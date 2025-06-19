https://sarabic.ae/20250619/تونس-فضاء-التلاقي-والإبداع-شعار-الدورة-الـ25-للمهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-صور-1101850250.html

تونس.. "فضاء التلاقي والإبداع" شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.. صور

تونس.. "فضاء التلاقي والإبداع" شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.. صور

سبوتنيك عربي

تستعد تونس لاحتضان الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظم هذا العام ابتداء من 23 من يونيو/ حزيران الجاري حتى الـ26 من الشهر ذاته. 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T19:08+0000

2025-06-19T19:08+0000

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وينظّم المهرجان تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع"، وتنتظم هذه الدورة بالتعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية، ووزارة الثقافة التونسية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ومؤسسة "عربسات".ويعود تاريخ إنشاء المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، إلى عام 1981، حيث كان ينظم مرة كل سنتين، وبداية من عام 2015، قررت الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، أن تكون وتيرة المهرجان سنوية شأنه في ذلك شأن المهرجانات الإقليمية والدولية.وقد تمكّن هذا المهرجان، عبر السنوات، من أن يتحوّل إلى فضاء للتلاقي والحوار المهني والإبداعي، يجمع كل عام نُخبة من صنّاع الصوت والصورة في المنطقة العربية.وبحسب ما أفاد به مدير اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، فإن "فعاليات المهرجان ستُفتتح بحفل فني في المسرح الأثري بقرطاج بالعاصمة تونس، يحييه الفنان العربي صابر الرباعي، أما حفل الختام فيحييه الفنان التونسي كريم الثليبي، والأوركسترا السيمفونية التونسية على خشبة مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي في العاصمة التونسية".ونوّه سليمان بالطابع العربي والدولي للمهرجان، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المهرجان وإدخال الإضافات الواحدة تلو الأخرى على صعيدي الأشكال والمضامين".154 عملا تلفزيونيا يتنافس في مسابقات المهرجانوأوضح المتحدث أن "عدد الأعمال التلفزيونية المشاركة في مسابقتي المهرجان الرسمية والموازية بلغت 154 عملًا تلفزيونيًا، منها 107 أعمال في المسابقة الرسمية قدمتها 17 هيئة تلفزيونية رسمية، في حين بلغ عدد الأعمال في المسابقة التلفزيونية الموازية 47 عملًا قدمتها 9 قنوات فضائية و20 شركة إنتاج خاص، فضلًا عن 145 عملًا سيتنافسون في المسابقات الإذاعية ممثلين عن 16 بلدًا عربيًا".من جهته، قال المدير العام للتلفزة التونسية شكري بن نصير، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "هذا المهرجان يعد حدثا مهما لا فقط على الصعيد العربي بل على الصعيد الدولي، حيث يحظى سنويا باهتمام متزايد من قبل الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء، وعدد كبير من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والدولية الناطقة باللغة بالعربية".برنامج الدورة 25 للمهرجانوخلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه اليوم بمدينة ياسمين الحمامات شمالي تونس، كشف رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عن برنامج الدورة الجديدة، للمهرجان الذي تجمع بين العروض الفنية والندوات الحوارية، من بينها ندوة حول صناعة المحتوى الدرامي العربي.وتناقش الندوة "النجاعة السردية، وتحولات الإنتاج العربي في ظل المنافسة الدولية ومنصات البث الحديثة"، فضلا عن برمجة ندوة حول "مستقبل الإعلام بين الابتكار والتطوير: الإعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي"، إضافة إلى ندوة حوارية حول الإعلام الموجّه إلى الطفل.وستتناول هذه الندوة النقص الحاد في المحتوى الموجّه للأطفال، وتبحث عن حلول عملية واستراتيجيات مشتركة بين الهيئات والمؤسسات العربية.كما سيتم خلال المهرجان تكريم ثلة من الشخصيات البارزة في الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي، ويتضمن برنامج المهرجان أيضا معرض الـ"أسبو" للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج.ضيوف شرف المهرجانويحتفي المهرجان بعدد من رموز الفن والإعلام العربي، من خلال استضافة ضيوف شرف من عدد من الدول على غرار الفنان المصري حمادة هلال، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان العراقي سامي قفطان، والفنانة السورية جيانا عيد.أهداف المهرجانيقول مدير اتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المهرجان يسعى إلى دعم الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ليتماشى مع تحولات المشهد الإعلامي والفضاء الرقمي، ويتلاءم مع جوهر الرسالة التي يضطلع بها الاتحاد ويسهر على تنفيذها بالتعاون مع هيئاته الأعضاء وبالشراكة مع الاتحادات الإذاعية النظيرة".ويهدف المهرجان أيضا إلى حث المنتجين في المجالات المرئية والمسموعة والرقمية على الاستجابة أكثر فأكثر للمتطلبات الحقيقية لجمهور المتلقين ومزيد التناغم مع آمالهم وانتظاراتهم، والتأكيد على ضرورة تنمية الوعي الثقافي والعلمي، والسمو بالذائقة الجمالية والفنية في الأعمال التي ينجزونها.

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