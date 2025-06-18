انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250618/1101769465.html
انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
سبوتنيك عربي
انطلق، اليوم الأربعاء، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
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صور
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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фото, صور, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
фото, صور, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

07:34 GMT 18.06.2025
تابعنا عبر
انطلق، اليوم الأربعاء، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران الجاري.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلتقي بالمشاركين في محطة مترو موسكو في مدينة سان بطرسبورغ.

متطوعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلتقي بالمشاركين في محطة مترو موسكو في مدينة سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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متطوعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلتقي بالمشاركين في محطة مترو موسكو في مدينة سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

لافتات تحمل رموز منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.

لافتات تحمل رموز منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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لافتات تحمل رموز منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

صورة لشوارع مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة لشوارع مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
3/13
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

صورة لشوارع مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

شعارات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، تزين شوارع المدينة.

شعارات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، تزين شوارع المدينة. - سبوتنيك عربي
4/13
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

شعارات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، تزين شوارع المدينة.

© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Shinov

صورة من أمام المبنى الذي سينعقد فيه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة من أمام المبنى الذي سينعقد فيه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
5/13
© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Shinov

صورة من أمام المبنى الذي سينعقد فيه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

مشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.

مشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
6/13
© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

مشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

لافتات تزين الشوارع استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.

لافتات تزين الشوارع استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
7/13
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

لافتات تزين الشوارع استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة لأحد المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

لافتات أمام كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

لافتات أمام كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
9/13
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

لافتات أمام كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

فتاة تعبر بجوار لافتة كبيرة تحمل إعلان لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

فتاة تعبر بجوار لافتة كبيرة تحمل إعلان لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
10/13
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

فتاة تعبر بجوار لافتة كبيرة تحمل إعلان لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Shinov

صورة للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
11/13
© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Shinov

صورة للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation

مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
12/13
© Photo / Roscongress Foundation

مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

ناطحة سحاب تحمل شعار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

ناطحة سحاب تحمل شعار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
13/13
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

ناطحة سحاب تحمل شعار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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