسطينية ترفض الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا. في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل:
الولايات المتحدة تتبنى عمليا مخطط حكومة نتنياهو، القائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني، والتنكر لحقوقه الوطنية، وتعمل باتجاه أن تديم دورها وتحافظ على مصالحها، بدعم إسرائيل في حربها التي تشنها على غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء غزة إلى سيناء.
"مجموعة السبع" تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي د. عماد الحمروني، في حديث لبرنامجنا:
التطورات الميدانية العسكرية على مستوى الجبهة في أوكرانيا، وأيضا التطور السياسي، ما بين الرئيسين بوتين وترامب، في كثير من القضايا، وبالتالي الحاجة الأمريكية للموقف الروسي في قضايا أخرى، أدت إلى هذا الاختلاف في الأولويات بين الجانبين الأمريكي والأوروبي.
مجلس الأمن الدولي يعرقل مقترحين روسيين بشأن قرارات مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي والخبير في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناه:
الولايات المتحدة الأمريكية، لحد اليوم، تستخدم مجلس الأمن لتمرير مصالحها الجيواستراتيجية، كما تستخدمه لتعطيل أي مشروع دولي يمكنه أن يمس المصالح الأمريكية، ودائما هناك محاولات غربية لإضعاف دور روسيا دبلوماسيا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...