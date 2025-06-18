انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

متطوعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلتقي بالمشاركين في محطة مترو موسكو في مدينة سان بطرسبورغ.
متطوعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تلتقي بالمشاركين في محطة مترو موسكو في مدينة سان بطرسبورغ.
لافتات تحمل رموز منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.
لافتات تحمل رموز منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.
صورة لشوارع مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لشوارع مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
شعارات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، تزين شوارع المدينة.
شعارات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، تزين شوارع المدينة.
صورة من أمام المبنى الذي سينعقد فيه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة من أمام المبنى الذي سينعقد فيه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.
مشاركات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.
لافتات تزين الشوارع استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.
لافتات تزين الشوارع استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ.
صورة لأحد المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لأحد المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
لافتات أمام كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
لافتات أمام كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، استعدادا لانطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
فتاة تعبر بجوار لافتة كبيرة تحمل إعلان لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
فتاة تعبر بجوار لافتة كبيرة تحمل إعلان لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مجسم لكاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
ناطحة سحاب تحمل شعار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
ناطحة سحاب تحمل شعار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.