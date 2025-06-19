https://sarabic.ae/20250619/مصر-تستأنف-واردات-الغاز-من-إسرائيل-بعد-توقف-6-أيام-1101837945.html

مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام

مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن مصر بدأت في استلام كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد انقطاع دام 6 أيام نتيجة إغلاق احترازي لاثنين من أصل 3 حقول غازية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T14:41+0000

2025-06-19T14:41+0000

2025-06-19T14:41+0000

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وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، فإنه يتم حاليا تصدير كميات متقطعة من الغاز، بينما تواصل شركة "شيفرون"، المشغّلة لحقل "ليفياثان" المتوقف و"تمار"، الذي لا يزال قيد التشغيل، إحالة أي استفسارات بشأن الإمدادات إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية.وقد تسبب توقف الإمدادات في تعطيل الصناعات المصرية، التي لجأت لإعطاء الأولوية لمحطات توليد الكهرباء، كما توقفت الإمدادات عن الأردن، بحسب التقرير.وكانت إسرائيل تضخ نحو مليار قدم مكعب يوميا إلى مصر قبل أزمة عداونها على إيران، أما الآن، فتشير تقارير إلى أن مصر تزود الأردن بـ100 مليون قدم مكعب يوميا.وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأربعاء، بأن بعض الصادرات إلى مصر والأردن، قد تُستأنف بشكل أوسع بدءا من اليوم الخميس.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضي، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.وأضاف البيان أن "القدرة الاستخبارية والقدرة على تحديد الأهداف التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية أصبحت الآن أمام أعين العالم"، مؤكدا أن "جميع مناطق فلسطين المحتلة تحولت إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة".

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https://sarabic.ae/20250619/الخارجية-الإسرائيلية-تبلغ-عن-استخدام-إيران-للذخائر-العنقودية-لأول-مرة-1101835063.html

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