انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250618/-انطلاق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-الروسية-1101798481.html
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T15:23+0000
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راديو
بلا قيود
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انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأفادت موفدة "سبوتنيك" إلى المنتدى نغم كباس، في تقريرها:روسيا تعتبر هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية. وعن هذا الموضوع، قال رئيس "ندوة العمل الوطني"، والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي:الفصائل الفلسطينية ترفض الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا. في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل:"مجموعة السبع" تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي د. عماد الحمروني، في حديث لبرنامجنا:مجلس الأمن الدولي يعرقل مقترحين روسيين بشأن قرارات مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي والخبير في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناه:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

15:23 GMT 18.06.2025
راديو
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأفادت موفدة "سبوتنيك" إلى المنتدى نغم كباس، في تقريرها:

فعاليات اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي انطلقت بمشاركة 140 دولة وأكثر من 20 ألف مشارك، وتحلّ مملكة البحرين ضيفة شرف على المنتدى، كما سيكون هناك وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "روسيا وفرنسا".

روسيا تعتبر هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية. وعن هذا الموضوع، قال رئيس "ندوة العمل الوطني"، والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي:

مضمون بيان وزارة الخارجية الروسية، يتضمن كلمة بالغة الأهمية، وهي الاعتداء على البرنامج النووي السلمي، وليس الحربي، بمعنى أن أي هجوم عليه هو اعتداء على دولة ذات سيادة، لها كل الحق في برنامج نووي سلمي، من أجل أغراض سلمية.

الفصائل الفلسطينية ترفض الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا. في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل:

الولايات المتحدة تتبنى عمليا مخطط حكومة نتنياهو، القائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني، والتنكر لحقوقه الوطنية، وتعمل باتجاه أن تديم دورها وتحافظ على مصالحها، بدعم إسرائيل في حربها التي تشنها على غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء غزة إلى سيناء.

"مجموعة السبع" تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي د. عماد الحمروني، في حديث لبرنامجنا:

التطورات الميدانية العسكرية على مستوى الجبهة في أوكرانيا، وأيضا التطور السياسي، ما بين الرئيسين بوتين وترامب، في كثير من القضايا، وبالتالي الحاجة الأمريكية للموقف الروسي في قضايا أخرى، أدت إلى هذا الاختلاف في الأولويات بين الجانبين الأمريكي والأوروبي.

مجلس الأمن الدولي يعرقل مقترحين روسيين بشأن قرارات مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي والخبير في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناه:

الولايات المتحدة الأمريكية، لحد اليوم، تستخدم مجلس الأمن لتمرير مصالحها الجيواستراتيجية، كما تستخدمه لتعطيل أي مشروع دولي يمكنه أن يمس المصالح الأمريكية، ودائما هناك محاولات غربية لإضعاف دور روسيا دبلوماسيا.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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