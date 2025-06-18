https://sarabic.ae/20250618/4-دول-عربية-تؤكد-ضرورة-التسوية-العاجلة-بين-إيران-وإسرائيل-لمنع-انزلاق-المنطقة-لحالة-الفوضى-1101789462.html
4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى
4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:45+0000
2025-06-18T12:45+0000
2025-06-18T12:45+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
مصر
أخبار مصر الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101691706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_406eb62f1fb7f130e14e3e105b8e4d17.jpg
ووفقا للبيان المصري، "شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/البرلمان-الإيراني-إذا-استهدفت-إسرائيل--منشآتنا-النفطية-فعلى-دول-المنطقة-إجراء-حسابات-صحيحة-1101786390.html
https://sarabic.ae/20250618/الخارجية-الروسية-تحذر-من-كارثة-نووية-وشيكة-في-الشرق-الأوسط--1101783207.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
مصر
العراق
السعودية
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101691706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f145fdd9b9fd0219fb62a1762da959c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, البحرين, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, البحرين, العالم
4 دول عربية تؤكد ضرورة التسوية العاجلة بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة لحالة الفوضى
أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأنه "جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع كل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني".
ووفقا للبيان المصري، "شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه "تم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.