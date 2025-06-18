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4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى
4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا للبيان المصري، "شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/البرلمان-الإيراني-إذا-استهدفت-إسرائيل--منشآتنا-النفطية-فعلى-دول-المنطقة-إجراء-حسابات-صحيحة-1101786390.html
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-تحذر-من-كارثة-نووية-وشيكة-في-الشرق-الأوسط--1101783207.html
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4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى

12:45 GMT 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالنيران تتصاعد من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران
النيران تتصاعد من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني".
ووفقا للبيان المصري، "شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
البرلمان الإيراني: إذا استهدفت إسرائيل منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة
11:50 GMT
وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه "تم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الخارجية الروسية تحذر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط
11:29 GMT

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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