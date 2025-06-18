https://sarabic.ae/20250618/-انطلاق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-الروسية-1101798481.html

انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T15:23+0000

2025-06-18T15:23+0000

2025-06-18T15:23+0000

راديو

بلا قيود

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انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ سبوتنيك عربي انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ

انطلاق فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأفادت موفدة "سبوتنيك" إلى المنتدى نغم كباس، في تقريرها:روسيا تعتبر هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية. وعن هذا الموضوع، قال رئيس "ندوة العمل الوطني"، والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي:الفصائل الفلسطينية ترفض الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا. في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل:"مجموعة السبع" تلغي بيانها المشترك بشأن أوكرانيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية. وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي د. عماد الحمروني، في حديث لبرنامجنا:مجلس الأمن الدولي يعرقل مقترحين روسيين بشأن قرارات مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي والخبير في الشأن الروسي، الدكتورعمار قناه:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2025

عماد الطفيلي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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عماد الطفيلي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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