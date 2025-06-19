تونس.. "فضاء التلاقي والإبداع" شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.. صور
19:08 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 19:28 GMT 19.06.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
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تستعد تونس لاحتضان الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظم هذا العام ابتداء من 23 من يونيو/ حزيران الجاري حتى الـ26 من الشهر ذاته.
وينظّم المهرجان تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع"، وتنتظم هذه الدورة بالتعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية، ووزارة الثقافة التونسية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ومؤسسة "عربسات".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
ويعود تاريخ إنشاء المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، إلى عام 1981، حيث كان ينظم مرة كل سنتين، وبداية من عام 2015، قررت الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، أن تكون وتيرة المهرجان سنوية شأنه في ذلك شأن المهرجانات الإقليمية والدولية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
وقد تمكّن هذا المهرجان، عبر السنوات، من أن يتحوّل إلى فضاء للتلاقي والحوار المهني والإبداعي، يجمع كل عام نُخبة من صنّاع الصوت والصورة في المنطقة العربية.
وبحسب ما أفاد به مدير اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، فإن "فعاليات المهرجان ستُفتتح بحفل فني في المسرح الأثري بقرطاج بالعاصمة تونس، يحييه الفنان العربي صابر الرباعي، أما حفل الختام فيحييه الفنان التونسي كريم الثليبي، والأوركسترا السيمفونية التونسية على خشبة مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي في العاصمة التونسية".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
ونوّه سليمان بالطابع العربي والدولي للمهرجان، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المهرجان وإدخال الإضافات الواحدة تلو الأخرى على صعيدي الأشكال والمضامين".
154 عملا تلفزيونيا يتنافس في مسابقات المهرجان
وأوضح المتحدث أن "عدد الأعمال التلفزيونية المشاركة في مسابقتي المهرجان الرسمية والموازية بلغت 154 عملًا تلفزيونيًا، منها 107 أعمال في المسابقة الرسمية قدمتها 17 هيئة تلفزيونية رسمية، في حين بلغ عدد الأعمال في المسابقة التلفزيونية الموازية 47 عملًا قدمتها 9 قنوات فضائية و20 شركة إنتاج خاص، فضلًا عن 145 عملًا سيتنافسون في المسابقات الإذاعية ممثلين عن 16 بلدًا عربيًا".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
من جهته، قال المدير العام للتلفزة التونسية شكري بن نصير، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "هذا المهرجان يعد حدثا مهما لا فقط على الصعيد العربي بل على الصعيد الدولي، حيث يحظى سنويا باهتمام متزايد من قبل الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء، وعدد كبير من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والدولية الناطقة باللغة بالعربية".
برنامج الدورة 25 للمهرجان
وخلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه اليوم بمدينة ياسمين الحمامات شمالي تونس، كشف رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن برنامج الدورة الجديدة، للمهرجان الذي تجمع بين العروض الفنية والندوات الحوارية، من بينها ندوة حول صناعة المحتوى الدرامي العربي.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتناقش الندوة "النجاعة السردية، وتحولات الإنتاج العربي في ظل المنافسة الدولية ومنصات البث الحديثة"، فضلا عن برمجة ندوة حول "مستقبل الإعلام بين الابتكار والتطوير: الإعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي"، إضافة إلى ندوة حوارية حول الإعلام الموجّه إلى الطفل.
وستتناول هذه الندوة النقص الحاد في المحتوى الموجّه للأطفال، وتبحث عن حلول عملية واستراتيجيات مشتركة بين الهيئات والمؤسسات العربية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
كما سيتم خلال المهرجان تكريم ثلة من الشخصيات البارزة في الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي، ويتضمن برنامج المهرجان أيضا معرض الـ"أسبو" للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج.
ضيوف شرف المهرجان
ويحتفي المهرجان بعدد من رموز الفن والإعلام العربي، من خلال استضافة ضيوف شرف من عدد من الدول على غرار الفنان المصري حمادة هلال، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان العراقي سامي قفطان، والفنانة السورية جيانا عيد.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
أهداف المهرجان
يقول مدير اتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المهرجان يسعى إلى دعم الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ليتماشى مع تحولات المشهد الإعلامي والفضاء الرقمي، ويتلاءم مع جوهر الرسالة التي يضطلع بها الاتحاد ويسهر على تنفيذها بالتعاون مع هيئاته الأعضاء وبالشراكة مع الاتحادات الإذاعية النظيرة".
ووفقا لسليمان، يهدف المهرجان إلى فتح قنوات التواصل وتيسير سبلها، وتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في مختلف فعاليات المهرجان، فضلا عن إذكاء روح التنافس النزيه بين أصحاب البرامج التلفزيونية والإذاعية وتكريس النقد البناء والموضوعي، بما يساعد على الوصول إلى إنتاج عربي تتوفر فيه مواصفات الجودة والابتكار والإضافة.
ويهدف المهرجان أيضا إلى حث المنتجين في المجالات المرئية والمسموعة والرقمية على الاستجابة أكثر فأكثر للمتطلبات الحقيقية لجمهور المتلقين ومزيد التناغم مع آمالهم وانتظاراتهم، والتأكيد على ضرورة تنمية الوعي الثقافي والعلمي، والسمو بالذائقة الجمالية والفنية في الأعمال التي ينجزونها.