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https://sarabic.ae/20250619/وزير-صربي-أوراسيا-وكل-ما-يتعلق-بدول-بريكس-ستكون-مركزا-اقتصاديا-جديدا-1101833406.html
وزير صربي: أوراسيا وكل ما يتعلق بدول "بريكس" ستكون مركزا اقتصاديا جديدا
وزير صربي: أوراسيا وكل ما يتعلق بدول "بريكس" ستكون مركزا اقتصاديا جديدا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدولة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي لصربيا، نيناد بوبوفيتش لوكالة "سبوتنيك صربيا"، أن أوراسيا، وكل ما يرتبط بمجموعة البريكس، سيصبح مركزا اقتصاديًا... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T13:25+0000
2025-06-19T13:27+0000
اقتصاد
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
مجموعة بريكس
العالم
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وقال بوبوفيتش، خلال منتدى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025: "وفقا لجميع التوقعات، ستشهد السنوات العشر القادمة تحولات جذرية في القوة الاقتصادية لهذه الدول، وخلال العقد ونصف العقد القادمين، سيتغير المشهد الاقتصادي العالمي تماما، من بين الدول الغربية الكبرى الحالية، ستبقى الولايات المتحدة فقط، بينما ستواجه بقية الدول المنافسة للصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا تراجعًا في مكانتها".وأشار الوزير إلى أن صربيا ترى إمكانات هائلة في تطوير العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، كإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وتايلاند وسنغافورة.وأردف بوبوفيتش: "تتنافس جميع القوى الكبرى اقتصاديا، وتسعى جاهدة لغزو أكبر الأسواق الممكنة، لكننا، كدولة صغيرة، نتمتع بإمكانات هندسية متميزة، وفرص ممتازة لتطوير تقنيات رقمية جديدة (خاصةً في قطاع النقل)، وهذا يمنحنا فرصا واعدة، لا سيما مع حلولنا الهندسية، التي تحظى بطلب كبير من الشركات الكبرى في هذه الأسواق".وفي حديثه عن حضور رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، للمنتدى، أعرب بوبوفيتش عن ثقته في أن الأمريكيين يشعرون بأنهم ضيوف مرحب بهم في هذا الحدث.وتابع: "مع وصول إدارة ترامب، يتطور الوضع بشكل إيجابي أكثر بكثير، فالعلاقات مع الجمهوريين دائما ما تكون أكثر رسوخا وتقاربا، وتركز في المقام الأول على القضايا الاقتصادية، بالنسبة لروسيا، هذا مثير للاهتمام للغاية، لأن هاتين الدولتين لم تخوضا حربا مباشرة في التاريخ".وختم بوبوفيتش: "بصفتي شخصا عمل في مجال الأعمال الروسي لعقود، أؤكد أن الأمريكيين كانوا من بين أكبر المستثمرين هنا، وخاصة بعد التسعينيات وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، وبالطبع، يشعرون بالترحيب في هذا الحدث الكبير".رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "منتدى بطرسبورغ" مهم جدا للتعاون الاقتصادي والاستثمارات مع روسيا
https://sarabic.ae/20250619/رئيس-غرفة-تجارة-وصناعة-البحرين-منتدى-بطرسبورغ-مهم-جدا-للتعاون-الاقتصادي-والاستثمارات-مع-روسيا--1101826661.html
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اقتصاد, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي
اقتصاد, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي

وزير صربي: أوراسيا وكل ما يتعلق بدول "بريكس" ستكون مركزا اقتصاديا جديدا

13:25 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 13:27 GMT 19.06.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح وزير الدولة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي لصربيا، نيناد بوبوفيتش لوكالة "سبوتنيك صربيا"، أن أوراسيا، وكل ما يرتبط بمجموعة البريكس، سيصبح مركزا اقتصاديًا جديدا قطعا.
وقال بوبوفيتش، خلال منتدى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025: "وفقا لجميع التوقعات، ستشهد السنوات العشر القادمة تحولات جذرية في القوة الاقتصادية لهذه الدول، وخلال العقد ونصف العقد القادمين، سيتغير المشهد الاقتصادي العالمي تماما، من بين الدول الغربية الكبرى الحالية، ستبقى الولايات المتحدة فقط، بينما ستواجه بقية الدول المنافسة للصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا تراجعًا في مكانتها".
وأشار الوزير إلى أن صربيا ترى إمكانات هائلة في تطوير العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، كإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وتايلاند وسنغافورة.
تتمتع صربيا بعلاقات سياسية ممتازة مع هذه الدول، ولم يعترف أي منها بكوسوفو، ويحافظ الرئيس فوتشيتش شخصيا على اتصالات مع رئيس إندونيسيا، وقيادة فيتنام.
وأردف بوبوفيتش: "تتنافس جميع القوى الكبرى اقتصاديا، وتسعى جاهدة لغزو أكبر الأسواق الممكنة، لكننا، كدولة صغيرة، نتمتع بإمكانات هندسية متميزة، وفرص ممتازة لتطوير تقنيات رقمية جديدة (خاصةً في قطاع النقل)، وهذا يمنحنا فرصا واعدة، لا سيما مع حلولنا الهندسية، التي تحظى بطلب كبير من الشركات الكبرى في هذه الأسواق".
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير بن عبدالله ناس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "منتدى بطرسبورغ" مهم جدا للتعاون الاقتصادي والاستثمارات مع روسيا
11:40 GMT
وفي حديثه عن حضور رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، للمنتدى، أعرب بوبوفيتش عن ثقته في أن الأمريكيين يشعرون بأنهم ضيوف مرحب بهم في هذا الحدث.
وأوضح: عندما فرضت العقوبات، بقيت هذه الشركات تجري أعمالًا للعديد من رواد الأعمال الأمريكيين، الذين كانوا ولا يزالون يعملون هنا.
وتابع: "مع وصول إدارة ترامب، يتطور الوضع بشكل إيجابي أكثر بكثير، فالعلاقات مع الجمهوريين دائما ما تكون أكثر رسوخا وتقاربا، وتركز في المقام الأول على القضايا الاقتصادية، بالنسبة لروسيا، هذا مثير للاهتمام للغاية، لأن هاتين الدولتين لم تخوضا حربا مباشرة في التاريخ".
وختم بوبوفيتش: "بصفتي شخصا عمل في مجال الأعمال الروسي لعقود، أؤكد أن الأمريكيين كانوا من بين أكبر المستثمرين هنا، وخاصة بعد التسعينيات وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، وبالطبع، يشعرون بالترحيب في هذا الحدث الكبير".
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "منتدى بطرسبورغ" مهم جدا للتعاون الاقتصادي والاستثمارات مع روسيا
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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