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https://sarabic.ae/20250619/مصر-تستأنف-واردات-الغاز-من-إسرائيل-بعد-توقف-6-أيام-1101837945.html
مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام
مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن مصر بدأت في استلام كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد انقطاع دام 6 أيام نتيجة إغلاق احترازي لاثنين من أصل 3 حقول غازية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:41+0000
2025-06-19T14:41+0000
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وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، فإنه يتم حاليا تصدير كميات متقطعة من الغاز، بينما تواصل شركة "شيفرون"، المشغّلة لحقل "ليفياثان" المتوقف و"تمار"، الذي لا يزال قيد التشغيل، إحالة أي استفسارات بشأن الإمدادات إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية.وقد تسبب توقف الإمدادات في تعطيل الصناعات المصرية، التي لجأت لإعطاء الأولوية لمحطات توليد الكهرباء، كما توقفت الإمدادات عن الأردن، بحسب التقرير.وكانت إسرائيل تضخ نحو مليار قدم مكعب يوميا إلى مصر قبل أزمة عداونها على إيران، أما الآن، فتشير تقارير إلى أن مصر تزود الأردن بـ100 مليون قدم مكعب يوميا.وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأربعاء، بأن بعض الصادرات إلى مصر والأردن، قد تُستأنف بشكل أوسع بدءا من اليوم الخميس.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضي، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.وأضاف البيان أن "القدرة الاستخبارية والقدرة على تحديد الأهداف التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية أصبحت الآن أمام أعين العالم"، مؤكدا أن "جميع مناطق فلسطين المحتلة تحولت إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة".
https://sarabic.ae/20250613/لا-توجد-حلول-عسكرية-بيان-مصري-بشأن-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران-1101618319.html
https://sarabic.ae/20250619/الخارجية-الإسرائيلية-تبلغ-عن-استخدام-إيران-للذخائر-العنقودية-لأول-مرة-1101835063.html
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مصر, إسرائيل, العالم العربي, العالم, إيران
مصر, إسرائيل, العالم العربي, العالم, إيران

مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام

14:41 GMT 19.06.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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تابعنا عبر
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن مصر بدأت في استلام كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد انقطاع دام 6 أيام نتيجة إغلاق احترازي لاثنين من أصل 3 حقول غازية إسرائيلية، في أعقاب التصعيد العسكري مع إيران في 13 يونيو/ حزيران الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، فإنه يتم حاليا تصدير كميات متقطعة من الغاز، بينما تواصل شركة "شيفرون"، المشغّلة لحقل "ليفياثان" المتوقف و"تمار"، الذي لا يزال قيد التشغيل، إحالة أي استفسارات بشأن الإمدادات إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وقد تسبب توقف الإمدادات في تعطيل الصناعات المصرية، التي لجأت لإعطاء الأولوية لمحطات توليد الكهرباء، كما توقفت الإمدادات عن الأردن، بحسب التقرير.
وكانت إسرائيل تضخ نحو مليار قدم مكعب يوميا إلى مصر قبل أزمة عداونها على إيران، أما الآن، فتشير تقارير إلى أن مصر تزود الأردن بـ100 مليون قدم مكعب يوميا.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
"لا توجد حلول عسكرية"... بيان مصري بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران
13 يونيو, 08:08 GMT
وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأربعاء، بأن بعض الصادرات إلى مصر والأردن، قد تُستأنف بشكل أوسع بدءا من اليوم الخميس.
وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضي، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
الخارجية الإسرائيلية تبلغ عن استخدام إيران للذخائر العنقودية لأول مرة
13:54 GMT

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه "استهدف بدقة عالية مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي قرب أحد المستشفيات"، مشيرًا إلى أنه حذر سابقًا أن "كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها".

وأضاف البيان أن "القدرة الاستخبارية والقدرة على تحديد الأهداف التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية أصبحت الآن أمام أعين العالم"، مؤكدا أن "جميع مناطق فلسطين المحتلة تحولت إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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