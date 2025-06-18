https://sarabic.ae/20250618/4-دول-عربية-تؤكد-ضرورة-التسوية-العاجلة-بين-إيران-وإسرائيل-لمنع-انزلاق-المنطقة-لحالة-الفوضى-1101789462.html

4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى

4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T12:45+0000

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ووفقا للبيان المصري، "شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

https://sarabic.ae/20250618/البرلمان-الإيراني-إذا-استهدفت-إسرائيل--منشآتنا-النفطية-فعلى-دول-المنطقة-إجراء-حسابات-صحيحة-1101786390.html

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