https://sarabic.ae/20250619/عضو-في-مجلس-الشورى-البحريني-نتطلع-لزيادة-التعاون-مع-روسيا-في-المجال-الطبي-1101843013.html
عضو في مجلس الشورى البحريني: نتطلع لزيادة التعاون مع روسيا في المجال الطبي
عضو في مجلس الشورى البحريني: نتطلع لزيادة التعاون مع روسيا في المجال الطبي
سبوتنيك عربي
أكدت فاطمة عبد الجبار الكوهجي، عضو مجلس الشورى البحريني، أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، يعد من أبرز المنتديات التي تجمع تحت قبتها عددا كبيرا من الدول،... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:13+0000
2025-06-19T16:13+0000
2025-06-19T16:13+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
البحرين
سان بطرسبرغ
التعاون الاقتصادي
فيديو
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وقالت الكوهجي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نتطلع إلى زيادة التعاون مع روسيا، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المجال الطبي الذي تشهد فيه روسيا تقدما كبيرا"، مشيرة إلى "أهمية تبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق الفائدة للشعبين الصديقين".وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250619/رئيس-غرفة-تجارة-وصناعة-البحرين-منتدى-بطرسبورغ-مهم-جدا-للتعاون-الاقتصادي-والاستثمارات-مع-روسيا--1101826661.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, البحرين, سان بطرسبرغ, التعاون الاقتصادي, فيديو
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, البحرين, سان بطرسبرغ, التعاون الاقتصادي, فيديو
عضو في مجلس الشورى البحريني: نتطلع لزيادة التعاون مع روسيا في المجال الطبي
أكدت فاطمة عبد الجبار الكوهجي، عضو مجلس الشورى البحريني، أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، يعد من أبرز المنتديات التي تجمع تحت قبتها عددا كبيرا من الدول، بهدف سلمي واحد وهو إنعاش الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون في مجالات العلم، الطب، والذكاء الاصطناعي".
وقالت الكوهجي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نتطلع إلى زيادة التعاون مع روسيا، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المجال الطبي الذي تشهد فيه روسيا تقدما كبيرا"، مشيرة إلى "أهمية تبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق الفائدة للشعبين الصديقين".
وأعربت عن أملها في أن "يتم التعاون في تخصصات نادرة كالسياحة العلاجية، ما يجعل البحرين مركزا أساسيا للدول الأخرى في السياحة العلاجية"، كما أشارت إلى تنشيط السياحة بين البلدين.
وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".