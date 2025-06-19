الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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الدفاع الروسية: عودة مجموعة من العسكريين الروس ونقل مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين في المقابل
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
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https://sarabic.ae/20250619/1101820907.html
الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، الذي انطلق، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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фото, صور, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
фото, صور, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

10:34 GMT 19.06.2025
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، الذي انطلق، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران الجاري.
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مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ&quot;كلب روبوت&quot; في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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مشاركون من أفريقيا يلتقطون صورة لـ"كلب روبوت" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

جناح دولة البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

جناح دولة البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Roscongress Foundation/Yulia Egorova

جناح دولة البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعة تستقبل المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

متطوعة تستقبل المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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متطوعة تستقبل المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "ألفا بنك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

جناح &quot;ألفا بنك&quot; في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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جناح "ألفا بنك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تستعرض سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية.

فتاة تستعرض سيارة &quot;Niva Travel&quot; في جناح شركة &quot;أفتوفاز&quot; الروسية. - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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فتاة تستعرض سيارة "Niva Travel" في جناح شركة "أفتوفاز" الروسية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يشاهدون عرضا فنيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

زوار يشاهدون عرضا فنيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025. - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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زوار يشاهدون عرضا فنيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

جناح شركة &quot;إيروفلوت&quot; الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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جناح شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لشاب يقوم بلكم "كيس الملاكمة" المعروض في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

لقطة طريفة لشاب يقوم بلكم &quot;كيس الملاكمة&quot; المعروض في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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لقطة طريفة لشاب يقوم بلكم "كيس الملاكمة" المعروض في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمشاركات من أفريقيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة لمشاركات من أفريقيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمشاركات من أفريقيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لشاب عربي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة لشاب عربي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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صورة لشاب عربي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة في قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

صورة لفتاة في قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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صورة لفتاة في قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

زوار يلتقطون صورة "سيلفي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

زوار يلتقطون صورة &quot;سيلفي&quot; في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
12/14
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

زوار يلتقطون صورة "سيلفي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Silver

لقطة طريفة لأحد زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

لقطة طريفة لأحد زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Roscongress Foundation/Sergei Silver

لقطة طريفة لأحد زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

مشاركون من آسيا الوسطى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

مشاركون من آسيا الوسطى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. - سبوتنيك عربي
14/14
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin

مشاركون من آسيا الوسطى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.

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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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