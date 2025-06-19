https://sarabic.ae/20250619/خبير-البرنامج-النووي-الإيراني-هو-ذريعة-لتدخل-القوى-الكبرى-في-إدارة-الصراع-وتحقيق-المكاسب-1101835273.html

خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب

خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب

سبوتنيك عربي

أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع"، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الوكالة الدولية للطاقة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T14:06+0000

2025-06-19T14:06+0000

2025-06-19T14:06+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب سبوتنيك عربي خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن مفتشي الوكالة لم يروا أي دليل ملموس على أن إيران لديها برنامج للأسلحة النووية، لكن الوضع لا يزال مثيرا للقلق.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز"جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"بدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، والذي سيستمر الى 21 يونيو/ حزيران الجاري حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".وعلى هامش فعاليات المنتدى التقت "سبوتنيك" مع وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كناسل، التي قالت إنها تشعر بالأسف على ما يمر به الشرق الأوسط من توتر واضطرابات وأضافت:بدورها تحدثت لوكالة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن خطر التصعيد النووي في الشرق الأوسط:وعلى هامش فعاليات المنتدى قال رسول بوتاشيف، رئيس غرفة صناعة وتجارة روسيا ورئيس مجلس التجارة الروسي البحريني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" عن العلاقات الثنائية وأهمية المنتدى في تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات الثنائية :التقت "سبوتنيك" أيضا مع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والذي تحدث عن تعزيز المشاريع الثقافية بين روسيا والبحرين:بدوره تحدث لسبوتنيك أيضا السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2025

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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