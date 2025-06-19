خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250619/خبير-البرنامج-النووي-الإيراني-هو-ذريعة-لتدخل-القوى-الكبرى-في-إدارة-الصراع-وتحقيق-المكاسب-1101835273.html
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
سبوتنيك عربي
أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الوكالة الدولية للطاقة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:06+0000
2025-06-19T14:06+0000
راديو
حصاد الأسبوع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101834909_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c5c96f87a849dafcb8ad3c0c6112314f.png
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
سبوتنيك عربي
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز"جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"بدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، والذي سيستمر الى 21 يونيو/ حزيران الجاري حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".وعلى هامش فعاليات المنتدى التقت "سبوتنيك" مع وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كناسل، التي قالت إنها تشعر بالأسف على ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات وأضافت:بدورها تحدثت لوكالة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن خطر التصعيد النووي في الشرق الأوسط:وعلى هامش فعاليات المنتدى قال رسول بوتاشيف، رئيس غرفة صناعة وتجارة روسيا ورئيس مجلس التجارة الروسي البحريني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" عن العلاقات الثنائية وأهمية المنتدى في تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات الثنائية :التقت "سبوتنيك" أيضا مع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والذي تحدث عن تعزيز المشاريع الثقافية بين روسيا والبحرين:بدوره تحدث لسبوتنيك أيضا السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101834909_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_8a73f340f44164363b4cf5b79f73d0f0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب

14:06 GMT 19.06.2025
راديو
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تر أي دليل على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية.
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز"جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:

الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد إيران غير مرتبطة بالبرنامج النووي ولا الصاروخي، ولكن هي استكمالا لطرق الهندسة الجيوسياسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في كل مناطق العالم بما في ذلك المنطقة الأهم وهي الشرق الأوسط لمصلحة الدولة العميقة التي لا تكف عن نشر الفوضى في طول العالم وعرضه لذلك تصريحات غروسي لا أهمية لها ودليل على ذلك أن إسرائيل قامت بعمليتها العسكرية ضد إيران من موعد المفاوضات التي كانت مقررة بين إيران والولايات المتحدة، لذلك موضوع البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لا أكثر لتدخل القوى الكبرى لإدارة الصراع وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب.

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"

بدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، والذي سيستمر الى 21 يونيو/ حزيران الجاري حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
وعلى هامش فعاليات المنتدى التقت "سبوتنيك" مع وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كناسل، التي قالت إنها تشعر بالأسف على ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات وأضافت:
"من المؤسف أن نرى إسرائيل تقوم بهذه الأعمال العدائية تجاه دول في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد الحرب ضد إيران، ولكن قد تُفرض عليه".
بدورها تحدثت لوكالة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن خطر التصعيد النووي في الشرق الأوسط:
"المسألة هي أن الوضع قد انتقل من مجرد خطة افتراضية إلى خطة ملموسة، حيث تُشن يوميًا عدة ضربات صاروخية على منشآت نووية تابعة للبنية التحتية المدنية السلمية في إيران. وهنا يجب أن نستند إلى بيان وزارة الخارجية لندرك أننا على بُعد ملليمترات من كارثة".
وعلى هامش فعاليات المنتدى قال رسول بوتاشيف، رئيس غرفة صناعة وتجارة روسيا ورئيس مجلس التجارة الروسي البحريني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" عن العلاقات الثنائية وأهمية المنتدى في تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات الثنائية :
"تنظر الشركات الروسية إلى البحرين كمركزٍ لدخول أسواق دول الخليج. وأعتقد أن هذا يُمثل توجهًا واعدًا جدًا لتطوير العلاقات الروسية البحرينية، ليس فقط بين روسيا والبحرين، بل يُمثل أيضًا نقطةً لتوطين الإنتاج الروسي في السوق الإقليمية".
التقت "سبوتنيك" أيضا مع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والذي تحدث عن تعزيز المشاريع الثقافية بين روسيا والبحرين:
"شهد العام الماضي نشاطا ثقافيا مكثفا بين البحرين وروسيا، لعل أبرز صور هذا التعاون هو المعرض الذي أقمناه في موسكو عن الذهب البحريني في متحف الدولة التاريخي ونواصل هذه المعارض من خلال معرض السيوف والخناجر البحرينية كعنصر هام من تراثنا الثقافي".
بدوره تحدث لسبوتنيك أيضا السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:
"علاقات البحرين وروسيا قوية جدا بما في ذلك على مستوى القيادة والآن توجد فرص كثيرة للتعاون التجاري والاقتصادي ومن الممكن أن تصبح البحرين منصة انطلاق لتسويق البضائع الروسية في الشرق الأوسط".
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала