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المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين: مهتمون بنقل التكنولوجيا الروسية إلى مصر
المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين: مهتمون بنقل التكنولوجيا الروسية إلى مصر
سبوتنيك عربي
أكد المدير التنفيذي لجمعية المصدّرين المصريين أحمد طه، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا الاتحادية، ورغبة المصدّرين والمستثمرين المصريين في... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:45+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
مصر
سان بطرسبرغ
فيديو
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وقال طه في حديث لـ"سبوتنيك": "مهتمون بنقل التكنولوجيا الروسية إلى مصر، بوصفها تكنولوجيا متطورة جدا"، مشيرًا إلى "التعاون مع روسيا في مجال المفاعل النووي، والقطار الكهربائي السريع الذي تقوم مصر بإنشائه بين العلمين وعين السخنة".ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
https://sarabic.ae/20250619/رئيس-غرفة-تجارة-وصناعة-البحرين-منتدى-بطرسبورغ-مهم-جدا-للتعاون-الاقتصادي-والاستثمارات-مع-روسيا--1101826661.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, مصر, سان بطرسبرغ, فيديو
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, مصر, سان بطرسبرغ, فيديو

المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين: مهتمون بنقل التكنولوجيا الروسية إلى مصر

14:45 GMT 19.06.2025
© Sputnikالمدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، أحمد طه
المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، أحمد طه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik
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أكد المدير التنفيذي لجمعية المصدّرين المصريين أحمد طه، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا الاتحادية، ورغبة المصدّرين والمستثمرين المصريين في التعاون الاقتصادي مع روسيا.
وقال طه في حديث لـ"سبوتنيك": "مهتمون بنقل التكنولوجيا الروسية إلى مصر، بوصفها تكنولوجيا متطورة جدا"، مشيرًا إلى "التعاون مع روسيا في مجال المفاعل النووي، والقطار الكهربائي السريع الذي تقوم مصر بإنشائه بين العلمين وعين السخنة".

وأكد طه سعي جمعية المصدّرين المصريين "لتطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم، الهندسة، وصناعات النقل، والحاويات، والرعاية الصحية".

وبدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، وشهد عرض ورقة نقدية رمزية لـ"بريكس" تحمل الرقم 200، ويحمل الوجه الأمامي للورقة 5 صور لطيور تمثل الدول الأعضاء في "بريكس"، بينما تظهر على الوجه الخلفي الأعلام الخاصة بالدول الأعضاء والدول المشاركة وشركاء المجموعة.

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير بن عبدالله ناس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "منتدى بطرسبورغ" مهم جدا للتعاون الاقتصادي والاستثمارات مع روسيا
11:40 GMT
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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