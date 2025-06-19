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https://sarabic.ae/20250619/متحور-جديد-نيمبوس-وجدل-حول-انتشاره-1101834273.html
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" متحور"نيمبوس" من سلالة كورونا تحت المراقبة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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صدى الحياة
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متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
سبوتنيك عربي
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
ظهرت مؤخرًا سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "نيمبوس". فهل نتعلم من أخطاء الماضي؟ أم أننا نكرر السيناريو نفسه؟حول هذا الموضوع، قالت أخصائية الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتورة منى يوسف أبو عون :وعن احتمالية صناعة فيروس نيمبوس لأهداف حرب بيولوجية قال خبير الصحة الدولي البروفيسور في علم الفيروسات والمناعة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية البروفيسور فؤاد عودة:التفاصيل في الملف الصوتي…
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محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره

13:42 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 13:45 GMT 19.06.2025)
راديو
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" متحور"نيمبوس" من سلالة كورونا تحت المراقبة.
ظهرت مؤخرًا سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "نيمبوس". فهل نتعلم من أخطاء الماضي؟ أم أننا نكرر السيناريو نفسه؟

حول هذا الموضوع، قالت أخصائية الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتورة منى يوسف أبو عون :
"هذا المتحور سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 ظهرت بسبب طفرات في مادته الجينية متحور فرعي من أوميكرون، إذ تظهر متغيرات مثل هذه عندما يتحور الفيروس، وخاصة تلك التي تنتشر على نطاق واسع. لكنه يحتوي على بعض التعديلات وهو البروتين الشوكي لفيروس كورونا ولا يختلف عن غيره من حيث الأعراض. ولكن يختلف كطفرة موجودة على سطح الفيروس تتغير لتعطي سلالة متجددة تمت تسميتها نيمبوس".
وعن احتمالية صناعة فيروس نيمبوس لأهداف حرب بيولوجية قال خبير الصحة الدولي البروفيسور في علم الفيروسات والمناعة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية البروفيسور فؤاد عودة:
"مثل جميع المتحورات و الفيروسات و البكتريا هناك احتمال كبير لوجود حرب بيولوجية كيميائية خفية و خصوصا في الفترة الحالية مع تصاعد الحروب و تطورها في العالم. لكن استمرار انتشار الفيروسات ولم يسبق لفيروس الاستمرار يضع الكثير من التساؤلات حول وجود يد بيولوجية والعلماء يأخذون هذا بعين الاعتبار لكن دون أي إثبات".
التفاصيل في الملف الصوتي…
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