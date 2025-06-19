https://sarabic.ae/20250619/نتنياهو-عن-اغتيال-خامنئي-جميع-الخيارات-مطروحة-1101834412.html
نتنياهو عن اغتيال خامنئي: جميع الخيارات مطروحة
نتنياهو عن اغتيال خامنئي: جميع الخيارات مطروحة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جميع الخيارات "مطروحة" بما في ذلك اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T13:49+0000
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جاء ذلك خلال تصريحات لنتنياهو أثناء زيارته لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس.وأشار إلى أن إسرائيل "وجهت ضربات قاسية للمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مفاعل "نطنز"، ونجحت في تدمير الأرشيف النووي، مؤكدًا أن هذه العملية "ستخفف من تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية".وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على إيران قد تسهم في "سقوط النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن تل أبيب "تخلق الظروف التي تساعد الإيرانيين في الحصول على الحرية"، على حد قوله.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.
https://sarabic.ae/20250619/إصابات-واشتباه-بتسرب-مواد-خطرة-نتيجة-إطلاق-أكبر-دفعة-صواريخ-إيرانية-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1101812212.html
https://sarabic.ae/20250619/إصابات-واشتباه-بتسرب-مواد-خطرة-نتيجة-إطلاق-أكبر-دفعة-صواريخ-إيرانية-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1101812212.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو عن اغتيال خامنئي: جميع الخيارات مطروحة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جميع الخيارات "مطروحة" بما في ذلك اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أخرجت منشأة "نطنز" النووية عن الخدمة بشكل كامل.
جاء ذلك خلال تصريحات لنتنياهو أثناء زيارته لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حسبما ذكرت صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس.
وقال نتنياهو: "من الأفضل عدم الحديث عن هذه الأمور علنًا.. لكن لا أحد محصن، وجميع الخيارات مطروحة".
وأشار إلى أن إسرائيل
"وجهت ضربات قاسية للمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مفاعل "نطنز"، ونجحت في تدمير الأرشيف النووي، مؤكدًا أن هذه العملية "ستخفف من تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية".
وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على إيران قد تسهم في "سقوط النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن تل أبيب "تخلق الظروف التي تساعد الإيرانيين في الحصول على الحرية"، على حد قوله.
أما عن الموقف الأمريكي، فقال نتنياهو إن مشاركة واشنطن "مرحب بها"، لكن القرار بشأن التدخل العسكري يعود للرئيس دونالد ترامب، مشددًا: "سندافع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة".
وتواصل إسرائيل وإيران
تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ فجر الجمعة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.