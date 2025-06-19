https://sarabic.ae/20250619/هاجمتها-إسرائيل-وطالبت-روسيا-بوقف-فوري-للقصف-ما-هي-محطة-بوشهر-الإيرانية-1101836500.html
هاجمتها إسرائيل وطالبت روسيا بوقف فوري للقصف.. ما هي محطة "بوشهر" الإيرانية؟
هاجمتها إسرائيل وطالبت روسيا بوقف فوري للقصف.. ما هي محطة "بوشهر" الإيرانية؟
سبوتنيك عربي
لفّت حالة من الغموض موقع "بوشهر" النووي الإيراني، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أنه كان من الخطأ أن يصرح المتحدث العسكري،... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:13+0000
2025-06-19T14:13+0000
2025-06-19T14:14+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101836122_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b74fa96f27e0f7b2220777dcaa5d22f9.png
في المقابل، حثّت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل على الوقف الفوري للقصف الجوي لمحطة "بوشهر" النووية في إيران، حيث يعمل خبراء روس.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101836122_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e40483733bd8520d133343fdbcddf7ee.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
هاجمتها إسرائيل وطالبت روسيا بوقف فوري للقصف.. ما هي محطة "بوشهر" الإيرانية؟
14:13 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 14:14 GMT 19.06.2025)
لفّت حالة من الغموض موقع "بوشهر" النووي الإيراني، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أنه كان من الخطأ أن يصرح المتحدث العسكري، بأن إسرائيل ضربت موقع "بوشهر".
في المقابل، حثّت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل على الوقف الفوري للقصف الجوي لمحطة "بوشهر" النووية في إيران، حيث يعمل خبراء روس.