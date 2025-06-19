خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
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أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تر أي دليل على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية.
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز"جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:
الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد إيران غير مرتبطة بالبرنامج النووي ولا الصاروخي، ولكن هي استكمالا لطرق الهندسة الجيوسياسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في كل مناطق العالم بما في ذلك المنطقة الأهم وهي الشرق الأوسط لمصلحة الدولة العميقة التي لا تكف عن نشر الفوضى في طول العالم وعرضه لذلك تصريحات غروسي لا أهمية لها ودليل على ذلك أن إسرائيل قامت بعمليتها العسكرية ضد إيران من موعد المفاوضات التي كانت مقررة بين إيران والولايات المتحدة، لذلك موضوع البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لا أكثر لتدخل القوى الكبرى لإدارة الصراع وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
بدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، والذي سيستمر الى 21 يونيو/ حزيران الجاري حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
وعلى هامش فعاليات المنتدى التقت "سبوتنيك" مع وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كناسل، التي قالت إنها تشعر بالأسف على ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات وأضافت:
"من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد الحرب ضد إيران، ولكن قد تُفرض عليه".
بدورها تحدثت لوكالة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن خطر التصعيد النووي في الشرق الأوسط:
"المسألة هي أن الوضع قد انتقل من مجرد خطة افتراضية إلى خطة ملموسة، حيث تُشن يوميًا عدة ضربات صاروخية على منشآت نووية تابعة للبنية التحتية المدنية السلمية في إيران. وهنا يجب أن نستند إلى بيان وزارة الخارجية لندرك أننا على بُعد ملليمترات من كارثة".
وعلى هامش فعاليات المنتدى قال رسول بوتاشيف، رئيس غرفة صناعة وتجارة روسيا ورئيس مجلس التجارة الروسي البحريني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" عن العلاقات الثنائية وأهمية المنتدى في تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات الثنائية :
"تنظر الشركات الروسية إلى البحرين كمركزٍ لدخول أسواق دول الخليج. وأعتقد أن هذا يُمثل توجهًا واعدًا جدًا لتطوير العلاقات الروسية البحرينية، ليس فقط بين روسيا والبحرين، بل يُمثل أيضًا نقطةً لتوطين الإنتاج الروسي في السوق الإقليمية".
التقت "سبوتنيك" أيضا مع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والذي تحدث عن تعزيز المشاريع الثقافية بين روسيا والبحرين:
"شهد العام الماضي نشاطا ثقافيا مكثفا بين البحرين وروسيا، لعل أبرز صور هذا التعاون هو المعرض الذي أقمناه في موسكو عن الذهب البحريني في متحف الدولة التاريخي ونواصل هذه المعارض من خلال معرض السيوف والخناجر البحرينية كعنصر هام من تراثنا الثقافي".
بدوره تحدث لسبوتنيك أيضا السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:
"علاقات البحرين وروسيا قوية جدا بما في ذلك على مستوى القيادة والآن توجد فرص كثيرة للتعاون التجاري والاقتصادي ومن الممكن أن تصبح البحرين منصة انطلاق لتسويق البضائع الروسية في الشرق الأوسط".
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