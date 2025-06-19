الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
جناح دولة البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
جناح دولة البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
متطوعة تستقبل المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
متطوعة تستقبل المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
جناح "ألفا بنك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
جناح "ألفا بنك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
فتاة تستعرض سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية.
فتاة تستعرض سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية.
زوار يشاهدون عرضا فنيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
زوار يشاهدون عرضا فنيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
لقطة طريفة لشاب يقوم بلكم "كيس الملاكمة" المعروض في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
لقطة طريفة لشاب يقوم بلكم "كيس الملاكمة" المعروض في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لمشاركات من أفريقيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لمشاركات من أفريقيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لشاب عربي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لشاب عربي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لفتاة في قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
صورة لفتاة في قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زوار يلتقطون صورة "سيلفي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
زوار يلتقطون صورة "سيلفي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
لقطة طريفة لأحد زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
لقطة طريفة لأحد زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مشاركون من آسيا الوسطى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
مشاركون من آسيا الوسطى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.